كوريا الشمالية تعلن عن مدفعية جديدة ذات مدى موسع وكين جونغ أون يشرف على اختبارات بحرية

أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بأن الزعيم كيم جونغ أون تفقد مدفعية جديدة تزيد مداها عن 60 كيلومترا، بينما تشدد الصين على «مبدأ الصين الواحدة» قبيل لقاء ترمب وشي جينبينغ. وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العلاقات بين الولايات المتحدة والصين توتراً متزايداً بشأن تايوان، بينما تستمر كوريا الشمالية في تعزيز ترسانتها العسكرية.

أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الجمعة بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون تفقد إنتاج مدفعية جديدة يزيد مداها عن 60 كيلومترا سيتم نشرها عند الحدود الكورية الجنوبية لتعزيز القدرة على ضرب سيول وأهداف أخرى.

ونقلت الوكالة عن كيم القول إن المدى الموسع للمدفع الهاوتزر ذاتي الحركة الجديد عيار 155 ملم «سيضمن تغييرا كبيرا وميزة في العمليات البرية لجيشنا». ودأبت كوريا الشمالية على مدى عقود على تطوير أسلحة استراتيجية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية بعيدة المدى القادرة على حمل رؤوس نووية والوصول إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة. ووسعت أيضا في السنوات الماضية من ترسانتها التقليدية.

وقال مسؤولون وخبراء من كوريا الجنوبية إن تزويد كوريا الشمالية لروسيا بالصواريخ والمدفعية، دعما لحرب موسكو ضد أوكرانيا، أتاح لها بيانات ميدانية عالية القيمة حول أسلحتها. وذكرت الوكالة أن كيم أشرف بشكل منفصل على اختبارات تتعلق بقدرات المناورة البحرية لواحدة من مدمرتين حديثتين تابعتين للبحرية يجري اختبارهما تمهيدا لنشرهما.

من جهة أخرى، لوّحت الصين مجدداً بأن ملف تايوان سيكون في صدارة القضايا المطروحة قبيل القمة المرتقبة، الخميس المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ، مؤكدة أن على الولايات المتحدة الالتزام بـ«مبدأ الصين الواحدة» لضمان استقرار العلاقات مع بكين. وكان وزير الخارجية الصيني وانغ يي قد أعرب الأسبوع الماضي، خلال اتصال مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، عن أمله في أن تتخذ واشنطن «الخيارات الصحيحة» فيما يتعلق بالجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي.

وتعدّ بكين تايوان جزءاً من أراضيها، ولم تستبعد استخدام القوة لاستعادتها، فيما كثّفت في الأشهر الأخيرة ضغوطها العسكرية عبر إرسال طائرات حربية وسفن بحرية حول الجزيرة بشكل شبه يومي، وفق وكالة «أسوشييتد برس». وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، الخميس، إن «قضية تايوان تمثل جوهر المصالح الأساسية للصين، وتُشكّل الأساس السياسي للعلاقات الصينية - الأميركية».

وأضاف أن «الالتزام بمبدأ الصين الواحدة والبيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة، والوفاء بالتعهدات التي قدمتها الإدارات الأميركية بشأن تايوان، يعدّان التزاماً دولياً واجباً على الولايات المتحدة، وشرطاً مسبقاً لعلاقة مستقرة وسليمة ومستدامة بين البلدين». ورأى آرثر جين - شنغ وانغ، الخبير الدفاعي في جامعة الشرطة المركزية في تايوان، أن استخدام بكين لهذه اللغة القوية قبيل لقاء الزعيمين يُعد أمراً نادراً، مشيراً إلى أن الصياغة الجديدة تربط بشكل واضح بين الموقف الأميركي من تايوان ومستقبل العلاقات مع الصين.

وانقسمت الصين وتايوان عقب الحرب الأهلية عام 1949. وتُعد الولايات المتحدة أبرز حليف غير رسمي للجزيرة، كما تزوّدها بالأسلحة بموجب قانون يلزم واشنطن بمساعدة تايوان على الدفاع عن نفسها. وتشكل هذه المبيعات العسكرية والدعم الدبلوماسي أحد أبرز مصادر التوتر بين بكين وواشنطن. وفي سياق منفصل، أكّد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الخميس، خلال اجتماع مع أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي يزورون بكين، أن العلاقات بين الجانبين نجحت في الحفاظ على قدر من الاستقرار رغم الاضطرابات.

