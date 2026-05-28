لاعب فرنسي يحقق إنجازًا تاريخيًا في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس

سجل اللاعب الفرنسي مويس كومبي (17 عامًا) اسمه في التاريخ بعد فوزه على اللاعب الباراغواياني أدولفو دانييل باييخو في مباراة مثيرة في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس. كومبي، الذي شارك في البطولة لأول مرة بفضل بطاقة دعوة، فاز بالمباراة بعد 5 مجموعات حاسمة. هذا يجعله خامس أصغر لاعب يصل إلى الدور الثالث في بطولة رولان غاروس منذ 1968. أما في منافسات الزوجي للسيدات، فقد انسحبت اللاعبتان فينوس ويليامز وهايلي بابتيست من البطولة بسبب إصابات. ويليامز، التي ستبلغ عامها الـ46 في الشهر المقبل، كانت قد شاركت في بطولة أستراليا المفتوحة في الشهر الماضي.

