تصدر المهاجم المكسيكي خوليان كينيونيس عناوين الأحداث بعد قيادته منتخب بلاده لفوز مثير في المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026 ضد جنوب إفريقيا، مسجلاً الهدف الأول في البطولة وحاصداً جائزة أفضل لاعب في المباراة.

من دوري روشن السعودي إلى المجد العالمي.. استمر المكسيك ي خوليان كينيونيس في تأكيد مكانته كأحد أبرز المهاجمين في العالم بعدما قاد منتخب بلاده إلى انطلاقة مثالية في كأس العالم 2026 ، بفوزه على جنوب إفريقيا 2-0 في المباراة الافتتاحية للبطولة.

وبدأ كينيونيس، المهاجم الذي يلعب لنادي القادسية السعودي، في جذب الأنظار منذ الدقائق الأولى، حيث استغل خطأ دفاعياً من المنتخب الجنوب إفريقي وسجل الهدف الأول في نسخة 2026 من كأس العالم بعد تسع دقائق فقط من بداية اللقاء، مشعلًا مدرجات ملعب أزتيكا ومهدياً فريقه الأفضلية المبكرة. ولم يكن هذا الهدف مجرد مساهمة عادية في تحقيق الفوز، بل كان له طابع تاريخي خاص، حيث أصبح كينيونيس أول لاعب يلعب في الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن) يسجل الهدف الافتتاحي لإحدى نسخ كأس العالم، مما يضعه في قائمة الأسماء الخالدة التي افتتحت التسجيل في العرس الكروي العالمي.

وفي نهاية المباراة، توج المهاجم البالغ من العمر 29 عاماً بجائزة أفضل لاعب في المباراة (Player of the Match) بعد دوره الحاسم في قيادة المكسيك إلى أول انتصار في البطولة، وإسهامه المباشر في صناعة الفارق منذ اللحظات الأولى. ويأتي هذا الإنجاز كامتداد لموسم استثنائي قدمه كينيونيس مع القادسية، حيث كان هداف دوري روشن برصيد 33 هدفاً، مما يثبت أن تألقه المحلي wasn't مجرد صدفة، بل كان محطة مهدت لظهوره المميز على أكبر مسرح كروي في العالم.

كما يحمل الهدف قيمة خاصة في مسيرة اللاعب المولود في كولومبيا والحاصل على الجنسية المكسيكية، حيث يمثل أول أهدافه في نهائيات كأس العالم والثالث بقميص منتخب المكسيك، ليبدأ رحلته المونديالية بأفضل طريقة ممكنة ويؤكد جاهزيته لقيادة خط هجوم الفريق خلال البطولة. المباراة، التي أقيمت مساء الخميس على ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي، شهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً وأجواء حماسية، حيث بدأ منتخب المكسيك، المستضيف المشترك للبطولة إلى جانب الولايات المتحدة وكندا، مشواره بفوز مريح.

وسجل الهدف الثاني للمكسيك في الشوط الثاني، مؤكداً تفوق فريقه وضمانه النقاط الثلاث. ويعكس هذا الفوز الثقة الكبيرة لدى المنتخب المكسيكي قبل مواجهات صعبة قادمة، كما يسلط الضوء على جودة اللاعبين الذين يلعبون في الدوريات المحلية، خاصة الدوري السعودي الذي بات ينافس على Providing talent for المنتخبات العالميه





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كأس العالم 2026 المكسيك خوليان كينيونيس دوري روشن السعودي منتخب جنوب إفريقيا

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