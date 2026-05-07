كوريا الشمالية تنهي رسمياً حلم التوحيد وتكرس مبدأ الدولتين المعاديتين في دستورها الجديد

بيونغ يانغ تقوم بتعديلات دستورية جذرية تحذف كافة الإشارات إلى الوحدة مع كوريا الجنوبية وتعرف الأخيرة كدولة منفصلة ومعادية في تحول استراتيجي يعكس نهج كيم جونغ أون الجديد

في خطوة تاريخية تعكس تحولاً جذرياً في الاستراتيجية السياسية والعسكرية لبيونغ يانغ، قامت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية المعروفة ب كوريا الشمالية بحذف كافة الإشارات والبنود التي تدعو إلى الوحدة مع كوريا الجنوبية من دستورها الوطني.

هذا التعديل الدستوري، الذي كشفت عنه وثائق اطلعت عليها وكالة الأنباء الفرنسية، يمثل نقطة تحول مفصلية في مسار العلاقات بين الشطرين، حيث لم يعد التوحيد هدفاً وطنياً تسعى إليه الدولة، بل أصبح الأمر يتعلق بإدارة علاقة بين دولتين منفصلتين تماماً ومعاديتين لبعضهما البعض. وقد أظهرت الوثائق التي عُرضت في مؤتمر صحفي نظمته وزارة التوحيد في سيول أن الفقرات التي كانت تتحدث عن النضال من أجل تحقيق توحيد الوطن الأم على أسس الاستقلال والوحدة الوطنية السلمية قد تم محوها تماماً من النصوص الدستورية، مما يعني أن الدولة الشمالية قد تخلت قانونياً ورسمياً عن أي تطلعات مستقبلية للاندماج مع الجنوب.

علاوة على ذلك، لم يقتصر التغيير على الحذف فحسب، بل شمل إضافة بنود إقليمية جديدة تحدد جغرافية الدولة بشكل صريح، حيث نص الدستور المعدل لأول مرة على أن أراضي كوريا الشمالية تحدها جمهورية كوريا الجنوبية من جهة الجنوب، وذلك إلى جانب الصين وروسيا من جهة الشمال. هذا التوصيف الجغرافي ليس مجرد إجراء إداري، بل هو اعتراف دستوري وقانوني صريح بأن كوريا الجنوبية هي دولة أجنبية منفصلة ذات سيادة، وليست جزءاً من وطن واحد مقسم مؤقتاً.

هذا التحول يأتي تتويجاً لسلسلة من التصريحات والقرارات التي اتخذها الزعيم كيم جونغ أون منذ أواخر عام 2023، عندما أعلن صراحة أن فكرة التوحيد السلمي قد انتهت، واصفاً العلاقة بين سيول وبيونغ يانغ بأنها علاقة بين دولتين معاديتين، حيث اعتبر الجنوب العدو الرئيسي والتهديد الأكبر لأمن الدولة الشمالية. إن هذا المسار التصعيدي لم يتوقف عند حدود النصوص الدستورية، بل تُرجم إلى أفعال مادية على أرض الواقع، حيث شهدت الأشهر الماضية عمليات تدمير ممنهجة للطرق والسكك الحديدية التي كانت تربط بين الشطرين، وإزالة كافة الرموز والدعايات التي كانت تروج لفكرة الوحدة في الساحات العامة والمناهج التعليمية.

كما تم إدخال تعديلات موازية على دستور الحزب الحاكم لضمان اتساق التوجه السياسي للدولة مع التوجهات العسكرية، مما يعزز الخطاب العدائي ويفتح الباب أمام خيارات استراتيجية أكثر خطورة. يرى المحللون أن هذه الخطوات تهدف إلى تحصين الجبهة الداخلية في كوريا الشمالية ضد أي تأثيرات ثقافية أو سياسية قادمة من الجنوب، وترسيخ عقيدة قتالية تعتبر الجنوب كياناً غريباً يجب مواجهته بالقوة بدلاً من محاولة استيعابه أو التفاهم معه.

على الصعيد الدولي والإقليمي، يأتي هذا التحول في وقت تشهد فيه بيونغ يانغ تقارباً غير مسبوق مع موسكو، وتعزيزاً للشراكات العسكرية مع روسيا، مما يمنح كيم جونغ أون ثقة أكبر في مواجهة الضغوط الدولية والمضي قدماً في تطوير برنامجه النووي والصاروخي. إن تحويل التوحيد من هدف وطني إلى حالة من العداء القانوني يقلل من القيود الأخلاقية أو السياسية التي قد تكون قد كبحت في السابق بعض التصرفات العنيفة تجاه الجنوب، حيث أن التعامل مع عدو خارجي يختلف قانونياً عن التعامل مع شعب واحد مقسم.

ومن جهتها، استقبلت الحكومة في سيول هذه الأنباء بقلق بالغ، إلا أنها أكدت في الوقت ذاته تمسكها بمبادئها الدستورية التي تعتبر شبه الجزيرة الكورية بأكملها أرضاً واحدة، مشددة على أن باب التوحيد السلمي سيظل مفتوحاً رغم الإجراءات الأحادية التي تتخذها بيونغ يانغ. في الختام، يمثل هذا التعديل الدستوري نهاية حقبة دامت لعقود من الخطاب الرسمي الذي كان يرى في الانقسام حالة مؤقتة ستنتهي يوماً ما بالوحدة. وبدلاً من ذلك، نحن أمام واقع سياسي جديد يتسم بالقطيعة التامة والعداء المؤسس قانونياً.

إن ترسيخ سياسة الدولتين المعاديتين يضع المنطقة بأكملها أمام تحديات أمنية جسيمة، ويزيد من مخاطر الصدام العسكري في حال حدوث أي سوء تقدير على الحدود، خاصة مع استمرار سباق التسلح وتزايد التوترات الجيوسياسية في شرق آسيا. إن العالم يراقب الآن كيف ستترجم كوريا الشمالية هذا التغيير الدستوري إلى استراتيجيات ميدانية، وهل ستكون هذه الخطوة مجرد ورقة ضغط سياسية أم أنها بداية فعلية لتمزيق الروابط التاريخية بين الشعبين الكوريين بشكل نهائي ولا رجعة فيه





