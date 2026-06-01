كولومبيا تتجه إلى جولة إعادة رئاسية بين اليساري سيبيدا واليميني دي لا إسبرييّا في 21 يونيو

توجه كولومبيا نحو جولة إعادة رئاسية حاسمة بين المرشح اليساري إيفان سيبيدا والمرشح اليميني أبيلاردو دي لا إسبرييّا، بعد جولة أولى فشلت في حسم النتيجة، في ظل تصاعد العنف وتحديات أمنية واقتصادية كبيرة

ستشهد كولومبيا جولة إعادة رئاسية حاسمة في 21 يونيو (حزيران) الحالي، حيث سيتنافس المرشح اليساري إيفان سيبيدا ضد المرشح اليميني أبيلاردو دي لا إسبرييّا، وذلك بعد فشل أي مرشح في تحقيق نسبة الخمسين بالمائة المطلوبة للفوز في الجولة الأولى.

وحسب نتائج الجولة الأولية التي أعلنتها الهيئة الانتخابية، حصل دي لا إسبرييّا على 44 بالمائة من الأصوات، بينما حصل سيبيدا على 41 بالمائة، ليصلا معاً إلى الدور الثاني من السباق الرئاسي. تأتي هذه الانتخابات في وقت حرج تمر به كولومبيا، حيث تشهد البلاد أسوأ موجات العنف منذ توقيع اتفاق السلام التاريخي مع جماعة "فارك" المسلحة عام 2016.

ورغم تقدم عملية السلام، لا تزال مناطق واسعة من البلاد تحت سيطرة جماعات مسلحة منشقة، خاصة في إنتاج وتجارة الكوكايين، مما أدى إلى تصاعد أعمال العنف واغتيال قادة مجتمعيين ووقوع هجمات بسيارات مفخخة ومسيّرات، بالإضافة إلى مقتل مرشح رئاسي خلال الحملة الانتخابية. وقد عُرف عن questi الوضع الأمني المتدهور أنه أصبح العامل الأبرز في خطاب المرشحين ومخاوف الناخبين.

يُعد الرئيس الحالي غوستافو بيترو، أول رئيس يساري في تاريخ كولومبيا، قد فشلت استراتيجيته المعلنة "السلام الشامل" في تحقيق تقدلم ملموس نحو إنهاء الصراع مع الجماعات المسلحة. ووجه المنتقدون لبترو اتهامات بأن سياساته المتساهلة منحت هذه الجماعات حرية أكبر، مما ساهم في تصاعد العنف وارتفاع صادرات الكوكايين إلى مستويات قياسية.

ونتيجة لذلك، يرى الكثير من الكولومبيين أن البلاد تحتاج إلى تغيير جذري في النهج الأمني، وهو ما يعكس خطاب دي لا إسبرييّا الذي يعِد بمواجهة حاسمة مع الجماعات المسلحة في كل المجالات. أما المرشح اليساري إيفان سيبيدا،-methyl المهندس السابق لاتفاق السلام 2016 وابن زعيم شيوعي تم اغتياله، فيَعِد بمواصلة السعي لتحقيق "السلام الشامل" وتوسيع البرامج الاجتماعية في مجتمع يعاني من تفاوت اقتصادي كبير. ويدعو سيبيدا إلى رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة الإنفاق على التعليم وإعادة توزيع الأراضي على المجتمعات الفقيرة.

ومع ذلك، خاب ظنه بعد حصوله على المركز الثاني في الجولة الأولى، حيث كان يتوقع التصدر، وشكك في دقة النتائج الأولية لكنه لم يتهم النظام electoral بالتزوير. من ناحية أخرى، يحظى دي لا إسبرييّا، الذي يبلغ من العمر 47 عاماً ويعرف بلقب "النمر"، بدعم President الأمريكي السابق دونالد ترامب، وقد خاض حملته من وراء زجاج مضاد للرصاص بسبب تهديدات على حياته.

