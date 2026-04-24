كيف تحافظ على كابلات الشحن الخاصة بك وتجنب تلفها

اكتشف الأخطاء الشائعة التي تتسبب في تلف كابلات الشحن الخاصة بك وكيفية تجنبها، بناءً على أبحاث الخبراء في مجال هندسة المواد وعمر الكابلات.

كابلات الشحن من الأشياء التي لا نعيرها اهتماماً في حياتنا اليومية إلى أن تتعطل فجأة ونجد أنفسنا أمام هاتف يوشك على التوقف عن العمل. الحقيقة أنك أنت السبب في استمرار تلفها، لذلك سوف نعلمك كيف تعتني بها بشكل أفضل.

مايكل بيتشت يعذب كابلات الشحن. فهو مؤسس مركز هندسة دورة الحياة المتقدمة في جامعة ميريلاند، وهو مختبر ترسل إليه شركات التكنولوجيا أجهزتها لمعرفة سبب تعطلها. أخضع فريقه وصلات نقل للبيانات USB لأقسى الاختبارات التي تتضمن السحق، والشد، والثني، وإعادة التوصيل في مرات لا تُحصى. وكأن ذلك لا يكفي، فهو يضع الكابلات التالفة تحت الأشعة السينية لدراسة الأضرار بدقة.

اتصلت ببيتشت لأسأله عن شيء اعتقدت أنه سؤال بسيط؛ ما الطريقة المثلى لف كابل الشحن؟ طوال حياتي كنت أعتقد أنه يجب لف الكابل في حلقات دائرية واسعة — دون شد — لأن اللف الضيق أو التشابك يؤدي إلى تلف الأسلاك بسرعة. وكونها فكرة شائعة بين الناس، توقعت أن أسمع تفسيراً علمياً يدعم طريقتي في لف الكابلات، لكنني اكتشفت بدلاً من ذلك أنني — وربما ملايين غيري — كنا نضيع وقتنا.

ويقول بيتشت: 'ليس من المهم أن نفعل ذلك على الإطلاق'، وأضاف: 'أجرينا أبحاثاً لصالح بعض أكبر شركات الكمبيوتر — الشركات كبرى، التي سيتبادر في ذهنك اسمها عندا أقول ذلك — ولم نر يوماً أي حالة تلف ناتجة عن لف الكابل بطريقة خاطئة'. كان من الصعب عليّ تقبل ما سمعته لأنه يتعارض تماماً مع 'فلسفتي' في التعامل مع الكابلات، لذلك تواصلت مع خبراء آخرين، والذين أجمعوا على نفس الشيء؛ وهو أنه يمكنك لف كابل الشحن بالطريقة التي تريدها.

لكن هناك عادات سيئة أخرى كنت أمارسها لسنوات طويلة، وهي التي كانت تقصر عمر كابلاتي فعلاً. أشياء أفعلها يومياً منذ عقود. مساكين تلك الأسلاك… ليتني كنت أعلم. الخبر الجيد أنني هنا لأشاركك ما تعلمته حتى تتجنب الأخطاء التي كنت أفعلها.

كابلاتنا تعمل بجد من أجلنا، لكننا نادراً ما ندرك ذلك إلا عندما تتعطل فجأة ونجد أنفسنا بلا وسيلة لشحن أجهزتنا. يقول كايل وينز، الشريك المؤسس لشركة 'أي فيكس أيت'، المتخصصة في الاستدامة وحقوق المستهلك: 'هناك نوعان من الناس في هذا العالم: أولئك من يدمرون الكابلات، وهؤلاء من لا يفعلن ذلك '. ومن المؤلم الاعتراف بذلك، لكن يبدو أنني أنتمي إلى الفئة الأولى'. هل أنت مستعد لدرس صغير في التشريح؟

الكابلات ملئية بأسلاك معدنية دقيقة ملفوفة بطبقة عازلة. وفي الطرف الآخر، تدخل هذه الأسلاك في موصل ينتهي بقابس. وهذا المفصل هو نقطة الضعف الأساسية. ومن المنطقي أنه إذا كنت تفكر فيه.

