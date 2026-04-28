كوريا الشمالية تزيد أحكام الإعدام في زمن كورونا وإندونيسيا تشهد تصادم قطارين مميتاً

كشفت تقارير حقوقية عن زيادة أحكام الإعدام في كوريا الشمالية خلال جائحة كورونا، بينما شهدت إندونيسيا تصادم قطارين أسفر عن عشرات القتلى والجرحى. كما سلّطت دراسات حديثة الضوء على تطورات في فيروس كورونا وأثرها على الصحة العالمية.

أظهر تقرير نشرته مجموعة العمل من أجل العدالة الانتقالية الحقوقية أن كوريا الشمالية زادت تنفيذ أحكام الإعدام في زمن انتشار وباء كوفيد-19 ، خصوصاً بتهم تتعلق بتقليد الثقافة الأجنبية أو ارتكاب مخالفات سياسية.

وكانت بيونغ يانغ قد أغلقت حدودها في يناير 2020 لمنع انتشار فيروس كورونا على أراضيها. وتشير أبحاث إلى أن هذه الدولة الأشد عزلة في العالم أمضت السنوات اللاحقة وهي تعزز الإجراءات الأمنية على حدودها. ويقول ناشطون إن الإغلاق فاقم الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في هذا البلد الذي تُعد سلطاته من الأكثر قمعاً في العالم، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

ووفقاً لتقرير مجموعة العمل من أجل العدالة الانتقالية، ازداد عدد أحكام الإعدام المُنفّذة أكثر من مرتين خلال السنوات الخمس التي تلت إغلاق الحدود. واعتمدت المجموعة في بياناتها على مئات من الفارين من كوريا الشمالية، وعلى وسائل إعلام لديها شبكات مصادر داخل البلاد. ومن التهم التي أودت بمرتكبيها إلى الإعدام، مشاهدة الأفلام والمسلسلات والموسيقى الكورية الجنوبية، حسب التقرير. وارتفعت أيضاً حالات الإعدام المرتبطة بالثقافة الأجنبية والدين والخرافات بنسبة 250 في المائة بعد إغلاق الحدود.

ومن التهم التي ارتفعت الإعدامات بسببها، انتقاد الزعيم كيم جونغ أون، مما يشير إلى أن السلطات تكثّف العنف لقمع الاعتراض السياسي، وفقاً للتقرير. وكشفت دراسة حديثة أن فيروسات كورونا التي تحملها الخفافيش تطور طرقاً جديدة لإصابة البشر حيث أصبحت قادرة على إصابة الخلايا البشرية عبر أكثر من مسار. كما أن عقار فلوفوكسامين المضاد للاكتئاب، وهو عقار شائع الاستخدام وغير مكلف، حسن على نحو ملحوظ نوعية الحياة لدى البالغين المصابين كوفيد طويل الأمد.

وأظهرت دراسة جديدة أن حصيلة الوفيات في المراحل الأولى من جائحة كورونا كانت أعلى بكثير من الأرقام الرسمية في الولايات المتحدة. وتشير دراسة حديثة إلى أن مكملات فيتامين د قد توفر مؤشرات جديدة تساعد الباحثين على فهم الأعراض التي تستمر لدى بعض المصابين بعد التعافي من كوفيد-19. وفي سياق آخر، أفادت الشركة المشغلة للقطارات في إندونيسيا اليوم الثلاثاء بأن عدد القتلى جراء اصطدام قطارين بالقرب من العاصمة جاكرتا ارتفع إلى 14، بالإضافة إلى إصابة 84 آخرين.

وذلك في الوقت الذي يعمل فيه أفراد الإنقاذ على إخراج الناجين الذين ما زالوا محاصرين وسط الحطام. وقع التصادم بين قطار ركاب وقطار مسافات طويلة في وقت متأخر من يوم الاثنين في بيكاسي على أطراف جاكرتا، وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز للأنباء. ويعمل رجال الإنقاذ في موقع اصطدام قاطرة قطار ركاب بالعربة الخلفية لقطار ركاب في محطة بيكاسي تيمور بمدينة بيكاسي غرب جاوة. وقال شاهد من رويترز إن فرق الإنقاذ فصلت القطارين عن بعضهما.

وشوهد أفراد إنقاذ يستخدمون أدوات لقطع معدن العربات، والوصول إلى الناجين. وأسفر الحادث عن نحو 79 إصابة خطيرة و4 وفيات وما زال نحو 7 أشخاص محاصرين داخل حطام القطار. وقالت شركة تشغيل السكك الحديدية الإندونيسية اليوم إن عدة رحلات لقطارات الركاب تم إلغاؤها بسبب الحادث. وحوادث النقل البري شائعة في إندونيسيا.

وأسفر تصادم في مقاطعة جاوة الغربية في 2024 عن مقتل أربعة أشخاص، وإصابة العشرات. وفي آخر تحديث، قُتل شخصان على الأقل جراء تصادم قطارين قرب جاكرتا في ساعة متأخرة، الاثنين، حسبما أعلنت شركة السكك الحديد الحكومية كي إيه آي. ووقع الحادث قرب محطة بيكاسي تيمور على بعد نحو 25 كيلومتراً من العاصمة الإندونيسية، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وقال المتحدث باسم شركة السكك الحديد، آن بوربا، لقناة كومباس التلفزيونية في المكان: تظهر سجلات المستشفيات مقتل ضحيتين





