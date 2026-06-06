أعلنت الحكومة اللبنانية عن بدء أعمال التأهيل لمطار دولي ثاني في البلاد، في أقصى الشمال قرب الحدود مع سوريا، بعد عقود من التأجيل. والهدف من هذه الخطوة هو تشغيل المطار خلال الأشهر المقبلة، مما سيسمح بالتوسع في النشاط الاقتصادي والسياحي في المنطقة.

أعلنت الحكومة ال لبنان ية عن بدء أعمال ال تأهيل ل مطار دولي ثاني في البلاد، في أقصى الشمال قرب الحدود مع سوريا، بعد عقود من التأجيل. والهدف من هذه الخطوة هو تشغيل المطار خلال الأشهر المقبلة، مما سيسمح بالتوسع في النشاط الاقتصادي وال سياحي في المنطقة.

هذا القرار يأتي في وقت يتم فيه محاولة لبنان لتحسين وضعته الاقتصادي والسياسي، بعد سنوات من الاضطرابات والصراعات. وعلى الرغم من ذلك، يتعرض المطار لانتقادات من قبل بعض الفئات في لبنان، الذين يعتبرون أن هذا القرار سيؤدي إلى مزيد من الاستعمار والسيطرة على الأراضي اللبنانية. وعلى الجانب الآخر، يرى بعض الاقتصاديين في لبنان أن هذا القرار سيفتح أبواباً جديدة للتنمية الاقتصادية والسياحية في المنطقة، مما سيؤدي إلى تحسين الوضع الاقتصادي في لبنان.

وعلى الرغم من ذلك، يتعرض المطار لانتقادات من قبل بعض الفئات في لبنان، الذين يعتبرون أن هذا القرار سيؤدي إلى مزيد من الاستعمار والسيطرة على الأراضي اللبنانية. وعلى الجانب الآخر، يرى بعض الاقتصاديين في لبنان أن هذا القرار سيفتح أبواباً جديدة للتنمية الاقتصادية والسياحية في المنطقة، مما سيؤدي إلى تحسين الوضع الاقتصادي في لبنان





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