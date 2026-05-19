لاوتارو مارتينيز يجدد الولاء لإنتر ميلان ويحطم آمال برشلونة في ضمه

قائد إنتر ميلان لاوتارو مارتينيز يؤكد رغبته في الاعتزال بملعب جوتسيبي مياتزا وينفي شائعات الانتقال إلى برشلونة، وسط تألق كبير في الدوري الإيطالي وصدارة سعودية لتصنيفات الأندية الآسيوية.

في تصريح عكس مدى الوفاء والانتماء في عالم كرة القدم المعاصر، أكد النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز ، قائد فريق إنتر ميلان الإيطالي، التزامه المطلق والمستدام تجاه النادي الذي احتضنه لسنوات، معرباً عن أمنيته الصادقة في أن ينهي مسيرته الاحترافية ويعتزل اللعب داخل أسوار ملعب «جوتسيبي مياتزا»، معقل الفريق الملقب بالأفاعي.

هذا التصريح لم يكن مجرد كلمات عابرة، بل جاء بمثابة رد حاسم على سلسلة من التكهنات والتقارير التي ربطت اسمه بقوة بالانتقال إلى نادي برشلونة الإسباني، حيث أوضح مارتينيز أنه في الوقت الراهن لا يستطيع تخيل نفسه يرتدي قميص أي نادٍ آخر، مما يضع حداً للجدل المثار حول مستقبله المهني ويوجه ضربة قوية لطموحات الأندية التي كانت تسعى لضمه. وبالعودة إلى تفاصيل علاقته بنادي برشلونة، فإن التقارير الصحفية كانت تشير إلى أن المدرب الألماني هانزي فليك يرى في لاوتارو البديل المثالي والقطعة الناقصة في تشكيلة الفريق الكتالوني، خاصة في ظل البحث عن مهاجم يمتلك الفعالية التهديفية والقدرات القيادية التي يتمتع بها النجم الأرجنتيني، وذلك كتعويض محتمل عن رحيل جوليان ألفاريز إلى أتلتيكو مدريد.

ومن الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يقترب فيها مارتينيز من «البلوغرانا»، فقد كانت هناك محاولات جادة في يونيو من عام 2020 للتعاقد معه براتب سنوي ضخم يصل إلى 12 مليون يورو، إلا أن تلك الصفقة انهارت في اللحظات الأخيرة نتيجة الأزمة المالية الخانقة التي عصفت بنادي برشلونة وأجبرته على تقليص نفقاته بشكل حاد، وهو ما جعل لاوتارو يثبت أقدامه أكثر في مدينة ميلانو ويطور من مستواه بشكل مذهل. أما على الصعيد الفني، فقد قدم لاوتارو مارتينيز موسماً استثنائياً مع إنتر ميلان، ساهم خلاله بشكل مباشر في تحقيق الثنائية المحلية المتمثلة في لقب الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا.

وقد تجلى دوره القيادي والتهديفي في المباراة النهائية لكأس إيطاليا أمام فريق لاتسيو، حيث سجل هدفاً حاسماً قاد فريقه للفوز بنتيجة 2-0. وبالنظر إلى لغة الأرقام، فقد نجح المهاجم البالغ من العمر 28 عاماً في تسجيل 17 هدفاً وصناعة 6 تمريرات حاسمة لزملائه خلال 29 مباراة خاضها في بطولة الدوري، مما يجعله أحد أخطر المهاجمين في القارة الأوروبية حالياً، ومحور ارتكاز لا يمكن الاستغناء عنه في خطة المدرب لتحقيق المزيد من البطولات.

إن ارتباط لاوتارو بإنتر ميلان يمتد إلى عام 2018 عندما انتقل من نادي راسينغ كلوب الأرجنتيني، ومنذ ذلك الحين خاض أكثر من 350 مباراة، تحول خلالها من موهبة صاعدة إلى قائد فعلي للفريق وبطل للعالم مع المنتخب الأرجنتيني في مونديال 2022. وبما أن عقده الحالي يمتد حتى يونيو من عام 2029، فإن إعلان ولائه العلني في مقابلة مع صحيفة «لا غازيتا ديلّو سبورت» يمنح إدارة النادي الإيطالي قوة تفاوضية كبيرة وثقة مطلقة، مما يجعلهم في وضع مريح لرفض أي عروض مالية مغرية قد ترد في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة من الأندية الأوروبية الكبرى، وهو ما يعزز استقرار المشروع الرياضي للنادي على المدى الطويل.

وفي سياق رياضي أوسع، شهدت الساحة الكروية تطورات أخرى لافتة، حيث يواصل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تحديث تصنيفات أندية القارة، والتي حافظت فيها المملكة العربية السعودية على صدارة الترتيب بفضل الأداء القوي لأنديتها مثل الأهلي والنصر في بطولات النخبة وبطولة دوري أبطال آسيا الثاني، متفوقة على اليابان وكوريا الجنوبية. وفي أوروبا، تبرز تقارير عن استمرار مانويل نوير كخيار أساسي لحراسة مرمى منتخب ألمانيا في كأس العالم القادمة، بينما يحاول روبرتو دي زيربي تحفيز لاعبي توتنهام في الدوري الإنجليزي لتحويل سخرية المنافسين إلى دافع للنجاح والنجاة من الهبوط.

كما لفت الأنظار زيارة فريق رياضي من كوريا الشمالية إلى الجنوب بعد انقطاع دام 8 سنوات، في خطوة ركزت على الجانب الرياضي البحت بعيداً عن التوترات السياسية السائدة





لاوتارو مارتينيز إنتر ميلان برشلونة الدوري الإيطالي الاتحاد الآسيوي

