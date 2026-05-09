لبنان: الجيش يصدر بيانا يطلب من سكان مناطق جنوبية إخلاء منازلهم بسبب أعمال قصف مدفعي وعمليات نسف، تزامنا مع سلسلة من الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار.

الجيش اللبناني يصدر بيانا يطلب من سكان بلدات طير دبّا والعباسية وبرج رحال ومعروب وباريش وأرزون وجنّاتا وعين بعال في قضاء صور، إضافة إلى بلدة الزرارية في قضاء صيدا، إلى إخلاء منازلهم 'فوراً والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن ألف متر باتجاه مناطق مفتوحة'. وقام الجيش اللبناني باستهداف أكثر من 85 بنية تحتية لحزب الله في مناطق مختلفة من لبنان، كما استهدف موقعا تحت الأرض يستخدمه حزب الله لإنتاج وسائل قتالية في منطقة البقاع. لم يصدر تعليق فوري من حزب الله بشأن المزاعم الإسرائيلية. وتشن إسرائيل منذ 2 مارس/ آذار الماضي عدوانا موسعا على لبنان خلف 2759 قتيلا و8 آلاف 512 جريحا، إضافة إلى أكثر من 1.6 مليون نازح، وفق أحدث معطيات رسمية لبنانية. تحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تقارب 10 كيلومترات داخل الحدود الجنوبية.

الجيش اللبناني يصدر بيانا يطلب من سكان مناطق جنوبية إخلاء منازلهم بسبب أعمال قصف مدفعي وعمليات نسف، تزامنا مع سلسلة من الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار.

جيش الاحتلال يعلن عن استهدافه لأكثر من 85 بنية تحتية لحزب الله في مناطق مختلفة من لبنان، بما في ذلك مستودعات أسلحة ومباني تستخدم لأغراض عسكرية. كما استهدف موقعا تحت الأرض يستخدمه حزب الله لإنتاج وسائل قتالية في منطقة البقاع. لم يصدر تعليق فوري من حزب الله بشأن المزاعم الإسرائيلية. وتشن إسرائيل منذ 2 مارس/ آذار الماضي عدوانا موسعا على لبنان خلف 2759 قتيلا و8 آلاف 512 جريحا، إضافة إلى أكثر من 1.6 مليون نازح، وفق أحدث معطيات رسمية لبنانية.

تحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تقارب 10 كيلومترات داخل الحدود الجنوبية





TRTArabi / 🏆 9. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lebanon Army Rocket Fire Hezbollah Israel South Lebanon Rocket Attacks Hezbollah Facilities Israel Defense Forces Rocket Attacks On Hezbollah Facilities

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ارتفاع طفيف للتضخم في السعودية إلى 1.6 % في أغسطسسجل معدل التضخم السنوي في السعودية 1.6 في المائة خلال أغسطس (آب) 2024 وبزيادة طفيفة نسبتها 0.1 في المائة عن شهر يوليو (تموز) 2024.

Read more »

التعافي سيطول.. ثلاثة أعوام قاتمة تخيم على اقتصاد إسرائيل- 0.7 بالمئة توقعات نمو الاقتصاد في 2024 مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 1.6 بالمئة - Anadolu Ajansı

Read more »

473 مليون يورو إيرادات إنتر ميلان خلال عام .. والخسائر تقلص 50 مليوناقلص نادي نادي إنتر ميلان الإيطالي خسائره بمقدار 50 مليون يورو، حيث انخفضت من 85 إلى 36 مليونا، في أعقاب مصادقة الجمعية العمومية على ميزانية 2023 ـ 2024، وفقا لموقع insideworldfootball.

Read more »

«الكنيست»: الوضع الأمني يؤدي إلى هجرة كبيرة... وإسرائيل ليست جذابة للمتعلمينقالت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية إن هناك انخفاضاً كبيراً في معدل نمو سكان إسرائيل في عام 2024، إذ انخفض من 1.6 في المائة في عام 2023 إلى 1.1 في المائة.

Read more »

قدم.. إيرادات ريال مدريد تتجاوز المليار يورو للعام الثاني تواليامحققا 1.185 مليار مع نهاية موسم 2024-2025 بزيادة قدرها 10 بالمائة عن موسم 2023-2024 - Anadolu Ajansı

Read more »

التجارة الخليجية تسجّل أعلى مستوى بتاريخها عند 1.6 تريليون دولار في 2024يُسجّل مجلس التعاون نمواً بتجارته الخارجية إلى 1.6 تريليون دولار في 2024 مدفوعاً بارتفاع الصادرات والواردات

Read more »