كيف يحاول دونيس بناء منتخب سعودي مونديالي في الوقت الضائع؟

يتعامل المدرب اليوناني جورجيوس دونيس مع مهمة استثنائية في كأس العالم 2026، حيث يضطر to إعداد المنتخب السعودي للمباراة занятия فترة تحضير قصيرة جدًا. يركز دونيس على الجوانب التكتيكية الدقيقة والجانب الذهني، محاولًا رفع جاهزية الفريق ضمن مجموعة صعبة تضم إسبانيا وأوروغواي.

يواجه المدرب اليوناني جورجيوس دونيس تحديًا استثنائيًا في قيادة المنتخب السعودي ضمن منافسات كأس العالم 2026 ، حيث يضطر إلى بناء الفريق وتطويره في فترة زمنية قصيرة جدًا.

فقد عين الاتحاد السعودي دونيس قبل أقل من ستة أسابيع من انطلاق البطولة، مما atypical سباقًا مختلفًا عن مدربي المنتخبات الأخرى الذين يتمتعون بسنوات من التحضير. تعتمد مهمة دونيس على معرفته الواسعة بالكرة السعودية، لكن هذه المعرفة تختلف كليًا عن متطلبات قيادة منتخب وطني في المحفل العالمي. لا يملك المدرب اليوناني رفاهية الوقت لإعادة تشكيل الفريق وفق رؤيته الكاملة، بل عليه العمل مع المجموعة الحالية ورفع جاهزيتها إلى أقصى حد خلال أسابيع قليلة فقط.

وقد ظهرت هذه الضغوط في حديثه بعد الخسارة الودية أمام الإكوادور، حيث ركز على أن الفريق خاض أربع حصص تدريبية فقط قبل المباراة، مما اضطر الجهاز الفني to تسليم الأفكار الفنية في زمن قياسي مع الحفاظ على التوازن بين تطوير الأداء وتحقيق النتائج. تخوض السعودية البطولة ضمن مجموعة صعبة تضم إسبانيا بطلة أوروبا، وأوروغواي صاحبة التاريخ المونديال العريق، والرأس الأخضر الطامحة. وبالتالي، فإن هامش الخطأ ضيق جدًا، وتصبح كل حصة تدريبية وكل حالة بدنية للاعبين ذات أهمية قصوى.

وتكشف إصابة مدافع المنتخب حسان تمبكتي في العضلة الخلفية للفخذ عن حساسية المرحلة، رغم أن الإصابة بدت بسيطة. فالقائمة النهائية للمنتخب محدودة الخيارات في بعض المراكز، وتتطلب جاهزية كاملة للعناصر الأساسية. لذلك، قرر دونيس الإبقاء على بعض اللاعبين المستبعدين داخل المعسكر تحسبًا لأي إصابات مفاجئة، مستندًا إلى لوائح البطولة التي تسمح باستبدال اللاعبين قبل 24 ساعة من المباراة الأولى، واستبدال حراس المرمى في أي وقت.

وتعكس القائمة النهائية فلسفة المدرب في الاعتماد على الاستقرار والمزج بين الخبرة والشباب، حيث تضم حراسة المرمى محمد العويس ونواف العقيدي وأحمد الكسار، وخط الدفاع أسماء مثل عبد الإله العمري وحسان تمبكتي وعلي لاجامي، ووسط الميدان محمد كنو وعبد الله الخيبري وناصر الدوسري، بالإضافة إلى سالم الدوسري وفراس البريكان في الهجوم. يرى دونيس أن المشكلة ليست في المواهب أو الإمكانات، بل في التفاصيل الصغيرة التي تحسم المباريات في البطولات الكبرى.

وقد كشفت مواجهة الإكوادور عن انطباعات متضاربة: إعجابه بالأداء في فترات طويلة، وقلقه من أهداف مستحقة من كرات ثابتة وأخطاء في بناء اللعب. لذلك، ركز=device خلال التحضيرات على تحسين التعامل مع الكرات الثابتة وتقليل المخاطر أثناء بناء اللعب من الخلف. كما أكد على أهمية الجانب الذهني، مشيرًا إلى الانضباط والروح القتالية كلاعب أساسي. ويؤمن بأن الجهد وحدده لا يكفي، بل يجب أن يكون الفريق أكثر ذكاءً تكتيكيًا، مع إدراك متى يغامر ومتى يلجأ للحلول الآمنة.

تبقى المهمة صعبة، لكن دونيس يعمل على تحصين المنتخب في كل الجوانب لمواجهة التحديات الكبيرة في مجموعة الموت





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كأس العالم 2026 المنتخب السعودي جورجيوس دونيس التحضير السريع التفاصيل التكتيكية

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