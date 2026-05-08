لاجارد تحذر من مخاطر العملات المستقرة المقوَّمة باليورو وتؤكد على أهمية اليورو الرقمي

أكدت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أن العملات المستقرة المقوَّمة باليورو قد تشكل تهديدات جديَّة للاستقرار المالي، مشددةً على أن اليورو الرقمي هو الحل الأمثل لتعزيز دور العملة الموحدة في الاقتصاد العالمي.

أكدت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي ، أن العملات المستقرة المقوَّمة باليورو قد تشكل تهديدات جديَّة للاستقرار المالي وآلية انتقال السياسة النقدية، مشكِّكةً في جدوى إطلاق مثل هذه الأدوات.

وفي خطاب ألقته الجمعة، أشارت لاجارد إلى أن هذه العملات قد تسهم في خفض تكاليف التمويل داخل منطقة اليورو وتعزيز جاذبية العملة الموحدة على الساحة الدولية، لكنها تحمل في المقابل مفاضلات كبيرة تفوق المكاسب قصيرة الأجل. وأضافت أن العملات المستقرة ليست الوسيلة الأكثر كفاءة لتعزيز الجاذبية الدولية لليورو، مشددةً على أن أوروبا لا تحتاج ببساطة إلى نسخ أدوات طُوِّرَت في أماكن أخرى.

وأوضحت أن الحل الأمثل يكمن في تعزيز أسواق رأس المال عبر اتحاد الادخار والاستثمار، وتطوير قاعدة أصول آمنة تتماشى مع طموحات اليورو على المدى الطويل. من جانبها، اكتسبت العملات المستقرة، التي ترتبط معظمها بالدولار الأمريكي، شعبية متزايدة خلال العام الماضي، حيث زادت استخدامها كوسيلة لتحويل الأموال عبر الحدود وتجاوز أنظمة الدفع التقليدية. وأثار هذا التوسع تساؤلات حول ما إذا كانت أوروبا بحاجة إلى إصدار نسخة خاصة بها من هذه الأدوات.

إلا أن ورقة عمل نشرها البنك المركزي الأوروبي في مارس، حذرت من أن اعتماد هذه العملات على نطاق واسع قد يفرض مخاطر كبيرة على بنوك منطقة اليورو والسيادة النقدية للمؤسسة، خاصةً إذا كانت مرتبطة بعملات أجنبية مثل الدولار. وفي الوقت الذي كثفت فيه البنوك وشركات المدفوعات داخل منطقة اليورو جهودها لإطلاق عملات مستقرة، أعرب بعض المنظمين والجهات الرقابية العالمية عن مخاوفهم من التهديدات المحتملة للاستقرار المالي.

وفي السياق نفسه، دعت لاجارد إلى تسريع إطلاق اليورو الرقمي، مؤكدةً أن مهمة أوروبا ليست مجرد نسخ أدوات طُوِّرَت في أماكن أخرى. وأوضحت أن البنك المركزي الأوروبي يعمل على تطوير خيارات التسوية بالجملة، مشددةً على أن الحل الأمثل يكمن في تعزيز أسواق رأس المال عبر اتحاد الادخار والاستثمار، وتطوير قاعدة أصول آمنة تتماشى مع طموحات اليورو على المدى الطويل.

وفي تعليق على هذه التوجهات، قال خبراء إن العملات المستقرة قد تمثل فرصة لتعزيز دور اليورو في التجارة العالمية، لكنها تتطلب تنظيماً صارماً لضمان عدم تعريض الاستقرار المالي للخطر. وأضافوا أن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يتحرك بحذر في هذا المجال، خاصةً في ظل التحديات التي تواجهها منطقة اليورو حالياً، بما في ذلك التقلبات في أسعار الفائدة وتأثيرات الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد الأوروبي





