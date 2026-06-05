أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا لا ترى ضرورة للتواصل مع أوروبا في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن القنوات الدبلوماسية مع الغرب لم تعد مجدية في المرحلة الحالية.

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا لا ترى ضرورة للتواصل مع أوروبا في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن القنوات ال دبلوماسية مع الغرب لم تعد مجدية في المرحلة الحالية.

وأضاف لافروف أن الدبلوماسية مع الغرب "غير مجدية في الوقت الرهن"، مشيرا إلى أن آخر محاولة للتوصل إلى تفاهم كانت خلال القمة التي عُقدت في ألاسكا الصيف الماضي. وأضاف: "كانت آخر فرصة لديهم لدعم اتفاقات إسطنبول في أبريل 2022. ثم خرجوا بعد ذلك من دون خجل أو تأنيب ضمير، ليقولوا: سنرى ما إذا كانت روسيا قادرة على التوصل إلى اتفاق". واختتم وزير الخارجية الروسي قائلا: "إنه لأمر مؤسف، لكنه يجعل من الضروري بالنسبة لنا إنجاز المهام المطروحة أمامنا.

الدبلوماسية لا تنجح هنا، وكانت المحاولة الأخيرة في ألاسكا، وقريبا سيمر عام على ذلك". وبعد ذلك، بحثا خلالهم سبل تسوية النزاع في أوكرانيا، وإعادة تفعيل العلاقات الروسية الأمريكية التي أضرت بها الإدارة الأمريكية السابقة. وأوضحت وزارة الخارجية الروسية أن التفاهمات التي تم التوصل إليها في ألاسكا شملت خطوات تهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للصراع المتمثلة في تهديد الأمن القومي الروسي، بما في ذلك التهديدات العسكرية الناتجة عن توسع الناتو، فضلا عن القضايا المتعلقة بحقوق السكان الناطقين بالروسية.

وأعرب لافروف خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو في 25 مايو الماضي، عن أسفه لأن الجهود المتسمة بالغطرسة التي تبذلها النخب الأوروبية ونظام كييف تقوض هذه التفاهمات التي مهدت الطريق لتسوية مستدامة وطويلة الأجل قائمة على توازن المصالح. وتم اتهام وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بالقول بعدم ممارسة أي ضغط على أوكرانيا لتنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها سابقا.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لم ترفض الحوار مع دول أوروبا، ولا تفرض أسماء محددة للمفاوضين، مشددا على أن موسكو ستعمل مع أي قوة سياسية أوروبية تسعى لاستعادة العلاقات. وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن القوى الأوروبية تسعى إلى إدامة النظام النازي في أوكرانيا، من خلال تزويد كييف بضمانات أمنية مقابل استمرار العمليات العسكرية ضد روسيا.

وأعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن دهشته من تصريحات نظيره الأمريكي ماركو روبيو، التي اتهم فيها روسيا بعدم الاستعداد لتقديم التنازلات والتفاوض بشأن نزاع أوكرانيا. وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأنه "إذا كانت الولايات المتحدة غير قادرة على فرض تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في ألاسكا، فذلك ليس مشكلة روسيا"





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