فعندما تستخدم الكابل، يعمل الموصل كمرساة ثابتة، بينما يحدث كل الانحناء والضغط عند نهاية السلك مباشرة — وهذا هو المكان الذي يبدأ فيه التلف. ويقول روبرت هايرز، رئيس قسم الهندسة الميكانيكية وهندسة المواد في معهد وورستر بوليتكنيك بالولايات المتحدة: 'على المستوى المجهري، يؤدي الثني خارج النطاق المرن إلى كسر الروابط بين الذرات وإعادة تشكلها أثناء تغير مواقعها. وتتراكم عيوب تُسمى الالتواءات، حيث لا تصطف الذرات بشكل صحيح، مثل التجاعيد في السجادة'.

وأشار إلى أنه عندما تتراكم الالتواءات بكثرة، يصبح المعدن أكثر صلابة ثم ينكسر — وهكذا يتلف مشبك الورق. وينطبق ذلك تماماً على طريقة عمل الأسلاك المعدنية داخل الكابل. لفصله عن الجهاز. هذا يسبب ضغطاً إضافياً على منطقة لا ينبغي أن تتعرض لهذا الضغط، إذا سحبت من القابس نفسه'.

,ويشر هايرز إن أحد الأسباب الرئيسية للمشاكل هو استخدام كابلات قصيرة جداً لا تتناسب مع الغرض المطلوب. فإذا كنت تقوم بتمديد الكابل ليصل إلى المقبس، فإنك تُلحق به الضرر. وأشار هايرز إلى أن التلف يشيع أكثر بين الكابلات القصيرة جداً. فإذا كنت تشد الكابل ليصل إلى المقبس، فأنت تلحق به ضرراً كبيراً.

أو إذا وجدت نفسك مستلقياً على السرير (أو في أي مكان آخر) وهاتفك موصول بالشاحن، وتقوم بسحب الموصل بزاوية حادة لمواصلة استخدامه، فأنت تعرض الكابل لخطر التلف. وأضاف وينز: 'من الشائع أن نرى البعض يوصلون هواتفهم ثم يضعونه في حامل الأكواب في السيارة لرفعه. في هذه الوضعية، يُحمل الهاتف على الكابل، ويؤدي تحميل وزن الهاتف — مع الاهتزاز أثناء القيادة — إلى تعرض الكابل لضغط شديد عند هذه النقطة. أرجوك أن تتوقف عن فعل ذلك.

إنه تعذيب للكابل'. ويقول واينز: 'هناك شيء آخر نراه يفعله الناس وهو توصيل هواتفهم ثم وضعها في حامل الأكواب في سياراتهم لتثبيتها'. ويضيف 'إذن، الهاتف موضوع على السلك، وكل ضغط وزن الهاتف، بما في ذلك ارتداده أثناء القيادة، يتركز على تلك النقطة تحديداً'. كفى!

هذا قسوة. إليكم الأمر: طريقة لفّ الكابلات الطويلة والثقيلة مهمة بالفعل. اسأل أي شخص يعمل في مجال الأفلام أو الصوت، وسيخبرك بتقنية لفّ الكابلات 'فوق وتحت' التي يمتدجها المحترفون. لكن واينز وآخرين يقولون لي إن هذه القواعد لا تنطبق على كابلات الشحن المرنة والهشة.

يقول وينز إن لف الكابل بإحكام شديد بالتأكيد يضر به، لكن ما لم تكن تطويه بزاوية حادة بشكل غريب، أو تشد القابس، أو تثنيه بقوة أثناء لفه، فإن طريقة اللف نفسها نادراً ما تسبب مشكلة. المشكلة الحقيقية دائماً تعود إلى سوء التعامل مع القابس. لكن هذا يفترض أن الكابل نفسه مصنوع، في المقام الأول، بجودة جيدة. فجميع الخبراء الذين تحدثت إليهم أكدوا أن جزءاً كبيراً من المشكلة يعود إلى الكابلات الرخيصة سيئة الصنع.

لذلك يمكنك بكل بساطة تجاهل تلك الكابلات الصغيرة التي تُباع بدولارين في محطات الوقود. استثمر في كابلات أكثر متانة، وستنفق مالاً أقل على استبدالها لاحقاً





BBCArabic / 🏆 14. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

كابلات الشحن تلف الكابلات العناية بالكابلات نصائح هواتف ذكية شحن أجهزة

United States Latest News, United States Headlines