لبنان يتطلع إلى وقف إطلاق النار ومفاوضات مباشرة مع إسرائيل: جهود دبلوماسية مكثفة وسط تصاعد التوترات

يسعى لبنان إلى تحقيق وقف لإطلاق النار وبدء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، مع تصاعد التوترات على الجبهة الجنوبية. الرئيس عون يؤكد على أهمية الاجتماع المرتقب في واشنطن، بينما تبذل الحكومة جهودًا دبلوماسية مكثفة. إيطاليا تعرب عن دعمها وتستعد لاستضافة المفاوضات. في غضون ذلك، الحرب مستمرة مع تبادل القصف وتدمير للممتلكات، والوضع الإنساني يتفاقم. كما يشهد لبنان انقسامًا داخليًا حول التفاوض مع إسرائيل. ويقدر الخسائر الإيرانية نتيجة للقصف الإسرائيلي الأمريكي.

أكد الرئيس ال لبنان ي جوزيف عون على أهمية الاجتماع المرتقب في واشنطن بين ممثلي لبنان و الولايات المتحدة و إسرائيل ، معربا عن أمله في أن يؤدي هذا الاجتماع إلى وقف إطلاق النار ، الأمر الذي يمهد الطريق لبدء مفاوضات مباشرة بين الجانبين.

وخلال استقباله وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني في قصر بعبدا، أوضح عون أن الدولة اللبنانية تبذل قصارى جهدها لوقف الحرب ووضع حد لإراقة الدماء، وذلك في ظل التصعيد المستمر للأعمال العدائية. كما شدد الرئيس على أن المفاوضات مع إسرائيل هي حصريًا من اختصاص الدولة اللبنانية، مؤكدا أنها مسألة سيادية لا يشارك فيها أحد. وأشار إلى أن الهدف الرئيسي هو التوصل إلى تفاهم ينهي الأعمال العدائية ويؤسس لاستقرار دائم، خاصة في جنوب لبنان.

وشدد عون على أن فرصة الوصول إلى حل مستدام قائمة، لكنه أكد على أن ذلك يتطلب تعاونًا من كلا الطرفين، داعيًا إسرائيل إلى الاستجابة لنداءات وقف الحرب والبدء في مسار التفاوض. وأضاف أن الحروب الإسرائيلية المتتالية ضد لبنان لم تحقق أهدافها المرجوة، مؤكدا أن تدمير المناطق اللبنانية واستهداف المؤسسات والمنازل ليس حلاً ولن يؤدي إلى أي نتائج إيجابية، مشددا على أن الحلول الدبلوماسية تبقى هي الخيار الأمثل للنزاعات والصراعات.

علاوة على ذلك، أشار الرئيس إلى أن استمرار القصف الإسرائيلي وتدمير المنازل وإحراق الممتلكات الزراعية في الجنوب يعيق عودة النازحين، ويزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية، في وقت تعمل فيه الحكومة اللبنانية على معالجة التداعيات السلبية بدعم من الدول الصديقة والشقيقة.

من جانبه، أعرب الوزير الإيطالي عن دعم بلاده الثابت للبنان، مؤكدا على أهمية أن تؤدي اجتماعات واشنطن إلى وقف لإطلاق النار، ومعلنا استعداد روما لاستضافة أي مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل بهدف الوصول إلى اتفاق يضمن الاستقرار الدائم في المنطقة.

في سياق متصل، بحث الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التطورات الإقليمية ومسار المفاوضات التي جرت في إسلام آباد. وفي سياق آخر، أعلنت المتحدثة الرسمية باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، أن طهران تقدر الأضرار الناجمة عن القصف الأمريكي الإسرائيلي خلال الحرب بنحو 270 مليار دولار.

وفي تطور آخر، صرح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بأن تعطل المفاوضات مع إيران جاء من الجانب الأمريكي الذي لم يتمكن من تحمل الخرق الفاضح للاتفاق. وفي سياق منفصل، نشر الجيش الإسرائيلي مشاهد لهجمات دقيقة نفذتها قوات فرقة الكوماندوز في منطقة بنت جبيل في جنوب لبنان باستخدام الطائرات المسيرة.

من جهته، أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن موقفه يتماشى مع موقف البابا ليو الرابع عشر الداعي إلى إحلال الأمن والأمان في لبنان ومنطقة الخليج، وتجاوز المحن التي ألمت بهما ظلما وعدوانا. وفي سياق آخر، أكد أمين عام حزب الله اللبناني نعيم قاسم أن أهداف العدو واضحة، وهي تدمير القوة التي يتمتع بها لبنان، تمهيدًا لما يسمى بإسرائيل الكبرى.

الوضع على الجبهة اللبنانية لا يزال مشتعلًا، حيث يصر نتنياهو على المنطقة العازلة، وحزب الله يرد على الهجمات، بينما يشهد لبنان انقسامًا داخليًا حول فكرة التفاوض المباشر مع إسرائيل، مع ترقب لنتائج محادثات واشنطن المرتقبة.





