كوكاكولا فان زون في حي جاكس: وجهة جديدة لمشاهدة كأس العالم 2026 في الدرعية

مؤسسة بينالي الدرعية تخصص مساحة في حي جاكس لأكثر من 1000 مشجع لمشاهدة مباريات كأس العالم 2026 عبر شاشات LED سينمائية وبرنامج ترفيهي يومي.

أعلنت مؤسسة بينالي الدرعية عن تخصيص مساحة جديدة في حي جاكس ب الدرعية ، تحت اسم كوكاكولا فان زون ، لاستقبال أكثر من ألف مشجع في كل مباراة لمشاهدة مباريات كأس العالم 2026 .

تقام البطولة في الفترة من 10 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، وستكون المساحة مجهزة بصالتين تحتويان على شاشات LED سينمائية فائقة الجودة، مما يوفر تجربة مشاهدة استثنائية للجماهير. يمتد البرنامج الترفيهي اليومي من السادسة مساء حتى الرابعة صباحا، ويشمل مجموعة واسعة من الأنشطة التي تناسب مختلف الأعمار. سيتمكن الزوار من متابعة جميع مباريات المنتخب السعودي، بالإضافة إلى مباريات المنتخبات العالمية والعربية والخليجية، من مرحلة المجموعات وصولا إلى المباراة النهائية.

خلال الفترات الفاصلة بين المباريات، يتضمن البرنامج الترفيهي ألعابًا إلكترونية تفاعلية، وغرفة مخصصة لتحديات كرة القدم، ومساحة خاصة للعائلات، إضافة إلى أنشطة موجهة لمحبي كرة القدم وضيوف الشركات. تؤكد هذه الفعالية على دور حي جاكس كمحرك رئيسي للاقتصاد الإبداعي والابتكار المحلي في المملكة، حيث يعد وجهة فريدة تتيح لزوارها استكشاف الثقافة السعودية على مدار العام. الجدير بالذكر أن حي جاكس الإبداعي يمتد على مساحة 73,500 متر مربع، ويحتضن العديد من المؤسسات والفنانين والمبدعين من مختلف التخصصات.

من أبرز معالمه المتحف السعودي للفن المعاصر ساموكا، وأستوديوهات جاكس للأفلام، وتلفاز 11. كما يُعتبر الموقع المفضل لعدد من أبرز المنصات والفعاليات الإبداعية الرائدة في المنطقة، مما يعزز مكانته كمركز ثقافي حيوي يجمع بين الفن والترفيه والرياضة





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كأس العالم 2026 كوكاكولا فان زون حي جاكس الدرعية مشاهدة المباريات

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