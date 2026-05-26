لايلي فوستر يروي رحلة العودة إلى كأس العالم 2026 ومواجهة المكسيك في الافتتاح

يستذكر لايلي فوستر، نجم جنوب أفريقيا، لحظاته الأولى في كأس 2010 ويعبر عن تطلعاته للمونديال 2026، مؤكدًا أهمية المباراة الافتتاحية ضد المكسيك وأهمية الدعم العائلي والإنجازات القارية في تحقيق النجاح.

يستعد نجم المنتخب الجنوبي الأفريقي لايلي فوستر لخوض مباراة الافتتاح في مونديال 2026 أمام المكسيك ، وهو اللقاء الذي يذكره بذكرى مسيرة بلاده في كأس العالم 2010 عندما كان في التاسعة من عمره فقط وشاهد المباراة الافتتاحية في منزل جدته مع عائلته.

يصف فوستر لحظتها بأنها "فرح خالص" وضجيج الشعب بأكمله، ما ترك في نفسه أثرًا لا يُمحى وأشعل أملًا كبيرًا بتمثيل بلاده على أعلى المستويات. الآن، بعد أكثر من عقد من الزمن، يعود المنتخب الجنوب أفريقي إلى الميدان العالمي لأول مرة منذ استضافته للبطولة، ويأمل الفريق، بقيادة فوستر، أن يثبت جدارته ويعيد أمجاد الماضي.

في حوار حصري مع موقع الفيفا الرسمي، عبّر فوستر عن مشاعره المختلطة بين الفرح والتوتر قبل مواجهة المكسيك، مؤكداً أن "المباراة الأولى تتحدث عن نفسها" وأنها تمثل خطوة أولى في رحلة طويلة. يستذكر فوستر طفولته في قرية نوردجيسيج الصغيرة التي يقطنها حوالي 12 ألف نسمة، حيث كان يلعب كرة القدم في الشوارع مع أصدقائه، ما شكل الأساس لتكوينه كرياضي. ويعود الفضل في شغفه للعبة إلى والده الذي كان يتبعه إلى المباريات ويُشجّعه على الحلم بالوصول إلى أعلى الساحات.

علاوة على ذلك، أشار فوستر إلى الإنجازات القارية التي عززت من موقف المنتخب في القارة السمراء، حيث انتهى في المركز الثالث من بطولة أمم أفريقيا الأخيرة، ووصل إلى الأدوار الإقصائية في النسخة السابقة. يضيف أن عمق تشكيلة الفريق وتوازنه يجعلهم منافسين جديرين بالاحترام. بينما يطمح إلى تحقيق انتصارات متتالية في المونديال، يوضح أنه سيتعامل مع كل مباراة على حدة دون توقعات مسبقة، مؤمنًا بأن الإرادة والعمل الجاد يمكن أن يرفعا اسم جنوب أفريقيا إلى القمة.

وفي إطار التحضير للمجموعة الأولى التي تضم كوريا الجنوبية، التشيك، والمكسيك، يؤكد فوستر أن وجوده في البطولة ليس مجرد مشاركة بل رسالة شرف لوالديه الذين قدموا تضحيات جمة من أجل توفير المعدات والطعام اللازمين لتطوره الرياضي. ويؤكد أن لحظة الخطوة الأولى في ملعب "مكسيكو سيتي" ستكون لحظة احتفال بعيدٍ طويل من الكفاح، سيستمتع فيها باللحظة ويُظهر للعالم ما هو قادر على تقديمه.

يختتم فوستر حديثه بتأكيد أن منتخب جنوب أفريقيا يستحق مكانه في كأس العالم، مستندًا إلى تاريخ من الأداء المتواصل والإنجازات القارية، ومُعربًا عن ثقته في قدرة الفريق على المنافسة بقوة في مونديال 2026، مع أمل أن يكتبوا صفحة جديدة في تاريخ الكرة الأفريقية





