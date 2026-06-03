كيم جونغ أون: سرية حول والدته

تلك السرية المحيطة بكو يونغ هوي، والدة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، قد تعكس وضعها الاجتماعي المضطرب، وتبرز كو على أنها شخصية غامضة، ولا يحمل أي معلم أو مؤسسة اسمها تكريماً لها. وقد يعود هذا الصمت الشديد حيال كو إلى ما ينظر إليه على أنه خلفية اجتماعية "مشوبة"، وإلى وضعها كعشيقة، وهما أمران يقول محللون إنهما قد يهددان النظام.

تلك ال سرية المحيطة ب كو يونغ هوي ، والدة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ، قد تعكس وضعها الاجتماعي المضطرب، وتبرز كو على أنها شخصية غامضة، ولا يحمل أي معلم أو مؤسسة اسمها تكريماً لها.

وقد يعود هذا الصمت الشديد حيال كو إلى ما ينظر إليه على أنه خلفية اجتماعية "مشوبة"، وإلى وضعها كعشيقة، وهما أمران يقول محللون إنهما قد يهددان النظام. وُلدت كو في أوساكا باليابان عام 1952، لوالدين ينحدران أصلاً من جزيرة جيجو، الواقعة اليوم في كوريا الجنوبية، أي في أراضي العدو. وبحكم إقامة عائلتها في اليابان، كانت كو من "الكوريين الزاينيشي"، وهم الكوريون الذين عاشوا هناك خلال فترة الحكم الاستعماري الياباني لشبه الجزيرة الكورية بين عامي 1910 و1945.

وفي البداية، نظر كثيرون في كوريا الشمالية إلى العائدين من اليابان بشيء من الحسد، إذ كانوا يحملون معهم أموالاً وملابس وأجهزة منزلية من البلد الرأسمالي المجاور. لكنهم وصموا أيضاً بتسمية "جايبو"، وهي لفظ ازدرائي يطلق على جماعة ينظر إليها على أنها "تلوّثت" بأفكار أجنبية وخطيرة. وفي نظام التصنيف الاجتماعي الصارم في كوريا الشمالية، المعروف باسم "سونغبون"، يصنَّف الكوريون الزاينيشي ضمن "الطبقة المتذبذبة"، الواقعة بين الطبقة الأساسية والطبقات المعادية.

ويخضع أفراد هذه الفئة لرقابة مشددة من الدولة، وغالباً ما يحرمون من الالتحاق بجامعات مرموقة أو الحصول على وظائف واعدة. وتقول الدكتورة جونغ يونغ-تاي، من جامعة دونغيانغ، إنه أيضاً "نظام يقوم على الذنب بالقرابة"، إذ يعاقب المواطنون على أفعال أفراد عائلاتهم. وعندما كانت كو في نحو العاشرة من عمرها، هاجرت عائلتها إلى كوريا الشمالية.

وكانت العائلة من بين نحو 93 ألف كوري انتقلوا من اليابان إلى الدولة الشيوعية بين عامي 1959 و1984، ضمن حملة "الفردوس على الأرض"، وهي خطة وعدت العائدين بحياة مثالية، تشمل الرعاية الصحية والتعليم وفرص العمل مجاناً. لكن كو أفلتت من حياة المشقة والفقر التي كانت تنتظر كثيرين من الكوريين الزاينيشي، بعدما لفتت انتباه الزعيم آنذاك كيم جونغ إيل.

ورغم أن كيم لم يقدّم زوجته أو شريكته علناً قط، تشير معلومات استخباراتية إلى أنه كان حينها متزوجاً بالفعل من كيم يونغ سوك، ابنة مسؤول عسكري رفيع، في زواج اختاره له والده. ويقال إن كو، التي كانت عضوة في فرقة مانسوداي الفنية النخبوية، جذبت انتباه كيم بسبب "جمالها الطبيعي ومهاراتها في الرقص"، بحسب يوجي غومي، الصحفي الياباني الذي نشر كتاباً عنها عام 2025.

