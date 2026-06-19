لا حدود لسلطتي.. ترامب يدافع عن الاتفاق مع إيران في أول مقابلة منذ التوقيع

دافع الرئيس ترامب عن الاتفاق مع إيران، بينما تشترط طهران تنفيذ بنود محددة قبل مفاوضات الاتفاق النهائي.

في أول مقابلة له منذ توقيع ال اتفاق مع إيران ، دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ال اتفاق معتبراً أنه يعكس قوة الولايات المتحدة وليس ضعفها. وقال ترامب : لا حدود لسلطتي في حماية المصالح الأمريكية وتحقيق السلام.

جاء ذلك في مقابلة حصرية أجرتها معه قناة فوكس نيوز مساء الجمعة، حيث شدد على أن الاتفاق يضمن وقف العمليات العسكرية بين واشنطن وطهران وحلفائهما، بما في ذلك في لبنان، وأنه يمهد الطريق لحل دبلوماسي شامل. من جهته، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم أن بدء مفاوضات الاتفاق النهائي بين البلدين مشروط ببدء تنفيذ بنود محددة من مذكرة التفاهم الموقعة فجر 18 يونيو/حزيران 2026.

وأوضح بقائي في تصريحات نقلتها وكالة إرنا الإيرانية الرسمية أن البنود التي تشملها المرحلة الأولى هي البنود 1 و4 و5 و10 و11 من المذكرة، والتي يتطلب تنفيذها المستمر قبل الانتقال إلى مرحلة المفاوضات النهائية. وأضاف أن المشاورات تجري حالياً عبر الوسطاء لتحديد موعد ومكان الجولة المقبلة من المحادثات، مشيراً إلى أن سويسرا كانت ستحتضن اجتماعاً يوم الجمعة للتوقيع على نص تفاهم لإنهاء الحرب، لكن نظراً لتم التوقيع رقمياً، فإن عقد الاجتماع في سويسرا لم يعد عاجلاً، ويجري التخطيط لاجتماع جديد في الأيام المقبلة.

وتنص بنود مذكرة التفاهم على وقف فوري ودائم للعمليات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران وحلفائهما على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، مع التعهد بعدم اللجوء إلى القوة أو التهديد بها مستقبلاً. كما تتعهد واشنطن ببدء رفع الحصار البحري المفروض على إيران وإنهائه بالكامل خلال 30 يوماً، إلى جانب إصدار إعفاءات تسمح باستئناف صادرات النفط والمنتجات البترولية الإيرانية والخدمات المرتبطة بها.

وكشف مصدر مطلع أن الولايات المتحدة نقلت إلى إيران أن إسرائيل لن تواصل تصعيد هجماتها في لبنان، وذلك في إطار سعي إدارة ترامب إلى إعادة دفع محادثات نووية رفيعة المستوى مع إيران إلى مسارها. وفي المقابل، طلبت إيران ضمانات بأن الأعمال القتالية في لبنان ستتوقف قبل عقد محادثات كانت مقررة في سويسرا مع نائب الرئيس جيه دي فانس ومسؤولين كبار آخرين. ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة، حيث يسعى الطرفان إلى بناء الثقة عبر خطوات متبادلة.

ويبدو أن الاتفاق المؤقت يمثل نافذة فرصة دبلوماسية قد تنهي سنوات من الصراع المباشر وغير المباشر بين الخصمين اللدودين. ومع ذلك، تظل التساؤلات قائمة حول مدى التزام الطرفين بالتنفيذ الكامل للبنود، خاصة في ظل الضغوط الداخلية في كل من واشنطن وطهران من تيارات متشددة تعتبر الاتفاق تنازلاً. وفي هذا السياق، أكد ترامب أن الاتفاق يحقق الأمن والازدهار للجميع، محذراً من أن أي انتهاك من الجانب الإيراني سيقابل برد قاسٍ.

من جانبه، أشار بقائي إلى أن إيران تتابع بجدية تنفيذ التزامات الولايات المتحدة، معرباً عن أمله في أن تؤدي الجولة المقبلة إلى اتفاق نهائي يضمن حقوق إيران ومصالحها الوطنية. وتشير التحليلات إلى أن هذا الاتفاق قد يكون نقطة تحول في الشرق الأوسط، حيث يمكن أن يؤدي إلى تهدئة شاملة تشمل لبنان واليمن وسوريا. كما أن رفع الحصار عن النفط الإيراني سيعيد طهران إلى الأسواق العالمية، مما قد يؤثر على أسعار الطاقة والعلاقات الاقتصادية الإقليمية.

ومع ذلك، يرى مراقبون أن الطريق لا يزال طويلاً أمام اتفاق دائم، خاصة مع وجود قضايا خلافية مثل برنامج الصواريخ الإيراني ودور طهران في النزاعات الإقليمية. وتترقب الأوساط الدولية تطورات الأيام المقبلة، مع إمكانية عقد قمة بين ترامب ونظيره الإيراني حسن روحاني في حال نجاح المفاوضات. ويبقى السؤال الأهم: هل ينجح هذا المسار الدبلوماسي في تجنب حرب مدمرة أم أن الخلافات الجوهرية ستقوض الجهود





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