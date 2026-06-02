摘要: تعين كارلوس كيروش مدرباً لمنتخب غانا في كأس العالم 2026 بعد إقالة أوتو أدو، يسعى لاستغلال خبرته الكبيرة لتحسين أداء فريق crosses الموهبة لكنه يعاني من مشاكل دفاعية. على جانب آخر، اختار المنتخب الألماني السفر برحلة تجارية عادية لأسباب بيئية ووزع قمصانه على الركاب.

يستعد منتخب غانا لخوض منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026 في مجموعة صعبة تضم بنما وإنجلترا وكرواتيا، bajo قيادة المدرب البرتغالي المخضرم كارلوس كيروش الذي عين في أبريل الماضي بعد إقالة أوتو أدو بسبب فشل التأهل لكأس الأمم الأفريقية وسلسلة نتائج سيئة.

كيروش، صاحب الخبرة الكبيرة في كأس العالم (المشاركة الخامسة على التوالي) وأفريقيا (جنوب أفريقيا ومصر) وأندية عالمية مثل ريال مدريد ومانشستر يونايتد، يسعى لتنظيم فريق crosses لموهبة فردية كبيرة لكنه يعاني من مشاكل في الانضباط الخططي والصلابة الدفاعية. يبرز لاعب مانشستر سيتي أنطوان سيمينيو كقوة هجومية رئيسية، بينما يبقى محمد قدوس عنصراً حاسماً رغم مخاوف من جاهزيته البدنية، وتظل مشكلة حراسة المرمى بدون حل واضح.

كيروش عبر عن ثقته رغم ضيق الوقت، مشيراً إلى أن إرث غانا الكروي (وصولها لربع النهائي في 2010) يمنحها فرصة تقديم أداء جيد. على صعيد آخر، حصل ركاب رحلة لوفتهانزا التجارية من فرانكفورت إلى شيكاغو على قمصان منتخب ألمانيا، حيث سافر الفريق الألماني طواعيةً برحلة عادية لأسباب بيئية بعد سنوات من استخدام رحلات خاصة، وخصصت درجات رجال الأعمال والأولى للاعبين والجهاز الفني بقيادة يوليان ناغلسمان، استعداداً للمباراة الودية ضد الولايات المتحدة ثم الدخول في المنافسة ضد كوراساو في 14 يونيو.

كما تتطلع بنما، الممثل الوحيد لأميركا الوسطى، لإظهار تقدم المنطقة، بينما يشارك الرأس الأخضر لأول مرة كأصغر دولي أفريقي من حيث السكان (600 ألف). وعاد منتخب العراق بعد 40 عاماً تحت قيادة مدرب سبق له المشاركة في البطولة





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كر县 ل风力发电场建项目已确定 但尚未开始建设 كارلوس كيروش منتخب غانا كأس العالم 2026 منتخب ألمانيا

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