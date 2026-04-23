كوريا الشمالية وروسيا تعتزمان افتتاح جسر بري.. والبابا ليو يندد بالتفاوت.. وروسيا تحرر رهينتين

أخبار متنوعة من حول العالم: كوريا الشمالية وروسيا تستعدان لافتتاح جسر يربط بينهما، البابا ليو يوجه رسالة قوية حول العدالة الاجتماعية في أفريقيا، وروسيا تعلن عن تحرير رهينتين كانتا محتجزتين في مالي.

أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم الخميس، بأن كوريا الشمالية و روسيا تعتزمان افتتاح جسر بري يربط بين الدولتين عبر نهر تومين في أقرب وقت ممكن، في ظل سعي الجارتين إلى توثيق علاقاتهما.

وقالت الوكالة إن المشروع، الذي بدأ منذ نحو عام، يعد «مهماً» لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات تشمل السياحة والتجارة وحركة الأفراد. وتم الاتفاق على بناء الجسر، الذي يبلغ طوله 850 متراً وسيتصل بشبكة الطرق السريعة الروسية، خلال زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى كوريا الشمالية عام 2024. ويجري تشييده بالقرب من «جسر الصداقة» الحالي، وهو جسر للسكك الحديدية تم تشغيله في عام 1959 بعد الحرب الكورية. وقالت «وكالة الأنباء المركزية» إن حفل الافتتاح سيُقام قريباً دون تحديد موعد.

وكتبت السفارة الروسية في بيونغيانغ على «تلغرام» أن الجسر سيكتمل في 19 يونيو (حزيران). في سياق منفصل، استغل البابا ليو اليوم الأخير من جولته الأفريقية التي شملت 4 دول للتنديد بالتفاوت الطبقي، ودعا الأربعاء إلى العمل من أجل سد الفجوة بين الأغنياء والفقراء خلال جولته في غينيا الاستوائية، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

ومن المقرر أن يزور البابا، الذي أثار غضب الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد أن بدأ يجاهر بمعارضته للحرب والاستبداد، سجناً شديد الحراسة تقول منظمات لحقوق الإنسان إنه يضم سجناء سياسيين يعيشون في ظروف سيئة للغاية. وبدأ ليو، أول بابا أميركي، يومه بالسفر جواً مسافة نحو 325 كيلومتراً من مالايو، الواقعة على جزيرة بيوكو في خليج غينيا، إلى مونغومو، على الحدود الشرقية مع الغابون على حافة غابات حوض الكونغو.

وفي قداس أقيم في أكبر صرح ديني في وسط أفريقيا، حث البابا سكان غينيا الاستوائية على «خدمة الصالح العام بدلاً من المصالح الخاصة، وسد الفجوة بين الميسورين والمحرومين». وندد البابا بسوء معاملة «السجناء الذين يجبرون غالباً على العيش في ظروف صحية وبيئية مزرية».

كما أعلن الجيش الروسي، الثلاثاء، أن وحدة «فيلق أفريقيا»، التابعة له، حرّرت رهينتين -وهما موظفان في شركة جيولوجيا روسية- كانا محتجزين في مالي، وذلك بعد نحو عامين من اختطافهما على يد جماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة» في النيجر المجاورة، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». في أغسطس (آب) 2024، نشرت «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» مقطع فيديو يظهر رجلين قالت إنهما اختُطفا في منطقة مبانغا جنوب غربي النيجر كانا في شركة جيولوجيا روسية.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن الرجلين -أوليغ غريتا، وهو مواطن روسي من مواليد 1962، ويوري يوروف، أوكراني من مواليد 1970- أصبحا حرّين بعد «عملية خاصة» نفّذها «فيلق أفريقيا» الروسي في مالي. وأضافت في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي: «أظهر فحص طبي أوّلي أجراه أطباء روس في مستشفى (فيلق أفريقيا) أنهما يعانيان حالات طبية متعددة وإرهاقاً جسدياً شديداً»





