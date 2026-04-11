كومباني يشيد بشخصية نوير القيادية.. وسواريز يطمح للمونديال وغوارديولا يطالب بالفوز بكل مباراة

في أخبار كرة القدم، أشاد فينسن كومباني بمانويل نوير، وأعرب لويس سواريز عن رغبته في العودة للمنتخب، بينما شدد غوارديولا على ضرورة فوز مانشستر سيتي بكل المباريات.

أشاد فينسن كومباني ، المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، بشخصية مانويل نوير ، حارس مرمى الفريق، القيادية، ولكنه رفض الدخول في جدل حول تجديد عقد الحارس المخضرم. لم يحدد نوير، قائد بايرن، الذي أتم عامه الـ40 في 27 مارس الماضي، ما إذا كان سيمدد تعاقده لعام إضافي أم لا. انضم نوير إلى بايرن في 2011 قادماً من شالكه ولعب 592 مباراة لبايرن، وفاز بكل الألقاب المتاحة للأندية و كأس العالم 2014 مع ألمانيا.

وقدم أداءً مميزاً توج به كأفضل لاعب في المباراة خلال فوز بايرن ميونيخ 2-1 على ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، وبعد ذلك أشار عضو مجلس الإدارة للشؤون الرياضية ماكس إيبرل إلى أن النادي مستعد لتجديد عقده. لم يرغب كومباني في التعليق على مسألة تجديد العقد قبل مواجهة سانت باولي، وقال: لن أتحدث عن مستقبله احتراماً لمسيرته المهنية الرائعة والنادي الكبير. وبدلاً من ذلك، أثنى كومباني على إخلاص نوير وصفاته القيادية التي جعلت بدايته العالم الماضي أسهل بكثير عما أعتقد. قال كومباني: عندما وصلت، التقيت على الفور بتوماس مولر ومانويل نوير وجوشوا كيميتش ضمن مجموعة القادة، وهذا جعل مهمتي أسهل بكثير. وأضاف: شخص مثل مانويل يكون أكثر هدوءاً في الخلفية. لكن يكفي أن ينطق بجملة واحدة فقط ليعيد الفريق إلى المسار الصحيح. لهذا فإن دوره كقائد مهم بالنسبة لي بقدر أهميته داخل الملعب. وأكمل: أنا سعيد لأنني تمكنت من العمل معه. من الرائع أن لاعباً يمتلك كل هذا القدر من الموهبة، وقد حقق الكثير بالفعل، لا يزال يتوقع من الجهاز الفني أن يعمل معه ويساعده على التطور أكثر. واختتم كومباني، مدافع مانشستر سيتي ومنتخب بلجيكا السابق، عامه الـ40، ولكنه قال: الفارق بينه وبيني هو أنه يتدرب بشكل مذهل ولديه رشاقة لا يمتلكها باقي اللاعبين.\من جهة أخرى، فتح الأوروغواياني لويس سواريز، لاعب فريق إنتر ميامي الأميركي لكرة القدم، باب العودة لمنتخب بلاده للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026. وصرح سواريز بأنه إذا احتاجوه فلن يرفض اللعب للمنتخب الوطني. وأشار إلى أن الحماس والشغف قد تراجعا بعض الشيء منذ اعتزاله اللعب الدولي، لكن الشغف والأحلام لا تزال موجودة. وجاءت هذه التصريحات بعد مشاركة حاسمة مع إنتر ميامي؛ حيث أثبت سواريز مجدداً قدرته على تغيير مجرى المباريات عقب تسجيله هدف التعادل 2-2 أمام أوستن، في افتتاح ملعبه الجديد، معتقداً أنه خطف الفوز في الدقائق الأخيرة قبل إلغاء هدفه.\وفي سياق متصل، يعتقد جوسيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، أنه يتعين على مانشستر سيتي الفوز بكل المباريات لكي يكون لديه فرصة للتفوق على آرسنال والتتويج بلقب الدوري. ذكرت وكالة الأنباء البريطانية أن مانشستر سيتي سيواصل مطاردته لآرسنال على قمة جدول الترتيب، عندما يواجه تشيلسي، بعد توقف استمر لمدة شهر تقريباً بسبب التوقف الدولي ومباريات الكأس. وحتى لو فاز مانشستر سيتي وحصد كل النقاط المتاحة في المباريات المتبقية، والتي تتضمن مواجهة آرسنال الأسبوع المقبل، سيحتاج مانشستر سيتي لتعثر آرسنال، لأن مانشستر سيتي يتأخر بفارق تسع نقاط، ولديه مباراة مؤجلة. لذلك، يرى غوارديولا أنه لا مجال للأخطاء. وقال غوارديولا: الوضع الذي نوجد فيه في الدوري الممتاز، نحتاج إلى الفوز بالمباريات كلها وإلا لن تكون لدينا أي فرصة للقتال حتى النهاية





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines