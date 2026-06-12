كوريا الجنوبية تحقق فوزًا دراماتيكيًا على التشيك فيافتتاح كأس العالم 2026

في افتتاح مباريات المجموعة الأولى من كأس العالم 2026، نجح منتخب كوريا الجنوبية في تحقيق فوز مثير بنتيجة 2-1 على منتخب التشيك، بعدما تأخر في الشوط الثاني قبل أن يقلب النتيجة في الدقائق الأخيرة، ليعتلي صدارة المجموعة مؤقتًا خلف المكسيك.

استهل منتخب كوريا الجنوبية مشواره في كأس العالم 2026 بفوز مثير على نظيره التشيك ي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى.

وشهدت المواجهة شوطا أول متوازنا انتهى بالتعادل السلبي، رغم أفضلية نسبية للمنتخب الكوري الذي فرض سيطرته على الكرة وهدد مرمى التشيك في أكثر من مناسبة، أبرزها عبر قائده سون هيونغ مين الذي أهدر فرصتين محققتين للتسجيل. ومع انطلاق الشوط الثاني، ارتفعت وتيرة الإثارة، حيث باغت المنتخب التشيكي منافسه بهدف التقدم في الدقيقة 59 عن طريق لاديسلاف كريتشي، الذي استغل رمية تماس طويلة ووضع الكرة برأسه في الشباك، مانحا منتخب بلاده الأفضلية خلافًا لمجريات اللعب.

لكن المنتخب الكوري الجنوبي لم يتأخر في الرد، إذ نجح هوانغ إن بيوم في إعادة فريقه إلى المباراة عند الدقيقة 67 بعدما استقبل تمريرة داخل منطقة الجزاء وسدد كرة ذكية فوق الحارس ماتي كوفار، معلنا هدف التعادل. وكاد منتخب التشيك أن يستعيد تقدمه في الدقيقة 77 عندما سجل توماس سوتشيك هدفا ثانيا، غير أن الحكم المصري أمين عمر ألغاه بعد العودة إلى تقنية الفيديو، بسبب وجود حالة تسلل في بداية الهجمة.

واستغل الكوريون هذه الصدمة سريعا، ليخطفوا هدف الفوز في الدقيقة 80 عبر أوه هيون جيو، الذي حول عرضية متقنة من هوانغ إن بيوم إلى الشباك، مكملا عودة منتخب بلاده في النتيجة. وبهذا الانتصار، حصد المنتخب الكوري الجنوبي أول ثلاث نقاط له في البطولة، ليحتل وصافة المجموعة الأولى خلف المكسيك بفارق الأهداف، التي فازت بدورها على جنوب إفريقيا 2-0، بينما بقي رصيد التشيك خاليا من النقاط بعد خسارة مؤلمة رغم تقدمها خلال المباراة





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كأس العالم 2026 كوريا الجنوبية التشيك مباراة المجموعة الأولى فوز دراماتيكي

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