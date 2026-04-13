لاعب أرجنتيني يتسبب في حالة هلع بعد تهديده بوجود قنبلة على متن طائرة

ألقي القبض على لاعب كرة قدم أرجنتيني بعد أن زعم بوجود قنبلة على متن طائرة كانت ستقل فريقه، مما أدى إلى إخلاء الطائرة وتدخل السلطات الأمنية.

13 أبريل 2026 - 03:51 | آخر تحديث 13 أبريل 2026 - 03:51 في حادثة غريبة، أثار لاعب كرة قدم أرجنتيني الذعر بعد زعمه بوجود قنبلة على متن الطائرة التي كانت ستقل فريقه لخوض مباراة خارج ملعبه. ذكرت مصادر إخبارية أن مدافع فريق خيمناسيا، إيميليانو إندريزي ، ألقي القبض عليه بعد أن ادعى وجود قنبلة على متن الطائرة المتجهة إلى بوينس آيرس، وذلك لخوض مباراة في دوري الدرجة الثانية الأرجنتين ي.

وقد صرخ اللاعب، البالغ من العمر 32 عاماً، كلمة "قنبلة" بينما كانت الطائرة على وشك الإقلاع من مدينة سان سلفادور دي خوخوي، مما استدعى إخلاء جميع الركاب والفريق من الطائرة. بعد هذا التهديد، تم تفعيل إجراءات الأمن في المطار على الفور، وشمل ذلك تدخل فريق متخصص في المتفجرات لإجراء تفتيش دقيق للطائرة والمرافق المحيطة بها. لحسن الحظ، جاءت نتائج التفتيش سلبية، ولم يتم العثور على أي مواد متفجرة. تجدر الإشارة إلى أن السلطات الأرجنتينية تتعامل بجدية بالغة مع مثل هذه التهديدات، حيث يمكن أن تؤدي إلى توجيه اتهامات جنائية تتعلق بالترهيب العام، بالإضافة إلى فرض عقوبات اقتصادية أو قيود قانونية، وذلك يعتمد على نتائج التحقيقات الجارية. القضية الآن قيد التحقيق لتحديد ملابسات الحادثة ودوافع اللاعب. من ناحيته، صرح رئيس نادي خيمناسيا، والتر موراليس، في مقابلة إذاعية، أن النادي يدرس إنهاء عقد اللاعب إندريزي. وعندما سئل عن إمكانية أن يكون اللاعب قد أطلق هذه التصريحات على سبيل المزاح، أجاب موراليس: "السياق الحالي الذي يمر به العالم لا يسمح بمثل هذه النكات". تعكس هذه التصريحات مدى جدية الموقف وتأثيره المحتمل على مسيرة اللاعب المهنية. يواجه إندريزي الآن تبعات خطيرة محتملة، بما في ذلك عواقب قانونية ومهنية وخيمة. كما أن الحادثة تثير تساؤلات حول أهمية المسؤولية الشخصية في المواقف العامة، خاصة في سياق يزداد فيه الوعي الأمني العالمي. التحقيقات جارية لتحديد جميع جوانب القضية وتقديم أي معلومات إضافية ستظهر في المستقبل القريب. الفريق بأكمله يعيش حالة من الصدمة، ويحاول المسؤولون في النادي احتواء الموقف بأفضل طريقة ممكنة، مع التأكيد على أهمية السلامة والأمن. من المتوقع أن تقوم السلطات الأرجنتينية باتخاذ إجراءات صارمة للتعامل مع هذا الحادث، وذلك بهدف الحفاظ على الأمن العام وتقديم مثال رادع لأي شخص قد يفكر في القيام بمثل هذه التصرفات. كما أن الأندية الرياضية في جميع أنحاء العالم غالباً ما تتخذ إجراءات تأديبية صارمة في مثل هذه الحالات، وذلك للحفاظ على سمعة النادي وحماية لاعبيه وموظفيه من أي خطر. تبقى القضية مفتوحة على جميع الاحتمالات، وسيتم الإعلان عن أي تطورات جديدة في أقرب وقت ممكن





