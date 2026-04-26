كولومبيا: هجوم إرهابي يودي بحياة 14 شخصًا ويصيب العشرات قبل الانتخابات الرئاسية

هجوم إرهابي يستهدف طريقًا سريعًا في كولومبيا، مما يسفر عن مقتل وإصابة العشرات، ويأتي في ظل تصاعد التوترات السياسية قبل الانتخابات الرئاسية. السلطات ترفع حالة التأهب وتلقي باللوم على جماعات مسلحة ومهربي مخدرات.

شهدت كولومبيا يوم السبت ارتفاعًا مأساويًا في أعمال ال عنف ، حيث أسفر هجوم إرهابي على الطريق السريع للبلدان الأميركية في إقليم كاوكا عن مقتل 14 شخصًا وإصابة 38 آخرين على الأقل، من بينهم خمسة قُصّر.

هذا الهجوم، الذي يأتي في ظل تصاعد التوترات قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في نهاية الشهر المقبل، أدى إلى تحطّم حافلات وشاحنات صغيرة، وانقلاب العديد من السيارات نتيجة للانفجار العنيف. وقد وصف الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو منفذي الهجوم بأنهم إرهابيون وفاشيون ومهرّبو مخدرات، مؤكدًا على ضرورة مواجهتهم بكل قوة من قبل أفضل جنود البلاد.

وألقى الرئيس بيترو باللوم في هذا التفجير على إيفان مورديسكو، وهو أحد أخطر المطلوبين في كولومبيا، والذي قارنه بتاجر المخدرات الراحل بابلو إسكوبار، مشيرًا إلى أن مورديسكو يقود عمليات إرهابية تهدف إلى زعزعة الاستقرار وتقويض العملية الديمقراطية. تفاصيل الهجوم تشير إلى أن المهاجمين قاموا بعرقلة حركة المرور على الطريق السريع عن طريق إغلاقه بحافلة ومركبة أخرى، قبل أن يقوموا بتفجير عبوة ناسفة.

هذا الهجوم يأتي بعد تفجير آخر استهدف قاعدة عسكرية في مدينة كالي، ثالث أكبر مدن كولومبيا، يوم الجمعة، مما أسفر عن إصابة شخصين. وقد أعقب هذه الهجمات سلسلة من الأحداث العنيفة في إقليمي فالي ديل كاوكا وكاوكا، مما دفع السلطات إلى تعزيز انتشار الجيش والشرطة في المنطقتين. وتواجه كولومبيا تحديًا أمنيًا كبيرًا بسبب وجود جماعات مسلحة تموّل عملياتها من خلال تهريب المخدرات والتعدين غير القانوني والابتزاز، وتسعى إلى التأثير على الانتخابات من خلال العنف والترهيب.

كما أن فلول حركة فارك، التي رفضت اتفاق السلام المبرم مع الحكومة في عام 2016، تحاول عرقلة محادثات السلام المتعثرة مع الرئيس بيترو. تعتبر مسألة الأمن من القضايا الرئيسية التي تتصدر المشهد السياسي في كولومبيا، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 31 مايو. ويتصدر المرشح اليساري إيفان سيبيدا، الذي يتبنى سياسة التفاوض مع الجماعات المسلحة التي أطلقها الرئيس بيترو، استطلاعات الرأي، مما يجعله الأوفر حظًا لخلافة الرئيس الحالي.

ويأتي خلفه المرشحان اليمينيان أبيلاردو دي لا إسبرييا وبالوما فالنسيا، اللذان تعهّدا باتباع نهج أكثر تشددًا في التعامل مع الجماعات المتمرّدة. وقد أفاد المرشحون الثلاثة بتلقيهم تهديدات بالقتل أثناء حملاتهم الانتخابية، مما استدعى اتخاذ إجراءات أمنية مشددة لحمايتهم. بالإضافة إلى ذلك، أفادت تقارير محلية عن خسائر في الأرواح في منطقة إل تونيل، كاجيبيو في إقليم كاوكا، وأن الانفجار أدى إلى إغلاق الطريق البان أمريكي بين بوبايان وكالي بسبب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطرق.

وتشير التقارير إلى انفجار أسطوانة غاز سقطت على حافلة صغيرة في منطقة إل تونيل.





