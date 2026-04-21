لبنان تحت وطأة الهدنة الهشة.. قيود عسكرية إسرائيلية وتصعيد ميداني مستمر

يستعرض التقرير تداعيات اليوم الرابع لهدنة لبنان، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي منع عودة النازحين للجنوب مع استمرار العمليات العسكرية، وسط تحركات سياسية دولية لإيجاد حل دائم وتداعيات إنسانية ودينية للانتهاكات الميدانية.

في مشهد يجسد استمرار التوتر الميداني على الرغم من دخول اتفاق الهدنة يومه الرابع، يواصل الجيش الإسرائيلي فرض قيود مشددة تمنع آلاف المواطنين ال لبنان يين من العودة إلى قراهم وبلداتهم في جنوب لبنان . وقد أصدرت القيادة العسكرية الإسرائيلية تحذيرات صارمة للمدنيين من الاقتراب من منطقة نهر الليطاني ومحيطها، مؤكدة أن عملياتها العسكرية لا تزال في طور التنفيذ، وأنها تهدف إلى خلق واقع أمني جديد في المنطقة الحدودية الشمالية.

وفي هذا السياق، أفادت مصادر ميدانية بتوغل قوة إسرائيلية إلى عمق مدينة ميس الجبل، حيث أقدمت على إحراق سيارات إسعاف تابعة للدفاع المدني، فيما استهدفت غارات أخرى جسر البلدة، مما أسفر عن سقوط ضحايا. في غضون ذلك، كشفت وزارة الصحة اللبنانية عن حصيلة مؤلمة لخسائر الأجهزة الأمنية جراء الحرب، حيث بلغ عدد القتلى 31 فرداً من مختلف الأجهزة العسكرية والأمنية، وهو ما يعكس حجم التضحيات التي قدمتها المؤسسات الوطنية في ظل القصف المستمر. من جانبه، أكد حزب الله تمسكه بسلاحه، مشدداً على أن أي جهة داخلية أو خارجية لا تستطيع فرض تجريده منه، وأعلن في سياق المواجهات الميدانية عن تدمير عدة دبابات ميركافا في بلدة الطيبة، مؤكداً استمرار جاهزيته للرد على الخروقات الإسرائيلية. وعلى الصعيد السياسي والدبلوماسي، تتشابك الملفات وسط ضغوط دولية مكثفة. فقد أشارت تقارير إعلامية نقلاً عن صحيفة معاريف إلى وجود مطالب أمريكية من الجانب اللبناني للنظر في إلغاء قوانين تتعلق بوضع العلاقات مع إسرائيل، في وقت يسعى فيه وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى إلى حشد الدعم الدولي لترسيخ الاستقرار والوصول إلى حل دائم ينهي الأعمال العدائية بشكل نهائي. وتزامناً مع هذه التطورات، برزت قضايا ذات طابع أخلاقي وديني، حيث أعربت الكنيسة الروسية عن غضبها الشديد بعد انتشار مقاطع فيديو تظهر جندياً إسرائيلياً يحطم تمثالاً للسيد المسيح في جنوب لبنان، وهي الحادثة التي سارع نتنياهو وجدعون ساعر إلى إدانتها، واصفين إياها بالفعل المخزي الذي لا يمثل قيمهم، في محاولة لاحتواء التداعيات التي قد تثير حساسيات دينية واسعة. في المقابل، تستمر المساعي الإنسانية للتخفيف من وطأة الأزمة، حيث سيرت وزارة الطوارئ الروسية طائرة نقل محملة بالمساعدات الإنسانية إلى بيروت، في محاولة لدعم المتضررين من هذه الحرب التي طال أمدها. ورغم هذه الجهود الإغاثية، تظل الأوضاع الميدانية غامضة وسط تبادل الاتهامات بخرق الهدنة، إذ تشير التقارير إلى عمليات تفجير ضخمة في بلدة الطيبة وغارات بطائرات مسيرة استهدفت مناطق في النبطية، مما أدى إلى إصابة مدنيين. إن المشهد اللبناني الحالي يعكس حالة من الانقسام الحاد بين إصرار إسرائيلي على فرض شروط أمنية ميدانية وبين تمسك لبناني رسمي وشعبي بالسيادة ووقف العدوان، مع ترقب حذر لما ستؤول إليه المفاوضات التي تجري في كواليس السياسة الدولية لضمان عدم انهيار الهدنة الهشة





