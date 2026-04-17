لبنان: استهداف جسر القاسمية يتزامن مع جهود لوقف إطلاق النار وخروقات إسرائيلية

يتواصل العمل لفتح جسر القاسمية البحري في صور بعد استهدافه بغارة إسرائيلية، بالتزامن مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ رغم خروقات إسرائيلية، ودعوات لمحادثات جوهرية بين لبنان وإسرائيل.

يواصل الجيش ال لبنان ي جهوده الحثيثة لفتح جسر القاسمية البحري في مدينة صور بالكامل، وذلك عقب تعرضه لاعتداء إسرائيل ي غاشم يوم أمس الخميس. هذا الجسر، الذي يمثل شريانًا حيويًا يربط ضفتي نهر الليطاني، هو آخر ما تبقى من الجسور الخمسة الرئيسية في جنوب لبنان . وقد شن الطيران ال إسرائيل ي غارات استهدفت الجسر، مما أسفر عن سقوط ضحايا، بينهم جندي، وإصابة آخرين.

تأتي هذه الأعمال العدوانية في سياق متواصل للعمليات العسكرية الإسرائيلية التي تسعى لعزل جنوب لبنان عن شماله، وتضييق الخناق على الحياة المدنية والاقتصادية في المنطقة. يعمل فريق مختص من الجيش اللبناني، بالتعاون مع البلديات والجمعيات الأهلية، على استعادة القدرة التشغيلية الكاملة للجسر، الذي تعرض للاستهداف بتاريخ 2026/04/16. وقد تم تعزيز الوجود العسكري في محيط الجسر، بينما تشير المعلومات إلى دعوات مرتقبة لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ورئيس لبنان جوزيف عون، للحضور إلى البيت الأبيض لإجراء محادثات جوهرية، هي الأولى من نوعها منذ عام 1983. هذه الخطوة تأتي في ظل مخاوف من خروقات متزايدة لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرًا بجهود وساطة أمريكية، حيث سجلت عمليات قصف متقطعة تطال عددًا من القرى الجنوبية. يأتي هذا التطور في ظل أجواء مشحونة بالتوتر، حيث دخل اتفاق وقف إطلاق النار لمدة 10 أيام حيز التنفيذ، بدعم أمريكي، رغم ما سجل من خروقات إسرائيلية. وقد حذرت إسرائيل اللبنانيين من محاولة العودة إلى جنوب البلاد، مؤكدة احتفاظها بحق الحركة وفقًا لشروط الاتفاق. كشف مسؤول أمريكي رفيع المستوى عن الدور المحوري الذي لعبه نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، في التوسط لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل. وفي الأيام الأولى لبدء الهدنة، أعلن الجيش اللبناني تسجيل عدة خروقات إسرائيلية للاتفاق. دخلت اتفاقية وقف إطلاق النار المؤقت بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ في منتصف الليل بتوقيت موسكو، ومن المقرر أن تستمر لمدة 10 أيام، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقد نشرت وزارة الخارجية الأمريكية نص الاتفاق، الذي يمهد الطريق لمفاوضات قد تفضي إلى اتفاق سلام دائم. من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف منصات إطلاق قذائف صاروخية استخدمها حزب الله في قصف استهدف بلدات الشمال. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد وافق على وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أهمية مواصلة النقاش حول اتفاق السلام مع لبنان ونزع سلاح حزب الله، ومؤكدًا على تغيير موازين القوى في لبنان. وقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كعادته، مسؤوليته عن التوصل إلى وقف إطلاق النار، واصفًا إياه بالصراع "العاشر" الذي حله. لكن هذا الإعلان لم يمر دون انتقادات، حيث انتقد رئيس المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد ورؤساء مجالس المستوطنات الإسرائيلية على الحدود مع لبنان، إعلان ترامب لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام. وفي إطار متصل، نفذت إسرائيل تهديدها بتدمير جسر القاسمية في جنوب لبنان بغارة جوية عنيفة، ما يثير تساؤلات حول الأهمية الاستراتيجية لهذا الجسر الذي أصبح هدفًا متكررًا للغارات الإسرائيلية. تكمن أهمية جسر القاسمية، الواقع في قلب المنطقة الحدودية بجنوب لبنان على نهر الليطاني، في كونه عنصراً أساسياً لربط المناطق الجنوبية وتسهيل حركة الأفراد والبضائع، مما يجعله هدفًا استراتيجيًا لإسرائيل في سعيها لقطع أو عرقلة الاتصالات والتحركات في المنطقة. إن استهداف الجسر، إلى جانب الخروقات المتكررة لوقف إطلاق النار، يشير إلى استمرار التوتر والتصعيد في جنوب لبنان، ويضع عبئًا إضافيًا على جهود إعادة الاستقرار وتحقيق السلام الدائم في المنطقة. تتزايد المخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية نتيجة هذه الاعتداءات المتكررة، مما يستدعي تحركًا دوليًا حاسمًا لوقف التصعيد وضمان الالتزام بوقف إطلاق النار، والعمل نحو حلول سياسية تضمن أمن واستقرار لبنان والمنطقة بأكملها. إن استمرار استهداف البنى التحتية الحيوية مثل جسر القاسمية يضعف من قدرة المنطقة على التعافي ويشكل عائقاً أمام أي جهود لإعادة الإعمار والتنمية، مما يفاقم من المعاناة الإنسانية للمدنيين الذين باتوا رهينة لهذا الصراع المستمر. تتطلب هذه التطورات مزيدًا من اليقظة والعمل الدبلوماسي لضمان عدم تدهور الأوضاع، ولإيجاد سبل فعالة لوقف العنف وتجاوز حالة عدم الاستقرار التي تعيشها المنطقة. إن المساعي المبذولة لفتح الجسر تعكس الإصرار اللبناني على استعادة الحياة الطبيعية والحفاظ على شريان التواصل الحيوي، في مواجهة محاولات العزل والتقسيم. ويظل الأمل معلقًا على الجهود الدبلوماسية الدولية لضمان احترام وقف إطلاق النار وحماية المدنيين، وفتح آفاق جديدة لتحقيق السلام المستدام في جنوب لبنان





RTARABIC / 🏆 28. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

جسر القاسمية وقف إطلاق النار لبنان إسرائيل الجيش اللبناني

United States Latest News, United States Headlines