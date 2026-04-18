لاتسيو يهدي إنتر ميلان فرصة ذهبية لاستعادة لقب الدوري الإيطالي بفوزه على نابولي

فوز لاتسيو على نابولي بهدفين نظيفين يوسع الفارق بين إنتر ميلان المتصدر ونابولي الوصيف إلى 12 نقطة، مما يجعل إنتر ميلان على بعد خطوة من حسم لقب الدوري الإيطالي. كما يرفع الفوز رصيد لاتسيو ويقلل الفارق مع المراكز الأوروبية.

في مفاجأة قد تغير مسار الدوري الإيطالي لكرة القدم، قدم فريق لاتسيو هدية ثمينة لمتصدر الترتيب، إنتر ميلان ، بفوزه على مضيفه العنيد نابولي بهدفين نظيفين في إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من البطولة. هذا الانتصار لم يكن مجرد ثلاث نقاط لفريق لاتسيو ، بل كان ضربة قاصمة لآمال نابولي في المنافسة على لقب الدوري، وعزز بشكل كبير من حظوظ إنتر ميلان في حسم البطولة لصالحه.

بدأ لاتسيو المباراة بقوة، وافتتح التسجيل مبكرًا في الدقيقة السادسة عبر اللاعب ماتيو كانسيليري، الذي استغل هفوة دفاعية لنابولي ليضع فريقه في المقدمة. لم يكتفِ لاتسيو بهذا التقدم، بل واصل ضغطه، وتمكن في الدقيقة السابعة والخمسين من إضافة الهدف الثاني عن طريق توما باتشيتش، الذي سدد كرة متقنة عجز عنها حارس مرمى نابولي. هذا الهدف الثاني منح لاتسيو أريحية كبيرة في إدارة ما تبقى من المباراة، وحافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية.

تلقى نابولي هذه الخسارة بصدمة، حيث تجمد رصيده عند 66 نقطة في المركز الثاني، متخلفًا بفارق 12 نقطة كاملة عن إنتر ميلان المتصدر. هذا الفارق الكبير أصبح شبه مستحيل تعويضه في ظل المباريات المتبقية، خاصة وأن إنتر ميلان حقق فوزًا كبيرًا في نفس الجولة على كالياري بثلاثة أهداف دون رد، مما يعني أن إنتر ميلان أصبح على بعد خطوة واحدة من استعادة لقب الدوري الإيطالي الذي فقده الموسم الماضي.

تأتي هذه الخسارة لتنهي آمال نابولي بشكل فعلي في الحفاظ على لقب الدوري الإيطالي الذي توج به الموسم الماضي. بات بمقدور إنتر ميلان حسم اللقب لصالحه رسميًا في حال تلقى نابولي خسارة في الجولة المقبلة أمام فريق كريمونيزي، أو في حال تعادله مع كريمونيزي، بالتزامن مع فوز إنتر ميلان على تورينو. هذا السيناريو يجعل لقب السكوديتو في متناول يد إنتر ميلان، الذي أظهر مستوى ثابتًا ونتائج مميزة طوال الموسم.

على الجانب الآخر، استعاد لاتسيو بعضًا من بريقه، حيث رفع رصيده إلى 47 نقطة، ليحتل المركز التاسع في جدول الترتيب. وعلى الرغم من أن هذا المركز لا يؤهل مباشرة للمنافسات الأوروبية، إلا أن لاتسيو أصبح على بعد عشر نقاط فقط من غريمه التقليدي وجاره في العاصمة، فريق روما، الذي يحتل المركز السادس، وهو آخر المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية الموسم المقبل. هذا يعني أن لاتسيو لا يزال لديه أمل ضئيل في المنافسة على مركز أوروبي، وسيحاول استغلال أي تعثر لفرق المقدمة.

لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم بات على مرمى حجر من إنتر ميلان، الذي اقترب أكثر من أي وقت مضى من استعادة عرش السكوديتو. فوز إنتر ميلان الساحق على أرضه أمام كالياري بثلاثة أهداف دون رد، بالإضافة إلى خسارة نابولي أمام لاتسيو، كلها عوامل تشير إلى أن السباق على اللقب قد حُسم عمليًا لصالح النيراتزوري. لقد أظهر إنتر ميلان صلابة وقوة طوال الموسم، ويعتبر استعادته للقب الدوري تتويجًا لجهوده واستقراره الفني والإداري. هذه النتيجة تضع نهاية مريرة لموسم نابولي الطموح، وتفتح الباب أمام احتفالات محتملة في ميلانو.

يشهد الدوري الإيطالي نهاية مثيرة، حيث أصبح إنتر ميلان على أعتاب التتويج باللقب، بينما تلاشت آمال نابولي بشكل كبير. يبقى الترقب لمن سيتمكن من حجز المقاعد الأوروبية المتبقية، وكيف سيتعامل لاتسيو مع هذا الفوز المهم الذي أعاد إليه بعض التفاؤل في المراحل الأخيرة من الموسم





