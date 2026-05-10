لبنان في مواجهة الأزمات: خروقات أمنية داخلية وضغوط دبلوماسية لوقف التصعيد العسكري

استعراض شامل لآخر التطورات في لبنان، بدءاً من قضية انتحال صفة مسؤول أمني عراقي وصولاً إلى المساعي الرئاسية لفرض وقف إطلاق النار مع إسرائيل برعاية أمريكية.

شهدت الساحة ال لبنان ية في الآونة الأخيرة تطورات أمنية وسياسية متسارعة تعكس حالة الهشاشة التي تعاني منها مؤسسات الدولة في ظل ظروف استثنائية. فقد كشفت مديرية المخابرات في الجيش ال لبنان ي عن عملية أمنية نوعية أسفرت عن توقيف مواطن عراقي قام بانتحال صفة مسؤول أمني رفيع المستوى في سفارة بغداد ببيروت.

الصدمة في هذه القضية لا تكمن فقط في واقعة التزوير، بل في قدرة هذا الشخص، الذي تبين أنه كان يعمل مساعداً لمالك مقهى شعبي في ضاحية بيروت الجنوبية ومكلفاً بخدمات ركن السيارات، على اختراق الدوائر الأمنية اللبنانية. فقد استطاع عبر مستندات مزورة وبزّة عسكرية مضللة أن ينسج شبكة علاقات مع مسؤولين أمنيين وعسكريين رفيعي المستوى، مقدماً نفسه كضابط في فرع مكافحة الإرهاب وملحق أمني، مما مكنه من عقد لقاءات رسمية وبناء وجاهة اجتماعية وأمنية وهمية.

وتطرح هذه الحادثة تساؤلات عميقة حول معايير التدقيق الأمني في المؤسسات اللبنانية، حيث يشير مراقبون إلى أن الاعتماد على العلاقات الشخصية والمحاصصة الطائفية في توزيع النفوذ قد فتح ثغرات سمحت لمثل هذه الاختراقات بالحدوث، خاصة وأن الموقوف استطاع إقناع ضباط استخبارات بشخصيته الوهمية رغم خلفيته المهنية المتواضعة كعامل في مقهى، بل ووصل الأمر إلى تقديم وعود بتوفير مساعدات مالية من العراق لتعزيز مكانته. على الصعيد السياسي والميداني، يعيش لبنان حالة من الترقب والقلق الشديدين مع تصاعد وتيرة العمليات العسكرية الإسرائيلية التي بلغت ذروتها في يوم دامٍ شهد ارتكاب مجازر مروعة امتدت من الخط الساحلي وصولاً إلى القرى الجنوبية الواقعة شمال نهر الليطاني.

هذه الهجمات التي طالت مناطق لم تكن مشمولة بإنذارات الإخلاء السابقة، أدت إلى حالة من الغضب الشعبي والسياسي، وطرحت تساؤلات ملحة حول جدوى الضمانات الدولية، وتحديداً الأمريكية، في حماية المناطق السكنية وتجنيب الضاحية الجنوبية لبيروت ويلات الدمار. وفي هذا السياق، كثف رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون تحركاته الدبلوماسية عبر اتصالات مكثفة مع كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، بالتزامن مع تحركات السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى حمادة معوض، وذلك للضغط على الجانب الإسرائيلي للالتزام بوقف فوري لإطلاق النار.

ويرى الجانب اللبناني أن الاستمرار في سياسة الضغط بالنار في الوقت الذي يستعد فيه لبنان للدخول في مفاوضات مباشرة هو أمر غير مقبول ويتنافى مع مبادئ التفاوض الجاد، مما يجعل التدخل الأمريكي ضرورة قصوى لضمان عدم انزلاق المنطقة نحو مواجهة شاملة لا يمكن السيطرة عليها. وفيما يتعلق بالمسار التفاوضي المرتقب، يراهن لبنان بشكل أساسي على الدور الأمريكي لفرض وقف الأعمال العدائية كشرط مسبق وممر إلزامي لبدء المباحثات اللبنانية الإسرائيلية المقرر عقدها تحت الرعاية الأمريكية.

وقد شدد الرئيس عون في اتصالاته على أن الوفد اللبناني المفاوض، الذي يرأسه السفير السابق سيمون كرم، سيصر على إدراج بند وقف إطلاق النار كأول نقطة على جدول الأعمال، معتبراً أن أي مفاوضات تجرى في ظل استمرار المجازر والعمليات العسكرية ستكون مفتقرة للمصداقية والجدوى. وفي المقابل، تبرز تعقيدات كبيرة تتمثل في المطالب الإسرائيلية التي تربط الانسحاب من الأراضي اللبنانية بنزع سلاح حزب الله، وهو ما يشكل نقطة خلاف جوهرية قد تعيق الوصول إلى اتفاق مستدام.

إن المشهد الحالي في لبنان يظهر صراعاً بين الرغبة في استعادة الاستقرار والأمن الداخلي من جهة، وبين تحديات التهديدات الخارجية والتدخلات الدولية من جهة أخرى، مما يضع الدولة اللبنانية أمام اختبار صعب لاستعادة سيادتها وحماية مواطنيها من تقلبات الميدان وثغرات الأمن الداخلي





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

لبنان الأمن القومي العراق الولايات المتحدة وقف إطلاق النار

United States Latest News, United States Headlines