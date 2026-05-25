كومو يحقق فوزا تاريخيا على كريمونيزي في الدوري الإيطالي، ويحقق روما فوزا ثمينا على هيلاس فيرونا، وتكبد ميلان خسارة مفاجئة أمام كالياري، وتعادلت يوفنتوس مع تورينو، فيما فاز نابولي على أودينيزي، وأعلن رحيل المدرب أنطونيو كونتي عن فريق الجنوب الإيطالي.

في الدوري الإيطالي، حقق كومو فوزا تاريخيا بنتيجة 3-1 على كريمونيزي، حيث تقدم الإسباني خيسوس رودريغيز بهدف في الدقيقة 36، ثم أضاف اليوناني أناستاسيوس دوفيكاس النتيجة في الدقيقة 51، قبل أن يقلص كريمونيزي الفارق بتسجيل فيديريكو بونازولي من ركلة جزاء في الدقيقة 85. سجل ثنائية حاسمة في الدقيقتين 74 و81 لوكاس دا كونيا، مؤمنا فوزا تاريخيا لناديه ونقلته إلى مصاف النخبة الأوروبية. وفي مباريات أخرى، حقق روما فوزا ثمينا بهدفين دون رد سجلهما دونيل مالين والبديل ستيفان الشعراوي، بينما تكبد ميلان خسارة مفاجئة أمام كالياري بهدفين لهدف، وتراجع 3 مراكز دفعة واحدة. وتعادلت يوفنتوس مع تورينو بهدفين لمثلهما، وتراجع إلى المركز السادس، فيما فاز نابولي على أودينيزي بهدف دون رد، وأعلن المدرب أنطونيو كونتي رحيله عن فريق الجنوب الإيطالي.

