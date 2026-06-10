لاجامي والمفرج يرفعان سقف الطموح قبل المونديال

يستعرض المقال تصريحات علي لاجامي وفهد المفرج حول استعدادات المنتخب السعودي لكأس العالم 2026، مع الإشادة بالمعسكر الإعدادي في أمريكا والتأكيد على الطموح لتحقيق نتائج مشرفة.

أنهى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم معسكره الإعدادي في الولايات المتحدة الأمريكية استعداداً لنهائيات كأس العالم 2026 ، بعد سلسلة من المباريات الودية التي خاضها أمام منتخبات الإكوادور وبورتوريكو والسنغال، حيث اختتم المعسكر بمواجهة السنغال التي انتهت بالتعادل السلبي في مدينة سان أنطونيو، وسط حضور جماهيري عربي لافت وأعلام سعودية زينت مدرجات ملعب تويوتا فيلد.

وأشاد علي لاجامي، مدافع المنتخب السعودي، بالنجاح التنظيمي والفني للمعسكر، مؤكداً أن القيمة الفنية للمباريات الثلاث أسهمت بشكل كبير في تسريع وتيرة انسجام اللاعبين مع أفكار الجهاز الفني الجديد بقيادة اليوناني جورجيوس دونيس. وقال لاجامي في تصريحات لوسائل الإعلام عقب مباراة السنغال: قدمنا مباراة طيبة وممتازة جداً أمام السنغال، ونحن كلاعبين نشكر الاتحاد السعودي لكرة القدم على التنظيم الرائع لهذا المعسكر، وإن شاء الله نواصل تقديم الأفضل في الاستحقاقات المقبلة.

وأضاف: المدرب يقود جهازاً فنياً على مستوى عالٍ، ورغم قصر الفترة الزمنية إلا أننا تمكنا من استيعاب النهج التكتيكي الذي يطلبه منا، بفضل المحاضرات الفنية المستمرة وتحليل الفيديوهات، بجانب التنظيم والانضباط داخل الملعب. وحول كفاية المباريات الودية للوصول إلى الجاهزية التامة، اعترف لاجامي بأن ثلاث مباريات غير كافية، لكنه أكد على العزم على الظهور بالمستوى المأمول في كأس العالم، خاصة مع توالي المباريات الرسمية والتطبيقات التكتيكية الإضافية التي سيعملون عليها في الأيام المقبلة.

ووجه لاجامي رسالة شكر للجماهير السعودية قائلاً: الله يعطيهم العافية، شكراً جزيلاً على دعمهم المتواصل، والجمهور الذي حضر وساندنا اليوم في الملعب لم يقصر أبداً، ونحن ننتظر وقفتهم ودعمهم المعتاد في المباريات القادمة. من جانبه، أكد فهد المفرج، المدير التنفيذي لكرة القدم في المنتخب السعودي، أن الأخضر لم يأت إلى المونديال من أجل المشاركة فقط، بل الطموح يتمثل في تحقيق نتائج تليق بتطلعات الجماهير السعودية.

وشدد المفرج خلال حديثه لوسائل الإعلام عقب المباراة على أهمية الدعم الكبير من القيادة ووزير الرياضة واتحاد القدم، مشيراً إلى أن أمام الفريق أياماً قليلة تفصلهم عن أول مباراة في المونديال، وسيركزون على المباريات الثلاث الأولى. كما أجاب المفرج على استفسار حول عتب الجماهير على اللاعبين لعدم توجههم للتصوير معهم بعد المباراة كما فعل لاعبو السنغال، حيث أوضح أن بعض اللاعبين اتجهوا لغرفة الملابس بسبب الاستعداد لرحلة الحافلة التي تستغرق ساعة ونصف، مؤكداً أن الجماهير تحظى بمكانة كبيرة لديهم، وسيتم تعزيز التواصل في المستقبل.

ويأتي هذا المعسكر ضمن تحضيرات المنتخب السعودي للمشاركة في كأس العالم 2026، حيث يسعى الأخضر لتحقيق نتائج إيجابية تعكس تطور الكرة السعودية. ويواصل الجهاز الفني العمل على تجهيز اللاعبين تكتيكياً وبدنياً، مع التركيز على الانسجام بين اللاعبين الجدد والقدامى، خاصة في ظل وجود مدرب جديد يحاول تطبيق أفكاره في وقت قصير





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المنتخب السعودي كأس العالم 2026 علي لاجامي فهد المفرج المعسكر الإعدادي

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