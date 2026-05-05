كومباني يعيش حالة سكينة عشية مواجهة سان جيرمان ومبابي يدافع عن نفسه

المدرب البلجيكي لبايرن ميونيخ فنسان كومباني يؤكد شعوره بالهدوء قبل مباراة الإياب الحاسمة ضد باريس سان جيرمان، بينما يرد كيليان مبابي على الانتقادات حول تعافيه من الإصابة. كما أعرب أولي هونيس عن استيائه من أسعار تذاكر كأس العالم 2026.

أوضح المدرب البلجيكي ل بايرن ميونيخ الألماني فنسان كومباني الثلاثاء أنه يعيش حالة «سكينة» عشية مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وخسر بايرن مباراة الذهاب 4-5 على ملعب «بارك دي برانس»، وقبل يوم واحد من أكبر مباراة في مسيرته التدريبية، قال كومباني للصحافيين إنه لا يشعر بالرهبة. وأضاف: «إنها في الواقع حالة من الهدوء التام، سكينة داخلية. أحاول ألا أدع مشاعر المباراة وأجواءها تتسلل مبكراً». وأكّد المدرب البالغ 40 عاماً أنه يركز بالكامل على التحضير للمباراة، وعلى إيجاد الكلمات المناسبة التي سيخاطب بها لاعبيه قبل مواجهة الأربعاء عالية المخاطر.

وقال: «الفترة التي تسبقها تتعلق إلى حد كبير بالتحضير والروتين، وربما البحث بهدوء عن الكلمات أو العبارات المناسبة لاستخدامها غداً». وتابع: «ما زلت أبحث، حتى الآن؛ لدي فكرة عامة عن ماهية تلك العبارة الصحيحة للفريق، تلك التي يمكن أن تؤثر في نسبة الواحد في المائة الحاسمة، وتساعدنا على إيجاد تلك الأفضلية الصغيرة الإضافية». وسُئل كومباني عما إذا كان يميل إلى العبث بنظامه التكتيكي على أكبر مسرح، وهي تهمة غالباً ما تُوجَّه إلى مرشده السابق الإسباني بيب غوارديولا.

وقال البلجيكي إنه سيتمسك بقناعاته أمام سان جيرمان، كما نفى فكرة أن غوارديولا لديه ميل للمفاجآت في اللحظات الأخيرة. وأضاف: «اللاعبون بحاجة إلى تعزيز ما كانوا يقومون به بشكل جيد طوال الموسم. وذلك، من حيث التفاصيل، قد يتطلب تزويدهم بشيء يمكن أن يكون حاسماً في مثل هذه المباريات». وأردف قائلاً: «لعبت أيضا تحت قيادة بيب.

وليس صحيحاً على الإطلاق أنه يغيّر كل شيء في المباريات الكبيرة. هذا مجرد هراء إعلامي. عندما تخسر، يكون لديك دائماً ما تشرحه. وعندما تفوز، تكون دائماً على صواب».

وأوضح أنه شعر بأجواء مختلفة في ميونيخ في الفترة التي سبقت المباراة، يمكن لبايرن، المتوَّج سلفا بطلاً للبوندسليغا، استثمارها لمواصلة رحلته نحو النهائي في بودابست. وأضاف: «ها نحن نقف هنا بعد أن عشنا بالفعل الكثير من اللحظات الرائعة. وأعتقد أن هذا بالضبط هو السبب الذي يجعل الجماهير، أيضاً، تؤمن بأن هذا الفريق قادر على تحقيق ذلك. معاً، نريد ببساطة أن نجعل هذه اللحظة لا تُنسى».

أعرب أولي هونيس الرئيس الشرفي لنادي بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني عن استيائه الشديد من الارتفاع الجنوني في أسعار تذاكر كأس العالم 2026، مؤكداً تراجعه عن فكرة السفر لحضور البطولة رغم تلقيه دعوة للإقامة لدى صديق مقرب. وقال هونيس البالغ من العمر 74 عاماً في مقابلة مع منصة «دازن» الثلاثاء: «يجب أن أقول إن هذا الأمر يثير غضبي»، كما أبدى رفضه لقبول دعوة من صديقه لاستضافته خلال المونديال.

وذكر أنه وجد تذاكر للمباراة النهائية على منصات إعادة البيع التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وصلت قيمتها إلى مليونين و300 ألف دولار للتذكرة الواحدة، مؤكداً «أنا مع التجارة ولكن ليس مع مثل هذه التجاوزات». وأوضح هونيس أن المشجعين الصينيين قد يتمكنون من دفع هذه التكاليف لحضور مباراة كهذه مرة واحدة في العام «لكن المشجع الألماني العادي لن يذهب إلى هناك بهذا السعر».

رد كيليان مبابي نجم ريال مدريد على موجة شديدة من الانتقادات ضده، مؤكداً التزامه التام ببرنامج التعافي من إصابته الأخيرة. ويغيب مبابي عن مباريات فريقه مؤخراً بسبب إصابة في أوتار الركبة اليسرى، ليثير الشكوك حول جاهزيته للمباراة المرتقبة أمام برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني، يوم الأحد المقبل





