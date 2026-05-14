لبنان: رئيس البرلمان يصرّ على "وقف حقيقي للنار" قبل مفاوضات مباشرة مع إسرائيل اليوم

رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري شدد على أن نجاح المفاوضات المباشرة المرتقبة اليوم في واشنطن مرهون ب"وقف حقيقي للنار"، محذرا من أن"عدم وقف إطلاق النار يعني خراب كل شيء". كما أعلن عن نيته لمقاضاة إسرائيل على"جرائمها واعتداءاتها"، مؤكدا توثيق كل ما ارتكبته في الجنوب.

شدد رئيس البرلمان ال لبنان ي نبيه بري على أن نجاح المفاوضات المباشرة المرتقبة اليوم في واشنطن مرهون ب"وقف حقيقي للنار". وقال بري في حديث لصحيفة"الديار" ال لبنان ية، أن لبنان "لا يقبل بأقل من انسحاب جيش الاحتلال ال إسرائيل ي، ثم إعادة الإعمار، وانتشار الجيش ال لبنان ي، وعودة الأهالي".

وأعلن بري أن لبنان سيتجه لمقاضاة إسرائيل على"جرائمها واعتداءاتها"، مؤكدا توثيق كل ما ارتكبته في الجنوب. كما رفض فكرة لقاء بين رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي، مشيرا إلى أن هذا الموضوع"غير وارد لدى الرئيس عون". ورأى بري أن لبنان يحتاج"مظلة إقليمية ودولية" للاستقرار، خاصة"تفاهم سعودي-إيراني حول لبنان تحت مظلة أمريكية".

وأفادت منظمة اليونيسف بمقتل وإصابة 59 طفلا على الأقل في لبنان خلال الأسبوع الماضي رغم وقف النار، مشيرة إلى أن العنف والنزوح يدفعان أكثر من 770 ألف طفل نحو اضطرابات الصحة النفسية. وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تصعيدا عسكريا لافتا، مع توسع رقعة الاشتباكات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي واستخدام أسلحة وتقنيات جديدة في الميدان. يعقد لبنان وإسرائيل اجتماعا تحضيريا اليوم تمهيدا لمفاوضات الخميس، وسط تحذير لبناني من أن الاعتداءات الإسرائيلية تقوض التهدئة مع استمرار التصعيد مع"حزب الله"





RTARABIC / 🏆 28. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

لبنان رئيس البرلمان مفاوضات مباشرة إسرائيل وقف النار حزب الله الجيش الإسرائيلي الحدود اللبنانية الإسرائيلية تصعيد عسكري النزوح الصحة النفسية مظلة إقليمية ودولية

United States Latest News, United States Headlines