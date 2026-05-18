لبنان بين وهم الهدنة وواقع التدمير: استراتيجية إسرائيلية لفرض واقع أمني جديد

تقرير مفصل يكشف استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار، مع رصد خسائر بشرية ومادية هائلة ومحاولات لترسيخ منطقة عازلة عبر السيطرة على المرتفعات الاستراتيجية.

تتكشف الملامح الميدانية في لبنان عن مفارقة صارخة ومؤلمة بين النصوص الدبلوماسية الموقعة والواقع المعاش على الأرض، فمنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان و إسرائيل حيز التنفيذ في السابع عشر من أبريل الماضي، لم يلمس السكان الهدوء المنشود، بل ظلت المناطق الجنوبية تعيش تحت وطأة استهدافات عنيفة وإنذارات مستمرة بالتشريد وتدمير ممنهج للبنى التحتية.

هذا المشهد يعزز القناعة بأن العمليات العسكرية لم تتوقف فعلياً، بل تحولت من نمط المواجهات الشاملة والواسعة إلى استراتيجية إدارة ميدانية طويلة الأمد تعتمد على الضغط العسكري والأمني المتواصل لفرض شروط معينة. وقد وثقت التقارير الميدانية وجود نحو واحد وأربعين قرية ونقطة حدودية لا تزال إسرائيل تفرض سيطرتها عليها أو تتمركز في محيطها، مما يشير إلى أن الترتيبات الميدانية التي تلت الحرب لم تكن تهدف إلى الانسحاب الكامل، بل إلى تثبيت نقاط ارتكاز استراتيجية.

ولم يقتصر هذا الضغط على المناطق الحدودية الضيقة، بل امتد ليشمل موجات من إنذارات الإخلاء التي تجاوزت المئة إنذار، حيث شملت مئة وأربعة إنذارات توزعت بين محافظات الجنوب والنبطية والبقاع، ووصلت هذه التهديدات إلى عمق البقاع الغربي في بلدات مثل سحمر ويحمر ومشغرة وزلايا وإليا، وهو ما يعكس رغبة واضحة في توسيع النطاق الجغرافي للعمليات العسكرية والضغوط الميدانية لإرباك الحاضنة الشعبية والسياسية. وعلى صعيد الكلفة البشرية والمادية، ترسم الأرقام التي قدمها الباحث والكاتب محمد شمس الدين صورة مأساوية لحجم الدمار الذي لحق بالمنطقة خلال الفترة الممتدة من السابع عشر من أبريل وحتى الثالث عشر من مايو.

فقد أشارت الإحصائيات إلى تدمير تسعمئة وسبعين منزلاً بشكل كامل، وهو رقم يعكس حجم القصف العنيف الذي لم يفرق بين أهداف عسكرية ومناطق سكنية، بالإضافة إلى تسجيل أضرار جسيمة في خمسمئة وخمسة وأربعين منزلاً آخر، فيما طالت أضرار طفيفة نحو ثلاثة آلاف وأربعمئة منزل. هذه الخسائر المادية لا تمثل مجرد أرقام في سجلات الإحصاء، بل تعني تشريد آلاف العائلات وتعقيد ملف العودة وإعادة الإعمار، مما يحول دون استقرار السكان في قراهم حتى في ظل وجود اتفاق هدنة نظري.

وبالتوازي مع هذا الدمار العمراني، استمر نزيف الدماء البشرية بشكل مفزع، حيث كشفت بيانات غرفة العمليات التابعة لوزارة الصحة العامة أن عدد القتلى والجرحى منذ منتصف ليل السادس عشر من أبريل وحتى السابع عشر من مايو قد بلغ ستمئة وأربعة وتسعين قتيلاً وألفاً وستمئة وستة وستين جريحاً، وهو ما يثبت أن الهدنة المعلنة لم تكن سوى غطاء لاستمرار العمليات العسكرية التي حصدت أرواح المدنيين وعناصر الدفاع المدني والجيش. ومن الناحية الاستراتيجية والعسكرية، يرى العميد المتقاعد ناجي ملاعب أن التحركات الإسرائيلية الأخيرة تتجاوز مجرد العمليات الموضعية لتصل إلى محاولة تثبيت معادلات أمنية جديدة داخل السيادة اللبنانية.

ويشير ملاعب إلى أن إسرائيل تتحرك وفق مقاربة تهدف إلى السيطرة على التلال والمرتفعات الاستراتيجية، خاصة في المناطق الممتدة بين دير سريان ودير عامص والقرى المقابلة لمنطقة الشقيف، وذلك لإعادة إنتاج نموذج الحزام الأمني أو المنطقة العازلة الذي سبق تطبيقه في نوفمبر ألفين وأربعة وعشرين. ويحذر ملاعب من أن الهدف النهائي هو إنشاء خط دفاعي يستند إلى تضاريس طبيعية تمنح الجيش الإسرائيلي أفضلية ميدانية ومراقبة كاملة لتحركات القوى اللبنانية.

وتكمن الخطورة الكبرى في التباين الدولي حول تفسير اتفاق وقف إطلاق النار، حيث تعتمد إسرائيل على تفسير الخارجية الأمريكية الذي يعتبر أن تحركاتها تندرج تحت بند حق الدفاع عن النفس وليست أعمالاً عدائية، وهو ما يمنحها الضوء الأخضر للاستمرار في عملياتها تحت مسميات استباقية. إن التركيز على مناطق حيوية مثل دبين والقرى المحيطة بها يثبت أن إسرائيل تسعى للسيطرة على الحواجز الجغرافية التي تمنحها تفوقاً عسكرياً، مما يجعل وتيرة العمليات في تصاعد تدريجي ينذر بمزيد من التصعيد في المرحلة المقبلة رغم كل الوعود الدبلوماسية بالسلام والهدوء





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

لبنان إسرائيل وقف إطلاق النار الجنوب اللبناني الأمن القومي

United States Latest News, United States Headlines