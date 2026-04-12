لبنان وإسرائيل: تركيز على وقف إطلاق النار وتأجيل زيارة سلام إلى واشنطن

تتناول هذه المقالة التطورات الأخيرة في العلاقات بين لبنان وإسرائيل، مع التركيز على مسألة وقف إطلاق النار كأولوية في المفاوضات. كما تتناول المقالة تأجيل زيارة رئيس الحكومة اللبنانية إلى واشنطن، والتطورات المتعلقة بالمفاوضات النووية الإيرانية، وتصاعد التوتر بين إسرائيل وحزب الله في لبنان.

أفادت مصادر رسمية لبنان ية أن الجلسة الثلاثاء بين لبنان و إسرائيل ستتركز على مسألة وقف إطلاق النار بشكل حصري. وأوضحت المصادر أن لبنان سيطالب إسرائيل بالالتزام ب وقف إطلاق النار كشرط أساسي، وإلا فلن تكون هناك مفاوضات أخرى. وذكرت المصادر الرسمية لصحيفة الشرق الأوسط أن الأولويات ال لبنان ية تتسلسل كالتالي: وقف إطلاق النار أولاً، ثم الانسحاب ال إسرائيل ي من الأماكن المحتلة، وتتبعها بنود أخرى ذات أهمية.

وأشارت المصادر إلى أن الإدارة الأمريكية أبلغت لبنان بأن وقف إطلاق النار سيتم قبل يوم الثلاثاء، وبعد موافقة الطرفين على وقف الأعمال الحربية من الجانبين، سيتم الاتفاق على تحديد التوقيت المناسب لذلك. \في سياق متصل، نقلت وسائل الإعلام اللبنانية عن مسؤول أمريكي قوله إن زيارة رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إلى الولايات المتحدة لم يتم إلغاؤها من الجانب الأمريكي، بل قرر سلام نفسه تأجيل الزيارة بسبب الظروف الداخلية الراهنة. من جانبها، أفادت مصادر دبلوماسية عربية لوسائل الإعلام اللبنانية بأن هناك تقديرًا عربيًا لقرار رئيس الحكومة نواف سلام بتأجيل زيارته إلى واشنطن، وإعطاء الأولوية للشأن الداخلي اللبناني في ظل هذا الوضع الدقيق والمعقد. تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد اشترط نزع سلاح حزب الله اللبناني، بالإضافة إلى إبرام سلام دائم، كشرطين أساسيين للتفاوض المباشر مع لبنان. وفي سياق آخر، صرح ميكي زوهار، وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي، بأن الإصرار الأمريكي على منع إيران من امتلاك سلاح نووي يمثل دليلًا على التنسيق الكامل بين واشنطن وتل أبيب في هذا الشأن. \على صعيد آخر، نشهد تطورات متسارعة في الملف النووي الإيراني، حيث فشلت المفاوضات في إسلام آباد، وظهرت فجوة كبيرة في الملفات الرئيسية. وغادرت واشنطن بعرض أخير، في حين رهنت طهران التقدم بحل القضايا الشائكة، مثل مضيق هرمز. في هذا السياق، بدأت تظهر ملامح لتخفيف حدة التصعيد بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، وذلك بعد جولة التفاوض الإيرانية الأمريكية في باكستان، بهدف إفساح المجال أمام الدبلوماسية على حساب العمليات العسكرية، مع ترقب موعد واشنطن. وفي سياق آخر، كشفت مصادر إسرائيلية أن إسرائيل والولايات المتحدة تستعدان لاحتمال انهيار المفاوضات مع إيران، مع تزايد التقديرات بأن وقف إطلاق النار الحالي لن يصمد، مما يفتح الباب أمام عودة التصعيد العسكري. في هذه الأثناء، نشر حزب الله اللبناني ملخصًا لعملياته التي نفذها يوم السبت ضد إسرائيل، مؤكدًا أنها جاءت دفاعًا عن لبنان وشعبه، ورداً على ما وصفه بخرق العدو لاتفاق وقف إطلاق النار والاعتداءات المتكررة على القرى الجنوبية





لبنان إسرائيل وقف إطلاق النار حزب الله المفاوضات النووية الإيرانية

