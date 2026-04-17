لبنان وإسرائيل يتوصلان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام برعاية أمريكية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توصل لبنان وإسرائيل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة عشرة أيام، في خطوة تفتح الباب أمام مفاوضات مباشرة بين البلدين. وتأتي هذه الهدنة كضرورة لوقف التصعيد، وسط جهود محلية ودولية لإقناع حزب الله بالمشاركة في المفاوضات.

ويُنظر إلى هذه الهدنة كخطوة ضرورية، فغيابها يعني استمرار الحرب المشتعلة بين إسرائيل وحزب الله، وما يترتب عليها من دمار وتهجير في الجنوب اللبناني. إلا أن التوصل إلى هدنة لا يكفي بحد ذاته، فالدخول في مفاوضات لبنانية إسرائيلية بالتزامن مع سريانها هو ما يمنح هذه الخطوة جدواها الحقيقية، حيث يمكن تمديد الهدنة لفسح المجال أمام التوصل إلى اتفاق شامل.

ويشير مصدر وزاري إلى أن هذا الإنجاز الذي حققه ترامب يرضي إيران، التي أشركتها واشنطن في الاتصالات التي توجت بوقف إطلاق النار. وفي المقابل، تبنى ترامب موقف الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، الذي اشترط التوصل إلى هدنة كأساس لبدء المفاوضات.

تسعى واشنطن من خلال إشراك إيران إلى انتزاع تنازلات منها في المفاوضات، عبر الضغط على حزب الله لضمان استمرارية الهدنة وقبوله بالمشاركة في المفاوضات المباشرة. ورغم معارضة الثنائي الشيعي لهذا التوجه، تتضافر الجهود المحلية والدولية لإقناعه بتغيير موقفه، بهدف تحصين الساحة الداخلية وتوحيدها خلف الوفد اللبناني المفاوض، الذي يُتوقع أن يرأسه السفير السابق سيمون كرم.

وبينما لا يتوقع المصدر عقد لقاء قريب بين الرئيس عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض برعاية ترامب، على الأقل في المدى المنظور وأثناء فترة سريان الهدنة، يؤكد أن أي لقاء مستقبلي يجب أن يأتي كتتويج لتوصل البلدين إلى اتفاق متكامل، وليس فقط للإعلان عن بدء المفاوضات.

ويرى المصدر أن حرق المراحل غير ضروري، وأن الأولوية تكمن في ممارسة الولايات المتحدة ضغطاً على إسرائيل لتقديم حوافز تضمن نجاح المفاوضات. وبعد ذلك، يمكن النظر في استضافة ترامب للقاء، مع التأكيد على أن جدوى اللقاء تتوقف على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والسماح بعودة الأهالي إلى منازلهم في جنوب الليطاني، والإفراج عن الأسرى اللبنانيين، ووقف التدمير الممنهج للبلدات.

فهل الهدف من اللقاء هو تكريس أمر واقع يرفضه الرئيس عون بشدة، ويرى أن توقيته غير مناسب ما لم تبد إسرائيل حسن نية في الميدان؟

يشدد المصدر على ضرورة الهدنة لبدء المفاوضات، مؤكداً أن إشراك إيران في التوصل لوقف إطلاق النار لا يعني موافقة لبنان على ربط مصيره بمفاوضاتها مع الولايات المتحدة.

ويرفض المصدر ما يراهن عليه مصدر في الثنائي الشيعي بأن لبنان سيكون مشمولاً بالتسوية الإيرانية الأمريكية، وأن الأسابيع المقبلة ستحمل انفراجاً في العلاقات بين البلدين سينعكس حتماً على الداخل اللبناني.

يكشف المصدر أن الانفتاح الأمريكي على إيران لتسهيل استئناف المفاوضات في إسلام آباد لا يعني تسليم الثنائي الشيعي بأن الورقة اللبنانية ستودع في السلة الإيرانية، نظراً لوجود معارضة داخلية وعربية ودولية لهذا الطرح، استناداً إلى استحالة وحدة المسار والمصير بين البلدين.

ويتساءل المصدر عن حق إيران في التفاوض مباشرة مع الولايات المتحدة، بينما يصر الثنائي على حجب حق لبنان في التفاوض بغياب خيارات بديلة. كما يطرح تساؤلات حول الخيار البديل للتفاوض المباشر، وما إذا كان لبنان سيتحمل جولة جديدة من الحرب بعد إسناد حزب الله لغزة وإيران، ودون عودته إلى الحكومة والوقوف على رأيها.

ويتساءل أيضاً عن كيفية طمأنة العائدين إلى بلداتهم في جنوب لبنان، وكيف سيتم وقف الحرب لضمان عودتهم المستدامة، في ظل صعوبة الإقامة في البلدات الواقعة جنوب الليطاني التي تحولت إلى منطقة محروقة بلا منازل صالحة للسكن. ويسأل ما إذا كان يحق لهم الحصول على قسط من الراحة وتبديد هواجسهم على مصيرهم بانتظار الفرج لإعادة إعمار بلداتهم، الأمر الذي لن يتحقق إلا بموافقة الحزب على حصرية السلاح كبند أساسي في المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، مقابل طمأنة واشنطن اللبنانيين بتحرير أرضهم وإعادة ترسيم الحدود اللبنانية الإسرائيلية التزاماً باتفاقية الهدنة.

وتبقى السؤال مطروحاً حول استمرار رفض الثنائي للمفاوضات المباشرة التي يتولاها الوفد المفاوض ويشرف عليها الرئيس عون بالتعاون مع فريق تنسيقي لتحضير ردود لبنان على طلبات إسرائيل، لا سيما وأن الرئيس عون ليس في وارد التفريط بها ويصر على تحرير الجنوب بالكامل.

وهذا يستدعي الرهان على دور فاعل لفرنسا، التي أبدت تحفظها على دخول لبنان في مفاوضات مباشرة، على أمل أن تؤدي الاتصالات التي يتولاها عون وجهات عربية ودولية إلى طمأنة جميع الأطراف لتفادي الانقسام في الموقف اللبناني بدلاً من تحصينه بالتوصل إلى اتفاق، لئلا تبقى الهدنة هشة.

الجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض، الجمعة، أي ربط بين وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل وإعلان إيران بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، خلافاً لما أعلنه وزير الخارجية. ويسعى لبنان إلى تثبيت وقف إطلاق النار





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

لبنان إسرائيل وقف إطلاق النار مفاوضات الولايات المتحدة

United States Latest News, United States Headlines

