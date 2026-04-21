لامين جمال يتوج بجائزة لوريوس ويؤكد إعجابه الكبير بالأسطورة ميسي في مدريد

تألق النجم الشاب لامين جمال في حفل جوائز لوريوس 2026 وحصوله على لقب أفضل رياضي شاب في العالم، مع تصريحات ملهمة حول مسيرته وتأثره بالأسطورة ميسي وطموحاته مع المنتخب الإسباني.

شهدت العاصمة الإسبانية مدريد ليلة استثنائية في قصر سيبيليس التاريخي، حيث تحولت الأنظار نحو النجم الصاعد في صفوف نادي برشلونة ، لامين جمال ، الذي نجح في خطف الأضواء خلال حفل توزيع جوائز لوريوس العالمية للعام 2026. لم يكن مجرد حضور عابر، بل كان تتويجا لمسيرة واعدة للاعب لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، بعد حصوله على جائزة أفضل رياضي شاب في العالم.

تسلم جمال الجائزة المرموقة من يد الأسطورة البرازيلية كافو، في لحظة وُصفت بأنها انتقال رسمي للشعلة من جيل العمالقة إلى جيل جديد يطمح لإعادة تعريف مفاهيم التألق الكروي، وسط تصفيق حار من نخبة الرياضيين العالميين الذين حضروا لمتابعة هذا الحدث الفريد الذي يعكس حجم التقدير الدولي للموهبة الإسبانية. في كلمته المؤثرة على المنصة، أظهر لامين جمال وعيا ونضجا يتجاوز سنوات عمره القليلة، حيث تحدث بشفافية مطلقة عن التحديات التي يواجهها كونه بات قدوة لملايين الأطفال حول العالم. وأكد جمال أن هذه الجائزة تضعه أمام مسؤولية جسيمة، معترفا في الوقت ذاته بأنه لا يزال في مستهل رحلته الطويلة وبأن احتمالية ارتكاب الأخطاء تظل واردة، لكنه يصر على تحويل تلك التجارب إلى دروس إيجابية. وتطرق خلال الحوار المفتوح مع وسائل الإعلام إلى علاقته الروحية والمهنية بالأسطورة ليونيل ميسي، واصفا إياه ليس فقط بالأعظم في تاريخ كرة القدم، بل كرياضي تجاوز تأثيره حدود الملاعب ليصبح أيقونة عالمية بفضل أخلاقه ومسيرته الاستثنائية. لم يخفِ جمال رغبته الصريحة في اقتفاء أثر ميسي، مؤكدا أن الإرث الذي تركه النجم الأرجنتيني يمثل البوصلة التي توجه طموحاته نحو القمة، مشددا على أن طموحه يتخطى حدود النادي ليصل إلى التتويج بلقب كأس العالم 2026 مع منتخب بلاده. من ناحية أخرى، تناول لامين جمال طبيعة كرة القدم في العصر الحديث، وكيف أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي جسرا حيويا يربط اللاعبين بجماهيرهم بشكل غير مسبوق. وأشار إلى أن هذا التطور التقني والاجتماعي يعزز من قيمة التجربة الرياضية، معتبرا أن مشاركة الجوانب الشخصية مع المتابعين تساهم في بناء علاقة أكثر قربا وصدقا. ورغم الضغوط الجماهيرية الهائلة والتوقعات التي تلاحقه في كل مباراة، أكد جمال أنه يرى في هذه الضغوط وقودا يحفزه على التطور المستمر والعمل الجاد، معتبرا إياها جزءا من ضريبة النجاح. وفي ختام حديثه، جدد اللاعب الشاب عهده بالولاء لقميص المنتخب الإسباني، واصفا تمثيل منتخب بلاده بأنه الحلم الأكبر الذي راوده منذ نعومة أظفاره، متطلعا بفارغ الصبر لنهائيات كأس العالم القادمة التي يطمح فيها لترك بصمته الخاصة برفقة عائلته التي تدعمه في كل خطوة، مؤكدا أنه سيسعى بكل قوته ليكون على قدر هذه المسؤولية الوطنية الكبيرة، وسط تكهنات الكثيرين بأننا أمام أسطورة جديدة قد تغير وجه كرة القدم العالمية للأبد، خاصة وأن التاريخ يعيد نفسه بطريقة غامضة، حيث تعود الأذهان دائما لتلك الصور القديمة التي التقطها المصور خوان مونفورت لميسي وهو طفل، لتتقاطع اليوم مع صعود جمال كأفضل موهبة شابة، مما يؤكد أن دوائر كرة القدم لا تزال تحمل الكثير من المفاجآت والقصص الملهمة التي تعبر عن استمرارية النجومية عبر الأجيال





RTARABIC / 🏆 28. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

