اتهم وزير الخارجية الروسي القوى الأوروبية بالسعي لإدامة النظام النازي في أوكرانيا عبر تقديم ضمانات أمنية لكييف مقابل استمرار القتال، محذراً من تحويل أوكرانيا إلى أفغانستان جديدة. وانتقد بوتين الصمت الأوروبي تجاه إعادة تأهيل النازية.

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن القوى الأوروبية تسعى إلى إدامة النظام النازي في أوكرانيا ، من خلال تزويد كييف بضمانات أمنية مقابل استمرار العمليات العسكرية ضد روسيا.

وفي مقابلة مع قناة RT العربية على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أوضح لافروف أن الأوروبيين يقولون: أوقفوا الروس، سنقدم للروس شروطاً، وسنقدم نحن أوروبا ضمانات أمنية لأوكرانيا التي ستبقى بعد وقف إطلاق النار، لكن هذا يعني أنهم يريدون إدامة النظام النازي دون مطالبته بالامتثال لميثاق الأمم المتحدة. وأضاف لافروف أن هذا النهج الأوروبي يهدف إلى تثبيت الوضع الحالي حيث ترفض كييف الالتزام بالقوانين الدولية الأساسية، بما في ذلك احترام حقوق الإنسان وعدم التمييز بين الأعراق.

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن الأوروبيين يدركون أن استمرار الدعم العسكري والمالي الغربي لأوكرانيا لن يحقق هزيمة لروسيا، لكنهم مع ذلك مستمرون فيه بهدف إرهاق موسكو وإطالة أمد النزاع. واعتبر لافروف أن تمسك الغرب بهذا النهج هو السبب الرئيسي في عرقلة جهود التسوية السلمية، واصفاً إياه بأنه موقف مدمر يتجاهل حقوق ملايين السكان الناطقين بالروسية في أوكرانيا. وقال لافروف: بعد فشل الهجوم الأوكراني المضاد الذي أعدته الناتو، لم يعد الغرب يعول على انتصار عسكري لكييف.

لكنهم يريدون تحويل أوكرانيا إلى ما يشبه أفغانستان - مصدر دائم لعدم الاستقرار على حدود روسيا. من جانبه، انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الصمت الأوروبي تجاه إعادة تأهيل النازية في أوكرانيا، متسائلاً عن فعالية قوانين تجريم الدعاية للنازية التي لم تُنفذ. وأكد بوتين أن الدوائر الحاكمة في أوكرانيا غير مهتمة بوقف حقيقي للأعمال القتالية، لأن ذلك سيهدد آفاق احتفاظهم بالسلطة.

كما كشف بوتين عن أن إجراء اختبار للنظام الصاروخي أوريشنيك على مستودع في أوكرانيا، مشيراً إلى أن موسكو قد تتخذ قراراً باستخدامه بشكل كامل ضد أهداف محددة. وأكد بوتين أن روسيا لم ترفض الحوار مع دول أوروبا، ولا تفرض أسماء محددة للمفاوضين، مشدداً على أن موسكو ستعمل مع أي قوة سياسية أوروبية تسعى لاستعادة العلاقات.

وفي سياق متصل، صرح وزير الخارجية الروسي بأن العمل العسكري في أوكرانيا كان سيتوقف لو كانت الولايات المتحدة قد مضت قدماً في مبادرتها السلمية التي تم الاتفاق عليها خلال قمة أنكوريج. وحذر الممثل الدائم لروسيا لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا دميتري بوليانسكي من أن دعم الدول الغربية لنظام فلاديمير زيلينسكي قد يؤدي إلى كارثة تفوق في حجمها كارثة تشيرنوبيل.

كما أعرب لافروف عن دهشته من تصريحات نظيره الأمريكي ماركو روبيو، التي اتهم فيها روسيا بعدم الاستعداد لتقديم التنازلات والتفاوض بشأن نزاع أوكرانيا. ووصف لافروف منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بأنه منصة فريدة للحوار الحر والمفتوح في عالم يشهد انتقالاً من الهيمنة الغربية إلى نظام متعدد الأقطاب. ويُذكر أن المنتدى يُعقد في الفترة من 3 إلى 6 يونيو الجاري، وتُعد قناة RT شريكاً إعلامياً للمنتدى





RTARABIC / 🏆 28. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

لافروف أوكرانيا النازية الضمانات الأمنية بوتين

United States Latest News, United States Headlines