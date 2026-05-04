كونسيساو ينتقد تعادل الاتحاد ويشيد بذكاء الخلود

أعرب مدرب الاتحاد سيرجيو كونسيساو عن استيائه من التعادل السلبي أمام الخلود، مؤكداً غياب الحظ والفاعلية الهجومية، وشدد على احترام الجماهير مع الدعوة إلى ضبط النفس من اللاعبين. كما أبرزت الجولة 31 من الدوري السعودي للمحترفين أرقاماً قياسية وإنجازات فردية للاعبين.

أبدى البرتغالي سيرجيو كونسيساو مدرب فريق الاتحاد استياءه من تعادل فريقه السلبي أمام الخلود ، مشيراً إلى غياب الحظ والفاعلية الهجومية، موضحاً أن للجماهير الحق فيما تقرره من تصرفات، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن ردة الفعل العكسية من المشجع أحياناً لا يمكن للاعب ضبط نفسه تجاهها.

وقال كونسيساو في المؤتمر الصحافي بعد المباراة: لم نكن محظوظين في المواجهة، الخصم كان ذكياً، كلما نرفع الرِتم ونهددهم يسقط لاعب من فريق الخصم، لا أعرف كم مرة دخل طبيب الفريق الخصم إلى الملعب، لم ننجح بالتسجيل ولدينا هدف الفوز بالمركز الخامس. وعن حديثه بأن فريقه غير محظوظ، وأن الفريق أضاع الكثير من الفرص، فكيف يمكن العمل على تطوير هذا الخلل في الفريق، قال: في نهاية الأمر نحن نعمل لنصل لمرمى الخصم والحل يكمن في الرغبة، وأحيانا نفقد الشراسة الهجومية، اللاعب أحياناً يجب أن يكون شرساً تجاه المرمى وهذا ما كان ينقصنا.

بعد الدخول في إضاعة الفرص يصبح لدى اللاعب إحباط، ولو استطعنا ترجمة فرصة واحدة لهدف لكان تغير الوضع، وهذا أثر علينا وفي نهاية المباراة شاهدتم الجمهور محبط وصافرات استهجان، ولو انتصرنا لكان الجميع يصفق.

وعند سؤال المدرب عن النظام الذي يحب فرضه على الفريق وسلوكيات اللاعبين بعد مشاركة رايكوفيتش بصفة أساسية رغم قيامه بإشارة مسيئة إلى الجماهير بعد مباراة ماتشيدا، قال كونسيساو رداً على سؤال الشرق الأوسط: بغض النظر هل الجمهور على حق أو خلافه، لو شاهدنا مجريات تلك المباراة كنا نستحق الانتصار والوصول إلى النهائي ولا أريد الحديث أكثر عما حدث، واللاعبون بشكل عام يكون حزنهم أكبر من الجمهور، والجمهور في هذه الحالة سيتخذ تصرفات تجاه المدرب أو اللاعب أو أي شيء في النادي، وعندما كنت لاعب كنت أقوم (بلا فخر) بتصرفات أقوى تجاه الجمهور، ويجب دائماً أن نحترم الجمهور، ورسالتي للجماهير أنه من الاستحالة أن يكون حزنهم أكثر من اللاعبين بعد هذه المباريات، وأن ردة الفعل العكسية من المشجع أحياناً لا يستطيع اللاعب ضبط نفسه تجاهها، وجميعنا نمثل النادي وجميعنا يجب أن نضحي ونحترم بعضنا البعض.

وفيما يخص وجود ثلاثي في خط الدفاع وظهيرين حتى إن ثنائي خط الوسط دانيلو والناشري لا يقومون بأدوار هجومية كبيرة، فهل ذلك ساعد على البداية المتراجعة، قال كونسيساو رداً على سؤال الشرق الأوسط: يجب أن أحترم تتابع التشكيلة، في المواجهة الماضية لعبنا بذات التشكيلة وانتصرنا لذلك فضلت عدم التغيير باستثناء المصاب روجر والموقوف فابينهو، لم نقم بتغيير الديناميكية كثيراً.

تنطلق الجمعة منافسات بطولة كأس الاتحاد السعودي للناشئات تحت 17 عاما للموسم الرياضي 2025-2026، وتشهد البطولة مشاركة 4 أندية هي: الهلال، الاتحاد، القادسية، والنصر. سعد الشهري: غياب الفاعلية الهجومية حال دون انتصارنا على النجمة أكّد سعد الشهري مدرب فريق الاتفاق، عدم رضاه عن نتيجة التعادل أمام النجمة، مؤكداً أن فريقه دخل اللقاء بهدف واضح يتمثل في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

أكد الإنجليزي ديس باكنغهام مدرب فريق الخلود أن مواجهة الاتحاد كانت محطة مهمة في تحضيرات فريقه لنهائي كأس الملك أمام الهلال، مشيراً إلى رضاه عن أداء لاعبيه. الجولة 31: القادسية يحقق رقماً قياسياً... وحمدالله عقدة تاريخية للتعاون سجلت الجولة الـ31 من الدوري السعودي للمحترفين حصيلة تهديفية بلغت 29 هدفاً، تضمنت ركلة جزاء، في أسبوع شهد حالة طرد وحيدة كانت من نصيب لاعب الأخدود حسين الزبداني.

وحقق القادسية رقماً قياسياً بكونه أول فريق في تاريخ المسابقة يحقق 5 انتصارات متتالية أمام النصر، في ليلة شهدت تألق خوليان كينيونيس الذي بات أول لاعب قدساوي يسجل ذهاباً وإياباً أمام العالمي في موسم واحد، واللاعب الوحيد الذي فعل ذلك بمرمى الأصفر هذا الموسم أيضاً. كما واصل الشاب مصعب الجوير توهجه محققاً أعلى حصيلة مساهمات هجومية له في مسيرته بواقع 14 مساهمة (4 أهداف و10 تمريرات حاسمة).

وعلى صعيد الأرقام التهديفية، دخل روجير مارتينيز تاريخ التعاون من أوسع أبوابه بتسجيله 22 هدفاً، وهي أعلى حصيلة يحققها لاعب من سكري القصيم في موسم واحد بالمسابقة. في المقابل، كرّس عبد الرزاق حمدالله عقدته التاريخية للتعاون بوصوله للهدف رقم 14 في شباكهم، معززاً رقمه كأكثر لاعب تسجيلاً في مرماهم تاريخياً، ومنفرداً بكونه أحد لاعبين فقط سجلا ضدهم بقمصان 3 أندية مختلفة (النصر، الاتحاد، والشباب).

أصبح كريم بنزيمة مهاجم الهلال اللاعب الـ13 الذي يسجل في شباك الحزم مع فريقين مختلفين في دوري المحترفين