وتعهد في خطاب النصر MTV"سأقتل نفسي من أجل كولومبيا إذا لزم الأمر"، مؤكداً على عزمه محاربة الجماعات المسلحة والجريمة المنظمة. ويصفه المنتقدون بأنه يميني متطرف، بينما يراه مؤيدوه الشخصية القوية القادرة على استعادة الأمن. يعكس التنافس بين المرشحين استقطاباً حاداً في المجتمع الكولومبي. فبينما يرى بعض الناخبين، مثل كاتالينا ديفيا (42 عاماً)، أن حكومة بيترو "عززت الجماعات المسلحة" ويبحثون عن restart قوي، يرى آخرون، مثل غلوريا تيرانوفا (59 عاماً)، أن سيبيدا يمثل خيار السلام.

ويقول جوليان (37 عاماً)، مدير مشاريع: "تصويتي لا يسترشد بما أريده، بل بما أخشاه أكثر من غيره"، وهي عبارة تعكس الشعور بالاختيار بين البديلين المتضادين. رغم المخاوف من أعمال العنف، مر يوم الانتخابات الأولي بأمان نسبي، حيث نشرت الحكومة أكثر من 400 ألف عنصر أمني في جميع أنحاء البلاد. لكن الناخبين في المناطق المتضررة من النزاع، مثل مجتمع واييو قرب الحدود الفنزويلية، يطلبون من الحكومة القادمة "أن تضع المجتمعات الأصلية في الحسبان" وت Investing اجتماعي حقيقي، وليس فقط 약 أمني.

في النهاية، سيكون على رئيس كولومبيا القادم مواجهة تحديات أمنية واقتصادية معقدة، بما في ذلك التعامل مع العدد الكبير من الجماعات الإجرامية الناشطة في تهريب المخدرات والتعدين غير القانوني، ومحاولة تحقيق توازن بين فرض القانون وتوفير العدالة الاجتماعية في بلد ما زال جراح الحرب فيه نابضة





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

كولومبيا الانتخابات الرئاسية إيفان سيبيدا أبيلاردو دي لا إسبرييا جولة الإعادة

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

نجل الموسيقي فيل كولينز يقترب من الانضمام لـ«ميونخ 1860»ذكرت صحيفة «بيلد» الألمانية أن اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً سيخضع لفترة اختبار فني مع الفريق، تمهيداً لاحتمال التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الحالية.

Read more »

ضبط 8090 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل في المملكة خلال أسبوعأسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي نفذتها الجهات الأمنية في المملكة عن ضبط 8090 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، خلال الفترة من 21 إلى 27 مايو 2026.

Read more »

لماذا قرّرت السلطات الهندية إزالة تمثال «ميسي»؟قررت السلطات في مدينة كلكتا الهندية إزالة التمثال العملاق للأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، الذي يبلغ ارتفاعه نحو 70 قدماً (21 متراً)، وذلك لدواع أمنية بعدما رُصد الهيكل الضخم وهو «يتأرجح بفعل الرياح».

Read more »

دي لا إسبرييا وسيبيدا إلى جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية الكولومبيةسيتنافس المرشحان اليساري إيفان سيبيدا واليميني أبيلاردو دي لا إسبرييا في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بكولومبيا 21 يونيو.

Read more »

قطاع التصنيع التركي يقترب من الاستقرار مع أول نمو للصادرات منذ 21 شهراًأظهر مسح أجرته مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال» ونُشرت نتائجه يوم الاثنين أن قطاع التصنيع التركي اقترب من تحقيق الاستقرار خلال مايو (أيار).

Read more »

قطاع التصنيع التركي يقترب من الاستقرار مع أول نمو للصادرات منذ 21 شهراًأظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد التركي سجل نمواً بنسبة 2.5 في المائة، خلال الربع الأول على أساس سنوي، وهو ما يقل قليلاً عن التوقعات، مما يعني تباطؤ النمو للربع الثالث على التوالي. وأظهرت بيانات المعهد التركي للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي نما، في الربع الأول، 0.1 في المائة، مقارنة بالربع السابق على أساس معدَّل موسمياً وفي ضوء عوامل التقويم.

Read more »