لبنان على حافة حرب أوسع: إسرائيل تتوغل وحزب الله يرد وروبيو يعرض خطة تهدئة

يشهد لبنان تصعيدا إسرائيليا ينذر بتوسع الحرب، حيث تتوغل القوات الإسرائيلية في عمق الجنوب بينما يرد حزب الله بالنار. وتحاول الولايات المتحدة احتواء التصعيد عبر خطة تهدئة.

أفادت مصادر لموقع أكسيوس بأن أحدث مساعي الولايات المتحدة ل وقف إطلاق النار في لبنان فشلت، في وقت توسع إسرائيل غزوها البري وتطلب الضوء الأخضر من واشنطن لاستهداف حزب الله ببيروت.

وحسب المصادر، فإن واشنطن كانت تحث إسرائيل على الامتناع عن ضرب بيروت لعدة أسابيع، كجزء من مسعى أوسع لخفض التصعيد. غير أن مسؤولا أمريكيا ألمح إلى إمكانية تراجع واشنطن عن هذا الموقف، قائلا: الولايات المتحدة لا تتوقع من إسرائيل أن تمتص هجمات مستمرة على مدنييها من قبل منظمة إرهابية. ويأتي مسعى إدارة ترامب لخفض التصعيد في لبنان مدفوعا جزئيا برغبتها في التوصل إلى صفقة مع إيران، حيث تتضمن مذكرة التفاهم التي تتفاوض عليها واشنطن وطهران بندا بإنهاء القتال في لبنان.

وفي الوقت الحالي، يتسع نطاق الصراع ويبدو أنه من المحتمل أن يخرج عن السيطرة. وكشف مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس أن وزير الخارجية ماركو روبيو أجرى خلال الـ48 ساعة الماضية اتصالات مع الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك في محاولة للدفع بمبادرة جديدة لوقف إطلاق النار. وأكد مسؤول لبناني أن روبيو ناقش هذه المبادرة مع عون.

وتقوم الفكرة الأساسية، وفقا للمسؤول الأمريكي، على أن يوقف حزب الله هجماته الصاروخية والمسيرة ضد إسرائيل، وفي المقابل تتجنب إسرائيل التصعيد في بيروت. وأشار المسؤول إلى أن عون أبدى دعما للفكرة، وطلب من رئيس مجلس النواب نبيه بري الضغط على حزب الله لوقف هجماته. ووصف المسؤول الأمريكي رد بري بأنه مراوغ ومخيب للآمال، حيث اقترح بري أن تتوقف إسرائيل عن إطلاق النار أولا.

ووفقا لمسؤولين إسرائيليين، فإن الجيش الإسرائيلي وسع عملياته البرية في الأيام الأخيرة، وطلب من إدارة ترامب السماح له بشن ضربات كبيرة في العاصمة بيروت، على الرغم من أن ترامب كان قد شدد سابقا على أن إسرائيل يجب أن تشن فقط ضربات جراحية. وفي تحليل للموقف، قال مسؤول لبناني كبير إن حزب الله وإسرائيل لا يريدان في الواقع التوصل إلى وقف إطلاق النار، متهما الولايات المتحدة بعدم اتخاذ إجراءات حازمة لمنع نتنياهو من التصعيد.

كما أضاف أن الحرس الثوري الإيراني كان يحض حزب الله على التصعيد، بهدف الحصول على ورقة مساومة في المفاوضات الجارية بين طهران وواشنطن.

قاد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تحركات دبلوماسية مكثفة خلال الساعات الـ 48 الماضية لطرح مبادرة جديدة لوقف إطلاق النار والتهدئة بين لبنان وإسرائيل. كشفت مصادر إعلامية أن مسؤولين إسرائيليين يسعون للحصول على موافقة الإدارة الأمريكية لتوسيع عمليات الجيش الإسرائيلي في لبنان لتشمل العاصمة بيروت، وفقاً لتقرير صحيفة جيروزاليم بوست. دعت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر إسرائيل ولبنان إلى احترام وقف إطلاق النار والالتزام به وذلك على خلفية تقدم الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.

أفاد المكتب الصحفي لوزارة الخارجية الألمانية، بأن وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول أعرب عن قلقه إزاء تقدم الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى التوصل لاتفاق سريع بين الولايات المتحدة وإيران وأن تكون الأولوية هي إبرام وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز فورا دون أي شروط مسبقة





