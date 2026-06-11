لبنان بين مساعي السلام الأممية وانفراجة التجارة السعودية

تغطية شاملة للدعوات الدولية التي أطلقها أنطونيو غوتيريش لتحقيق تسوية دبلوماسية في لبنان، بالتزامن مع قرار السعودية استئناف وارداتها من المنتجات اللبنانية ودلالات ذلك اقتصادياً وسياسياً.

يشهد لبنان في الآونة الأخيرة تحولات متسارعة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، حيث تتداخل الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الاستقرار الأمني مع مبادرات اقتصادية تهدف إلى إنقاذ القطاعات الإنتاجية المنهكة.

وفي هذا السياق، برزت دعوات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التي شدد فيها على ضرورة تكاتف جميع الأطراف المعنية للتوصل إلى تسوية دبلوماسية شاملة ومستدامة. وأكد غوتيريش أن أي حل سياسي يجب أن يقوم على الاحترام الكامل لوحدة الأراضي اللبنانية وسيادتها واستقلالها السياسي، مشيراً إلى أن الطريق الوحيد لتجنب المزيد من التصعيد هو التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار.

كما أعرب عن دعمه المطلق للحق الحصري للحكومة اللبنانية في امتلاك السلاح وإدارة شؤونها الأمنية، مما يعكس رؤية دولية تسعى لتعزيز مؤسسات الدولة الرسمية في مواجهة التحديات الراهنة. وبالتوازي مع هذه التحركات الدبلوماسية، يستعد لبنان للدخول في الجولة الخامسة من المفاوضات مع إسرائيل برعاية أميركية مكثفة، والمقرر إجراؤها في الفترة ما بين الثاني والعشرين والرابع والعشرين من يونيو الحالي.

ويتمسك الجانب اللبناني في هذه المفاوضات بضرورة تثبيت وقف إطلاق النار، مع طرح فكرة المنطقة التجريبية لتكون نموذجاً عملياً لنشر قوات الجيش اللبناني، بما يضمن عودة الأهالي النازحين إلى قراهم ومنازلهم، والبدء في عمليات إعادة الإعمار باستخدام الإمكانات المتاحة رغم تواضعها. وتراهن الدولة اللبنانية في هذا المسار على الدور المحوري لوزارة الخارجية الأميركية في ممارسة الضغوط اللازمة على الجانب الإسرائيلي لضمان التزام الطرفين ببنود الاتفاق ومنع أي توغل جديد شمال نهر الليطاني، وهو ما يمثل أولوية قصوى للأمن القومي اللبناني.

على الصعيد الاقتصادي، تلقى لبنان دفعة قوية من خلال قرار المملكة العربية السعودية استئناف استقبال الصادرات اللبنانية، وهو القرار الذي جاء بعد تحقيق لبنان للمعايير المطلوبة لضمان سلامة وجودة المنتجات. هذا الإجراء ليس مجرد اتفاق تجاري عابر، بل هو بمثابة إعادة إحياء لآمال الأوساط الاقتصادية والزراعية التي عانت من انقطاع استمر لخمس سنوات، مما ترك آثاراً عميقة على القدرات التصديرية للبلاد.

ويُنظر إلى هذه الخطوة السعودية كإشارة سياسية قوية تعكس استعادة الثقة في الدولة اللبنانية، خاصة في ظل الإدارة الحالية للرئيس جوزيف عون وحكومة الرئيس نواف سلام. وقد رحبت وزارة الزراعة اللبنانية بهذا القرار، معتبرة إياه خطوة تنموية ذات بعد وطني ستساهم بشكل مباشر في دعم صمود المزارعين وإعادة تنشيط سلاسل التوضيب والتسويق، مما ينعكس إيجاباً على آلاف العائلات التي تعتمد على الزراعة كمصدر رزق أساسي.

من الناحية التحليلية، يرى الخبراء الاقتصاديون، ومن بينهم الدكتور وليد أبو سليمان، أن انعكاسات هذا القرار ستظهر سريعاً على القطاعات الإنتاجية، لا سيما الصناعة والزراعة. فالمملكة العربية السعودية كانت تتبوأ المرتبة الثالثة بين الدول المستوردة من لبنان، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها نحو 240 مليون دولار في عام 2020.

إن إعادة فتح السوق السعودية تمثل صدمة إيجابية للاقتصاد اللبناني المأزوم، حيث لا تقتصر أهميتها على زيادة حجم المبيعات فحسب، بل تمتد لتشمل دعم الاستقرار النقدي من خلال تعزيز تدفق العملات الأجنبية الصعبة إلى البلاد في وقت يعاني فيه لبنان من شح حاد في الدولارات. وبما أن السوق السعودية تشكل نحو 85 في المائة من أسواق الخليج العربي، فإن النجاح في تقديم منتجات ذات جودة عالية وأسعار تنافسية سيفتح الأبواب أمام لبنان لاستعادة حصته السوقية في المنطقة بأكملها، مما يشكل نافذة إنقاذ حقيقية لقطاعات عانت طويلاً من تقلص الأسواق الخارجية وتراجع القدرة التنافسية





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