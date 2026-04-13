كونسيساو يركز على الجانب النفسي قبل مواجهة الاتحاد والوحدة.. وإيبانيز يتحدث عن طموحات الأهلي

يسعى مدرب الاتحاد، كونسيساو، لتهيئة لاعبيه نفسيًا قبل مواجهة الوحدة الإماراتي في دوري أبطال آسيا، بينما يتحدث إيبانيز عن طموحات الأهلي في البطولة.

ركز البرتغالي نونو كونسيساو ، مدرب فريق الاتحاد ، على الجوانب النفسية والذهنية للاعبين خلال الاستعدادات الأخيرة لمواجهة الوحدة الإماراتي في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا . يعي المدرب وأفراد الفريق أهمية هذه المرحلة، ويعتقدون أنها "اللحظة المناسبة" لإدخال الفرحة على قلوب الجماهير الاتحاد ية بعد خيبات الأمل التي شهدها الفريق في هذا الموسم. صرح كونسيساو في المؤتمر الصحفي بأنه يجب على الفريق التحكم في مشاعره وخوض البطولة خطوة بخطوة، مواجهة بمواجهة.

كان حديث كونسيساو صريحًا ومباشرًا، وصفه بالواقعي، على الرغم من أن بعض الجماهير استقبلته بمرارة، ولكنه يعكس الحقائق التي يمر بها النادي قبل انطلاق الأدوار الإقصائية الحاسمة من البطولة. وجه كونسيساو في حديثه انتقادات للإدارة الرياضية بسبب عدم تلبية طلباته في سوق الانتقالات الشتوية، وتحديدًا عدم تعويض رحيل الفرنسي نغولو كانتي بلاعب يمتلك نفس الخصائص، مما يحد من خياراته التكتيكية. تعاقد الاتحاد في فترة الانتقالات الشتوية مع المغربي يوسف النصيري والنيجيري جورج الينيكينا، لكن كونسيساو لم يرَ فيهما الحلول المثالية. بدأ كونسيساو المؤتمر الصحفي بابتسامة، لكنه فاجأ الجميع بصراحته حول وضع الفريق، خاصة في الجانب الدفاعي، واستقبال الكثير من الأهداف، بالإضافة إلى غياب دومبيا وكيفية تعويضه. أوضح كونسيساو أن المشاكل بدأت منذ معسكر دبي، حيث طالب بتعزيز خط الوسط لتعويض كانتي ودومبيا، ولكن ذلك لم يحدث. وأكد أن الفريق ليس المرشح الأبرز للفوز باللقب، وأن هناك أندية أخرى تمتلك الأفضلية. أثار حديث كونسيساو ردود فعل متباينة بين الجماهير، حيث رآه البعض محبطًا، بينما اعتبره آخرون واقعيًا ويقلل من سقف التوقعات. في سياق متصل، أعرب السلوفيني داركو ميلانيتش، مدرب الوحدة الإماراتي، عن سعادته بوجود فريقه بين أفضل 16 ناديًا في آسيا، مشيرًا إلى أن المباراة ستكون صعبة أمام فريق الاتحاد القوي. كما أكد الصربي دوشان تاديتش، لاعب الوحدة، على صعوبة المباراة وتكافؤ الفرص بين الفريقين. وعبر الهولندي ستيفين بيرغوين، لاعب الاتحاد، عن أهمية المباراة كونها تلعب من جولة واحدة. في ذات السياق، أكد سيرجيو كونسيساو، مدرب الاتحاد، أن المواجهة ستكون قوية وصعبة بين فريقين يسعيان للفوز. في سياق آخر، أشارت مصادر إلى أن نادي الاتحاد قام بشراء عدد كبير من تذاكر المباراة لدعم الفريق. في سياق آخر، أشاد البرازيلي روجر إيبانيز، مدافع فريق الأهلي، بأداء فريقه بعد الفوز على الدحيل القطري والتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة. وأكد إيبانيز أن الأهم هو تحقيق الفوز، وأن الفريق سيسعى للتتويج باللقب مرة أخرى. وأعرب عن أمله في عودة زميله ديميرال سريعًا





