لاعبو المنتخب السعودي يؤكدون جاهزيتهم لمواجهة الأوروغواي في كأس العالم FIFA 2026، وتثمّنون دور الجماهير السعودية في رفع معنوياتهم قبل انطلاق المشوار المونديالي. اللاعبون يؤكدون تأثير الدوري السعودي في رفع مستواهم التنافسي واحترامهم لمنتخب بطل العالم مرتين دون أي ظروف خارجية. مهاجم المنتخب فراس البريكان أكد جاهزيتهم بأفضل ما يكون وغدا سيظهرون هويتنا بإذن الله، فيما حارس المنتخب محمد العويس شدد على التركيز الكامل على المنتخب الأوروغواياني بصرف النظر عن أي ظروف محيطة. المدافع سعود عبدالحميد أكد جاهزية اللاعبين للمواجهة، وأشار إلى أن الدوري السعودي يضم أسماء عالمية جعلت مثل هذه المواجهات مألوفة للاعبين. اللاعبون ثمّنوا الدور الكبير للجماهير السعودية ودعم وزير الرياضة وحرصه على متابعة المنتخب وتحفيز اللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم.

لاعبو ال منتخب السعودي جاهزون لمواجهة الأوروغواي في كأس العالم FIFA 2026 ، يؤكدون تأثير ال دوري السعودي في رفع مستواهم التنافسي واحترامهم لمنتخب بطل العالم مرتين دون أي ظروف خارجية.

اللاعبون أبدوا احترامهم لتاريخ منتخب الأوروغواي قبل مواجهة الفريقين، يؤكدون ثقتهم بقدراتهم على تقديم أداء مميز في ظل جاهزية الأخضر والخبرات المتراكمة من المشاركات الدولية وتنافسية الدوري السعودي. مهاجم المنتخب فراس البريكان أكد جاهزيتهم بأفضل ما يكون وغدا سيظهرون هويتنا بإذن الله، فيما حارس المنتخب محمد العويس شدد على التركيز الكامل على المنتخب الأوروغواياني بصرف النظر عن أي ظروف محيطة.

المدافع سعود عبدالحميد أكد جاهزية اللاعبين للمواجهة، وأشار إلى أن الدوري السعودي يضم أسماء عالمية جعلت مثل هذه المواجهات مألوفة للاعبين. اللاعبون ثمّنوا الدور الكبير للجماهير السعودية ودعم وزير الرياضة وحرصه على متابعة المنتخب وتحفيز اللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم





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