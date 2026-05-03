كيم جونغ أون يؤكد على دور الشباب في التعبئة العسكرية وزيارة تايوان لإسواتيني وسط توتر مع الصين

أكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على أهمية دور الشباب في التعبئة العسكرية، بينما تواجه تايوان توتراً مع الصين بعد زيارة مسؤولها الأبرز لإسواتيني. وفي أستراليا، وجهت تهمة القتل إلى رجل على خلفية مقتل طفلة من السكان الأصليين، ما أثار احتجاجات عنيفة.

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الأحد أن الزعيم كيم جونغ أون التقى بمندوبي مؤتمر رابطة شبان الحزب الحاكم في بيونغ يانغ، في الوقت الذي تعيد فيه الحكومة التأكيد على دور الشباب المحوري في التعبئة الداخلية والعسكرية في الحرب الروسية مع أوكرانيا.

وقال كيم إن الشباب هم الطليعة في تحقيق أهداف الدولة، ووصف الرابطة بأنها قوة رئيسية لتنفيذ قرارات الحزب. وأضاف أن الجنود الشباب الذين أرسلوا للقتال في أوكرانيا تحولوا إلى قنابل ولهيب، دفاعاً عن شرف البلاد. وفي السياق نفسه، كشف كيم الشهر الماضي عن نصب تذكاري جديد في بيونغ يانغ لتكريم الجنود الذين لقوا حتفهم خلال العمليات العسكرية.

ومن جهة أخرى، وجهت الشرطة الأسترالية تهمة القتل إلى رجل يبلغ من العمر 47 عاماً، على خلفية مقتل طفلة من السكان الأصليين تبلغ من العمر خمس سنوات، ما أثار اشتباكات عنيفة في بلدة نائية. وقال مفوض شرطة الإقليم الشمالي مارتن دول إن هذا الحادث مروع ومجموعة ظروف مروعة، معرباً عن تعازيه لأسر الضحية.

وأثار مقتل الطفلة والقبض على المشتبه به احتجاجات شارك فيها نحو 400 شخص من السكان الأصليين، حيث ألقى بعض المحتجين مقذوفات وأشعلوا النيران، ما أدى إلى إصابة عدد من أفراد الشرطة والعاملين في المجال الطبي، وإلحاق أضرار بمركبات الشرطة وسيارات الإسعاف. وفي السياق الدولي، قال المسؤول التايواني الأبرز لاي تشينغ تي لملك إسواتيني إن لبلاده الحق في التواصل مع العالم ولا يمكن لأي دولة أن تمنع ذلك، وذلك بعد وصوله في زيارة مباغتة تقول تايبيه إن بكين حاولت منعها.

وتعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها وتقول إنها لا يحق لها إقامة علاقات مع دول أخرى، وهو موقف ترفضه حكومة تايبيه بشدة. وقال لاي إن الصين أجبرت ثلاث دول مطلة على المحيط الهندي على سحب إذن التحليق لطائرته في طريقه إلى مملكة إسواتيني الصغيرة في أفريقيا للمشاركة في الذكرى الأربعين لتولي الملك مسواتي الثالث العرش





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

كيم جونغ أون كوريا الشمالية تايوان الصين أستراليا

United States Latest News, United States Headlines