لبنان في عين العاصفة: إسرائيل تخرج لبنان من هدنة واشنطن وطهران والقتال يتصاعد

تتواصل التوترات في لبنان على الرغم من الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية، مما يتسبب في خسائر بشرية ومادية كبيرة. يغطي التقرير تفاصيل الغارات الجوية والقصف المدفعي، وتحذيرات السلطات، وتأثير الأزمة على المدنيين.

على الرغم من إعلان هدنة لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، إلا أن الوضع في لبنان يشهد تصعيدًا مستمرًا، حيث أعلنت إسرائيل أنها لن تلتزم بهذه ال هدنة وأن عملياتها العسكرية في لبنان ستستمر. هذا الموقف ال إسرائيل ي يضع لبنان في وضع حرج، ويزيد من حدة التوتر في المنطقة، خاصة مع استمرار ال قصف المتبادل والاشتباكات على الحدود. شهدت الساعات الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في وتيرة العنف، مع استهداف مناطق مختلفة في جنوب لبنان ب غارات جوية و قصف مدفعي إسرائيل ي مكثف.

المراسلون الصحفيون يواكبون الأحداث لحظة بلحظة، وينقلون تفاصيل العمليات العسكرية وتأثيرها على المدنيين، مسلطين الضوء على الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن هذه الاشتباكات. \في تطورات ميدانية متلاحقة، أفاد مراسلون عن استهداف بلدة مجدل سلم بقصف مدفعي إسرائيلي، وغارة جوية على بلدة كفرتبنيت. كما سُجلت غارة إسرائيلية على منطقة رأس العين - السماعية، مما أسفر عن مقتل شخصين. وفي منطقة الريحان في قضاء جزين، تعرضت البلدة لغارة إسرائيلية أخرى. وفي البقاع الغربي، استهدفت غارة جوية إسرائيلية بلدة يحمر. كما استهدف الطيران المسير الإسرائيلي دراجة نارية في بلدة قانا، مما أدى إلى سقوط إصابات. هذه الهجمات المتتالية تثير قلقًا كبيرًا بشأن سلامة المدنيين وتفاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة. وحدة إدارة الكوارث اللبنانية أصدرت تحذيرًا للمواطنين، دعتهم فيه إلى تجنب المناطق المعرضة للقصف حفاظًا على سلامتهم. ووفقًا لتقارير إخبارية، فقد ارتفع عدد الضحايا منذ فجر اليوم إلى 13 قتيلاً و22 جريحًا، نتيجة الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة في لبنان.\من جهتها، دعت حركة أمل النازحين إلى البقاء في أماكن آمنة إلى حين صدور إعلان رسمي بوقف إطلاق نار يشمل لبنان. في سياق متصل، تتضارب الأنباء حول الجهة المسؤولة عن مقتل جنود اليونيفيل في لبنان، مما يزيد من تعقيد المشهد ويثير تساؤلات حول طبيعة الأحداث الجارية. هذه التطورات تأتي في اليوم الـ40 من الحرب، مما يعكس استمرار الأزمة وتأثيرها على جميع جوانب الحياة في لبنان. الإعلان عن الهدنة بين واشنطن وطهران، في هذه المرحلة، لم يشكل انفراجة في الوضع اللبناني، بل على العكس، فقد أظهرت إسرائيل عزمها على مواصلة عملياتها العسكرية، مما ينذر بمزيد من التصعيد والتوتر في الأيام المقبلة. هذه الأحداث تتطلب تدخلًا دوليًا عاجلاً لوقف العنف وحماية المدنيين، والعمل على التوصل إلى حل سياسي شامل يضمن الاستقرار والسلام في المنطقة





