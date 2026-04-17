كوفنتري سيتي يعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد 25 عاماً

احتفل فريق كوفنتري سيتي بعودته التاريخية إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد 25 عاماً من الغياب، إثر تعادل بطولي أمام بلاكبيرن روفرز. كما تسلط الأخبار الضوء على تأهل إيلينا ريباكينا لنصف نهائي بطولة شتوتغارت للتنس، وفوز لنس الدراماتيكي في الدوري الفرنسي.

شهدت ملاعب كرة القدم الإنجليزية احتفالاً صاخباً بعودة فريق كوفنتري سيتي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز ، بعد غياب دام 25 عاماً. جاء هذا التأهل التاريخي عقب تعادل بطولي أمام بلاكبيرن روفرز بنتيجة 1-1، في مباراة لحساب دوري البطولة الإنجليزية. كان الفريق بقيادة المدرب فرنك لامبارد بحاجة إلى نقطة واحدة فقط لضمان مقعده في دوري الأضواء، لكن المباراة كادت أن تذهب في اتجاه آخر مع تقدم بلاكبيرن عبر ريويا موريشيتا.

إلا أن بوبي توماس، برأسية متقنة من ركلة حرة قبل ست دقائق من نهاية اللقاء، نجح في خطف هدف التعادل الذي أشعل جنون الجماهير وأعاد الفريق إلى المكانة التي طالما حلم بها. يعود كوفنتري سيتي إلى الدوري الممتاز للمرة الأولى منذ عام 2001، وهي السنة التي شهدت هبوطه من البطولة التي كان أحد أنديتها المؤسسة عام 1992. مرت الكرة بالنادي بفترات عصيبة، أبرزها عام 2017 عندما هبط إلى دوري الدرجة الثانية، ليبدأ بعدها رحلة شاقة نحو العودة. لم تكن الطريق سهلة، فقد اقترب الفريق من التأهل في عام 2023، لكنه خسر نهائي الملحق أمام لوتون تاون. هذا الموسم، قدم كوفنتري أداءً قوياً ومميزاً تحت قيادة لامبارد، مما سمح له بحسم تأهله رسمياً قبل ثلاث جولات من نهاية المسابقة. على صعيد آخر، لا يزال الصراع على لقب دوري البطولة محتدماً، حيث يتخلف كوفنتري بفارق 11 نقطة عن إبسويتش تاون صاحب المركز الثاني، وقبل خمس جولات فقط من نهاية الموسم. في سياق آخر، شهدت ملاعب التنس تألق اللاعبة الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، التي حجزت مقعدها في الدور نصف النهائي لبطولة شتوتغارت المفتوحة. جاء هذا التأهل بعد فوز صعب على الكندية ليلي آني فيرنانديز بمجموعتين لواحدة. قلبت ريباكينا تأخرها في المجموعة الأولى، التي حسمتها منافستها بنتيجة 7-6 (7-5)، لتعود بقوة وتحسم المجموعتين التاليتين بنتيجتي 6-4 و 7-6 (8-6)، لتؤكد تفوقها. بهذا الانتصار، انضمت ريباكينا إلى نخبة من اللاعبات المتأهلات إلى المربع الذهبي، وهن التشيكية كارولينا موتشوفا، والأوكرانية إيلينا سفيتولينا، والروسية ميرا أندريفا. على صعيد كرة القدم الفرنسية، نجح فريق لنس في تحقيق فوز دراماتيكي على ضيفه تولوز بنتيجة 3-2، في افتتاح الجولة الثلاثين من الدوري الفرنسي. قلب لنس الطاولة على تولوز بعد أن كان متأخراً بهدفين نظيفين، ليحقق انتصاره العشرين هذا الموسم ويقلص الفارق مؤقتاً مع باريس سان جيرمان المتصدر إلى نقطة واحدة. افتتح تولوز التسجيل مبكراً في الدقيقة الأولى عبر كريستيان كاسيريس، ثم أضاف سيني كومباسا الهدف الثاني في الدقيقة 13. إلا أن المباراة شهدت تحولاً جذرياً بطرد لاعب تولوز يان غبوهو في الدقيقة 17، مما أتاح الفرصة لأصحاب الأرض للعودة. نجح سعود عبد الحميد في تقليص الفارق في الدقيقة 61، ثم أدرك أدريان توماسون التعادل بعد ست دقائق. وفي الوقت القاتل، خطف إسماعيلو غانيو هدف الفوز في الدقيقة (90+1). بهذا الفوز، رفع لنس رصيده إلى 62 نقطة في المركز الثاني، بينما تلقى تولوز خسارته الثالثة على التوالي ليتجمد رصيده عند 37 نقطة في المركز العاشر