وخلال لقائه وفداً من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس الأميركي برئاسة السيناتور ستيف داينز، أشاد وانغ بدور الرئيسين شي وترمب في «توجيه دفة العلاقات الثنائية في اللحظات الحرجة». وقال: «شهدت العلاقات الصينية - الأميركية خلال العام الماضي الكثير من التقلبات والاضطرابات، لكننا تمكنّا رغم ذلك من الحفاظ على الاستقرار العام».

من جهته، شدّد داينز، عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ وأحد الداعمين البارزين لترمب، على أهمية البحث عن الاستقرار بين البلدين، قائلاً: «أومن بقوة بأننا نسعى إلى خفض التصعيد، لا إلى فكّ الارتباط. نريد الاستقرار والاحترام المتبادل». ولوّح داينز بإمكانية التوصل إلى نتائج اقتصادية خلال لقاء الزعيمين الأسبوع المقبل، قائلاً: «ربما نشهد شراء مزيد من طائرات بوينغ، وهو أمر نرغب بالتأكيد في رؤيته».

كما أشاد السيناتور الأميركي بالدور الصيني في المساعدة على خفض التوترات في الشرق الأوسط وإعادة فتح مضيق هرمز، معتبراً أن لقاء وانغ يي، الأربعاء، مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يعكس انخراط بكين في هذه الجهود. وقبيل زيارة ترمب المرتقبة إلى الصين يومي 14 و15 مايو (أيار)، كثّفت الإدارة الأميركية ضغوطها على بكين لاستخدام نفوذها لدى إيران من أجل إعادة فتح مضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره نحو 20 في المائة من إمدادات النفط العالمية





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

كوريا الشمالية كيم جونغ أون الصين تايوان العلاقات الصينية الأميركية

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

العدل: مركز المصالحة حقق التوافق بين الأزواج في 60 ألف طلب | صحيفة المواطن الإلكترونيةالعدل: مركز المصالحة حقق التوافق بين الأزواج في 60 ألف طلب حقق مركز المصالحة نجاحات اجتماعية بالوصول إلى التوافق بين الأزواج في أكثر من 60 ألف طلب متعلق

Read more »

باحثة: 60% تعرضوا لأعراض تنفسية بسبب العطور | صحيفة المواطن الإلكترونيةباحثة: 60% تعرضوا لأعراض تنفسية بسبب العطور أكدت الباحثة في هيئة الغذاء والدواء مشاعل الرشيد، أن 60% تعرضوا لأعراض تنفسية بسبب العطور ودهن العود الأكثر

Read more »

أكثر من 60 فنانًا على 8 مسارح يُحيون ثاني أيام ميدل بيست | صحيفة المواطن الإلكترونيةأكثر من 60 فنانًا على 8 مسارح يُحيون ثاني أيام ميدل بيست يٌحيي أكثر من 60 فنانًا على 8 مسارح فعاليات اليوم الثاني من فعالية ميدل بيست المقامة ضمن فعاليات موسم

Read more »

60 شركة ناشئة من حول العالم تشارك في منتدى الاستثمار | صحيفة المواطن الإلكترونية60 شركة ناشئة من حول العالم تشارك في منتدى الاستثمار تشارك نحو 60 شركة ناشئة من جميع أنحاء العالم في أعمال منتدى الاستثمار في الشركات الناشئة الذي يُقام من 21

Read more »

ضبطُ 60 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي بعدة مناطق | صحيفة المواطن الإلكترونيةضبطُ 60 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي بعدة مناطق ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (60) مخالفًا لنظام البيئة؛ (48) مواطنًا و(11) مقيمًا من الجنسية

Read more »

إتاحة التظلم على رخص المعلمين خلال 60 يومًا | صحيفة المواطن الإلكترونيةإتاحة التظلم على رخص المعلمين خلال 60 يومًا أتاحت هيئة تقويم التعليم للمعلمين والمعلمات التظلم على نتائج الرخصة المهنية خلال 60 يوماً من تاريخ إيداع نتيجة

Read more »