وعلى الرغم من أنها لم تتزوج الزعيم الأعلى قط، ولم يعترف النظام بعلاقتهما، فإن كو عاشت ما يصفه غومي بأنه "حياة أشبه بحكاية سندريلا". وكان كيم جونغ إيل متزوجاً بالفعل من كيم يونغ سوك، ابنة مسؤول عسكري رفيع، في زواج اختارها له والده كيم إيل سونغ. لكن بينما كانت زوجته الرسمية تقيم في العاصمة بيونغ يانغ، عاشت كو وأطفالها الثلاثة بعيداً، على مسافة 210 كيلومترات، في مدينة وونسان الساحلية.

ويقول كيم هيونغ-سو، من جمعية الدراسات الشمالية: "كيم جونغ أون ليس ابن الزوجة الرسمية. إنه في الأساس الابن غير الشرعي لكو يونغ هوي". ويضيف: "تعتبر سلالة جبل بايكتو مقدسة، ولذلك فإن فكرة أن يكون الزعيم ابن امرأة من الـ'جايبو' أمر لا يمكن تصوره". ويواجه الأطفال المولودون خارج إطار الزواج وصمة اجتماعية شديدة في كوريا الشمالية.

فالبلاد رغم واجهتها الشيوعية، لا تزال متجذرة في المعتقدات الكونفوشيوسية. ويقول محللون إن مفاهيم مثل برّ الوالدين والولاء استخدمت لتلقين السكان أيديولوجياً. ويقدّم غومي سبباً آخر لنشأة كيم جونغ أون بعيداً عن العاصمة. ففي ذلك الوقت، كانت عبّارة تسيّر رحلات بين وونسان واليابان، ما سهّل على كو لقاء أشخاص قادمين على متنها والحصول على بضائع يابانية.

وكتب كينجي فوجيموتو، وهو طاهٍ للسوشي خدم كيم جونغ إيل بين عامي 1988 و2001، في كتاب له أن كيم جونغ أون كان "يجيد غناء الأغاني اليابانية" و"يحسد اليابان على اقتصادها المتقدم". بل إن كيم جونغ أون زار ديزني لاند في طوكيو مع شقيقه الأكبر، وفق ما نقلته وسائل إعلام يابانية عن مسؤولين في ذلك الوقت. ويقول غومي إن كو سافرت أيضاً إلى اليابان، في رحلة منفصلة، برفقة سكرتيرتها.

وكتب ريو هيون-وو، الدبلوماسي الكوري الشمالي المنشق، في كتابه "خزنة كيم جونغ أون السرية": "لم يعترف كيم إيل سونغ قط بكو يونغ هوي زوجةً لابنه". ويقول الدكتور تشونغ سونغ-تشانغ، من معهد سيجونغ، إن صور كيم إيل سونغ مع حفيده جونغ أون كانت ستُعمّم على نطاق واسع، لو أن كو حظيت بموافقة كيم الأكبر.

لكن رغم أن ذلك لم يحدث، نالت كو ثقة كيم جونغ إيل، وتصرّفت بصفتها السيدة الأولى الفعلية للبلاد، إذ رافقت زوجها في جولاته التفقدية العسكرية، ونسجت صداقات مع أفراد حاشيته. وأظهر فيلم وثائقي رسمي أنتج بعد وفاة كيم جونغ إيل عام 2011 مشاهد لكو وهي ترافق الزعيم الأعلى آنذاك في جولاته داخل البلاد، لكنه لم يكشف قط عن اسمها أو عن تصنيفها الاجتماعي، المعروف باسم "سونغبون".

كما أن الوثائقي لم يعرض علناً، بل اقتصر عرضه على كبار مسؤولي الحزب في يونيو/حزيران 2012، بحسب الدكتور تشونغ، قبل أن يسرّب لاحقاً وينتشر بين المواطنين العاديين عبر وحدات تخزين USB مهرّبة. ويقول تشونغ: "مع انتشاره..





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