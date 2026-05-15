كويكب بحجم حافلة يقترب من الأرض: فرصة علمية أم تهديد خفي؟

تقرير مفصل حول اقتراب الكويكب 2026 JH2 من الأرض بمسافة قياسية، مع تحليل للمخاطر المحتملة ومقارنته بنيزك تشيليابينسك، وتوضيح لأهمية الرصد الفلكي في حماية الكوكب.

لطالما كانت السماء المرصعة بالنجوم مصدراً للإلهام والرهبة في آن واحد بالنسبة للبشرية، ولكن هذه الرهبة تتحول أحياناً إلى حالة من القلق عندما تبدأ التقارير العلمية في الحديث عن اقتراب أجرام سماوية من كوكب الأرض .

وفي هذا السياق، يتجدد الاهتمام العالمي حالياً مع رصد كويكب جديد يتجه نحو مسار قريب جداً من الأرض مطلع الأسبوع المقبل، وهو حدث يثير فضول الملايين ويدفعهم للتساؤل عن مدى خطورة هذه الظواهر. وبالرغم من أن العناوين الصحفية قد تبدو مثيرة للقلق، إلا أن المجتمع العلمي ينظر إلى هذه الأحداث كفرص ذهبية ونادرة لإجراء دراسات معمقة حول طبيعة الكون ومكوناته، حيث يتيح اقتراب هذه الأجسام للفلكيين إمكانية رصدها وتحليلها بدقة تفوق بكثير ما يمكن تحقيقه عندما تكون هذه الأجرام في أعماق الفضاء السحيق.

الكويكب المعني، والذي أطلق عليه العلماء رمز 2026 JH2، يتجه نحو الأرض بحجم يقارب حجم حافلة نقل ركاب، وهو ما يجعله جسماً صغيراً بمقاييس الفضاء ولكن مؤثراً جداً في حال حدوث أي اصطدام. من الناحية التقنية والفلكية، من المتوقع أن يمر هذا الكويكب على مسافة تقدر بنحو 56 ألف ميل من كوكب الأرض يوم الاثنين الموافق 18 مايو.

هذه المسافة، رغم أنها تبدو شاسعة بمقاييسنا البشرية، إلا أنها تعتبر ضئيلة جداً في المقاييس الكونية، إذ تعادل تقريباً ربع المسافة الفاصلة بين الأرض والقمر. وقد صرح عالم الفيزياء الفلكية مارك نوريس بأن هذه المسافة تضعه ضمن قائمة أقرب الأجسام التي مرت بالأرض دون أن تصطدم بها.

وأوضح نوريس أن الخطورة تكمن في حجم الجرم وسرعته، فلو قدر الله أن يحدث اصطدام بجسم بهذا الحجم، فإن الطاقة الناتجة عن الارتطام ستكون كافية لتدمير مدينة كاملة ومسح معالمها من الخريطة، مما يبرز أهمية المراقبة المستمرة والدقيقة لمثل هذه الأجسام التي تصنف ضمن الأجسام القريبة من الأرض. وعند النظر إلى الخصائص الفيزيائية للكويكب 2026 JH2، يجد الباحثون أن قطره يتراوح ما بين 52 و115 قدماً، ويتحرك بسرعة فائقة تتجاوز 5 أميال في الثانية الواحدة بالنسبة للأرض.

هذه المعطيات تجعل العلماء يعقدون مقارنات بينه وبين نيزك تشيليابينسك الشهير الذي انفجر فوق الأراضي الروسية في عام 2013. ذلك النيزك، الذي كان قطره يتجاوز 60 قدماً، لم يصطدم بالأرض بشكل مباشر بل انفجر في الغلاف الجوي على ارتفاع يقل عن 19 ميلاً، مما أدى إلى إطلاق موجة صدمية هائلة تعادل قوتها 30 ضعف القنبلة الذرية التي ألقيت على هيروشيما، وأسفر ذلك عن إصابة أكثر من 1500 شخص وتدمير واسع للنوافذ والمباني.

وبالرغم من هذه المقارنات التي قد تثير الذعر، إلا أن النماذج الرياضية والمحاكاة الحاسوبية التي أجراها الفلكيون تؤكد بشكل قاطع عدم وجود أي احتمال لاصطدام الكويكب الحالي بالأرض، مما يحول الحدث من تهديد محتمل إلى مختبر فضائي مفتوح. لقد تم اكتشاف هذا الكويكب قبل فترة وجيزة جداً من موعد اقترابه، وذلك بفضل الجهود المنسقة بين عدة مراصد عالمية، من أبرزها مرصد جبل ليمون في ولاية أريزونا ومرصد فاربوينت في كانساس.

ويفسر العلماء التأخر في اكتشاف مثل هذه الأجرام بصغر حجمها النسبي وقدرتها على التخفي في ظلام الفضاء الشديد، حيث لا تظهر هذه الأجسام بوضوح إلا عندما تقترب من الشمس أو من كوكب الأرض. ويصنف الكويكب 2026 JH2 كواحد من تاسع أقرب كويكبات معروفة تمر ضمن مسافة قمرية واحدة من كوكبنا. وهذا يشير إلى أن الأرض تعيش في حي فلكي مزدحم بالأجسام الصغيرة التي تمر بجانبنا باستمرار دون أن نشعر بها.

وفي إطار الرؤية المستقبلية لمراقبة الفضاء، يتوقع العلماء أن يكون عام 2026 عاماً حافلاً بالنشاط الفلكي، حيث تشير التقديرات إلى مرور نحو 73 كويكباً معروفاً ضمن المسافة القمرية. هذا التكرار في الظواهر يعزز من أهمية تطوير أنظمة الدفاع الكوكبي وتحسين قدرات الرصد المبكر. إن تتبع هذه الأجرام لحظة بلحظة وجمع البيانات حول تكوينها المعدني وسلوكها المداري يساعد العلماء في فهم كيفية نشأة النظام الشمسي، كما يساهم في وضع استراتيجيات لحماية الأرض من أي تهديدات مستقبلية قد تأتي من أعماق الكون.

إن العلم اليوم لا يهدف فقط إلى رصد هذه الأجرام، بل إلى تحويل الخوف من المجهول إلى معرفة دقيقة تضمن سلامة البشرية وتوسع آفاق فهمنا لهذا الكون الفسيح والمثير





