Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

كيم يشرف على تجارب منظومة جديدة خفيفة الوزن لإطلاق الصواريخ المتعددة

سياسة News

كيم يشرف على تجارب منظومة جديدة خفيفة الوزن لإطلاق الصواريخ المتعددة
كوريا الشماليةكوريا الجنوبيةباكستان
📆5/27/2026 12:11 AM
📰aawsat_News
30 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 32% · Publisher: 53%

أجرت كوريا الشمالية اختبارا لمنظومة جديدة خفيفة الوزن لإطلاق الصواريخ المتعددة، إضافة إلى منظومة أسلحة صواريخ كروز تكتيكية. وشرف على الاختبارات الزعيم كيم جونغ أون. وأعلنت كوريا الجنوبية أن الشمال أطلق مقذوفات عدة، من بينها صاروخ بالستي، قبالة سواحلها الغربية، في أحدث اختبارات عسكرية لهذا العام.

أجرت كوريا الشمالية اختبارا لمنظومة جديدة خفيفة الوزن لإطلاق الصواريخ المتعددة، إضافة إلى منظومة أسلحة صواريخ كروز تكتيكية. وشرف على الاختبارات الزعيم كيم جونغ أون.

وأعلنت كوريا الجنوبية أن الشمال أطلق مقذوفات عدة، من بينها صاروخ بالستي، قبالة سواحلها الغربية، في أحدث اختبارات عسكرية لهذا العام. وتعهدت باكستان باتخاذ خطوات محددة لتعزيز الأمن والتعاون لضمان سلامة العمال الصينيين والاستثمارات الصينية في باكستان. وأكدت الصين وباكستان تعزيز العلاقات الاستراتيجية بينهما، وتريد الصين استغلال هذه العلاقات لتعزيز وجودها في أفغانستان. وأعلنت باكستان عن خططها لتعزيز الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، وسيتم تطوير ميناء جوادر الباكستاني.

وتعهدت باكستان باتخاذ خطوات محددة لتعزيز الأمن والتعاون لضمان سلامة العمال الصينيين والاستثمارات الصينية في باكستان

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

aawsat_News /  🏆 16. in SA

كوريا الشمالية كوريا الجنوبية باكستان الصين الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-27 03:10:50