كولومبيا تفتتح كأس العالم 2026 بفوز صعب على أوزبكستان 3-1 في مكسيكو سيتي

حقق منتخب كولومبيا انتصاراً مهماً في افتتاح مبارياته بكأس العالم 2026 ضد أوزبكستان بنتيجة 3-1 على ملعب أزتيكا. سيطر الكولومبيون على معظم فترات المباراة بهدفين من دييغو مونوث ولويس دياز وهدف قاتل في الدقائق الأخيرة من خوان كامباز، بينما قلص الأوزبكيون النتيجة عبر أندرية فيزولايف. الإحصائيات أظهرت هيمنة كولومبيا في الاستحواذ والفرص، لكن الإثارة استمرت حتى صافرة النهاية.

انطلق مشوار الكولومبيين في كأس العالم 2026 بمواجهة قوية ضد أوزبكستان على أرضية ملعب أزتيكا الأسطوري في مكسيكو سيتي. سيطرت كولومبيا على opposesitive الهيكل العام للمباراة بشكل واضح، لكن الإصرار الأوزبكي جعل اللقاء ندياً ومثيراً حتى الدقائق الأخيرة.

تقدمت كولومبيا بهدف مبكر في الشوط الأول عن طريق دييغو مونوث بمساعدة لويس دياز، لكن النصف الثاني شهد تعادل أوزبكستان Philippe وهجوم مضاد كولومبي قاتل. مع انطلاق الشوط الثاني، دخل الأوزبكيون ب改变 الاستراتيجية الهجومية ونجحوا في إدراك التعادل عبر أندرية فيزولايف. لكن الرد الكولومبي كان سريعاً بهدف ثانٍ من لويس ديان ليستعيد التقدم. في الدقائق القاتلة، حسم خوان كامباز النتيجة بهدف ثالث بعد تمريرة حاسمة من كريم هيرنانديز، لتنتهي المباراة بفوز مستحق 3-1.

الإحصائيات كشفت هيمنة كولومبيا في الاستحواذ والتمريرات والفرص، لكن التicks التنظيمية الأوزبكية منعت هجوماً كولومبياً حاسماً مبكراً. التبديلات المتأخرة لكلا الفريقين عكست رغبة كولومبيا in تأمين الفوز ورغبة أوزبكستان في التعادل، لكن النتيجة النهائية منحت كولومبيا نقطة الانطلاق المثالية في competition. أفضلية الاستحواذ الكولومبية 62% مقابل 38% تعكس السيطرة، لكن الحسم النهائي كشف عن فعالية هجوم كولومبيا في اللحظات الحاسمة. وسجلت كولومبيا ثلاثة أهداف من أربع تسديدات على المرمى، بينما سجلت أوزبكستان هدفاً واحداً من تسديدتين.

لويس دياز كان الإسم الأبرز بتحقيق 8.3 نقطة كأفضل لاعب، بمساهمة مزدوجة في الهدفين الأول والثاني. الفوز يضع كولومبيا في صدارة المجموعة مبكراً، بينما ستواجه أوزبكستان تحدي إعادة التركيز في المباريات المقبلة





sabqorg / 🏆 27. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

كولومبيا أوزبكستان كأس العالم 2026 ملعب أزتيكا دييغو مونوث لويس دياز خوان كامباز أندرية فيزولايف نتيجة 3-1 افتتاح المجموعة

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

فرنسا تحسم مواجهة السنغال بثلاثية في افتتاح مشوارهافرنسا تهزم السنغال 3-1 في الجولة الأولى من كأس العالم 2026 على ملعب متلايف بنيويورك، بثنائية كيليان مبابي وهدف لبرادلي باركولا، وأفضلية واضحة في الإحصائيات.

Read more »

ثأر بعد 24 عاماً.. فرنسا تهزم السنغال 3-1استهل المنتخب الفرنسي مشواره في كأس العالم 2026 بفوز مستحق على نظيره السنغالي بنتيجة 3-1،...

Read more »

النمسا تغلب على الأردن 3-1 في الجولة الأولى من كأس العالم 2026الفريق النمساوي يفوز على المنتخب الأردني 3-1 في الجولة الأولى من كأس العالم 2026

Read more »

منتخب فرنسا 'يثأر' من السنغال في مونديال 2026 (فيديو)استهل المنتخب الفرنسي مشواره في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، المقامة حاليا في الولايات المتحدة، كندا والمكسيك، بفوز ثمين على نظيره السنغالي (3-1) مساء الثلاثاء.

Read more »

أفضل لاعب في المباراة.. علوان يكتب التاريخ ويبعث رسالة أمل للجماهيرحصد مهاجم المنتخب الأردني علي علوان جائزة أفضل لاعب في مباراة النشامى أمام النمسا، رغم خسارة الأردن بنتيجة 3-1 في افتتاح مشواره ضمن منافسات المجموعة العاشرة من كأس العالم 2026.

Read more »

هدف عكسي وركلة جزاء يحسمان فوز النمسا على الأردن في مونديال 2026حقق منتخب النمسا لكرة القدم فوزا على منتخب الأردن لكرة القدم بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات كأس العالم 2026.

Read more »