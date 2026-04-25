كوريا الجنوبية: رجل يعرقل البحث عن ذئب هارب بصورة مزيفة من الذكاء الاصطناعي

ألقت الشرطة الكورية الجنوبية القبض على رجل استخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء صورة مزيفة لذئب هارب، مما أدى إلى تضليل السلطات وإعاقة جهود البحث.

في تطور مثير يلقي الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجهها السلطات في عصر الذكاء الاصطناعي ، ألقت الشرطة في مدينة دايجون الكورية الجنوبية القبض على رجل يبلغ من العمر 40 عامًا بتهمة إنشاء ونشر صورة زائفة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي .

الصورة المضللة، التي تصور ذئبًا هاربًا من حديقة حيوانات، تسببت في تضليل السلطات وإعاقة جهود البحث المكثفة عن الذئب الحقيقي الذي أثار حالة من الذعر بين السكان المحليين. تعود تفاصيل الحادث إلى الثامن من أبريل عندما تمكن ذئب ذكر يبلغ من العمر عامين، ويُدعى نيكو، ويزن ما بين 30 و 35 كيلوغرامًا، من الهروب من حديقة O-World الترفيهية والحيوانية في دايجون. وقد نجح نيكو في الحفر وإنشاء نفق تحت السياج المحيط بحظيرته، مما أتاح له الفرصة للهروب إلى الخارج.

فور علمها بالهروب، أطلقت السلطات عملية بحث واسعة النطاق استمرت لمدة تسعة أيام متواصلة. شاركت في هذه العملية فرق من الشرطة ورجال الإطفاء، بالإضافة إلى استخدام الطائرات المسيرة المجهزة بكاميرات حرارية لتغطية مساحات واسعة من المنطقة. ولم تقتصر الإجراءات على ذلك، بل تم إغلاق بعض المدارس بشكل احترازي لضمان سلامة الطلاب والموظفين. بعد ساعات قليلة من هروب نيكو، انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي صورة تظهر الذئب وهو يعبر تقاطعًا للطرق بالقرب من الحديقة.

اعتمدت السلطات المحلية على هذه الصورة في توجيه جهود البحث، حيث أصدرت إشعارات طارئة للسكان، ووسعت نطاق البحث ليشمل المنطقة التي ظهرت فيها الصورة. بل إن الصورة الزائفة تم استخدامها في الإحاطات الإعلامية الرسمية التي قدمتها السلطات للجمهور. ولكن سرعان ما كشفت التحقيقات الدقيقة أن الصورة المتداولة كانت مزيفة تمامًا، وقد تم إنشاؤها باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتطورة.

قبل يومين، أعلنت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لشرطة دايجون عن اعتقال الرجل المشتبه به، الذي اعترف خلال التحقيق بأنه قام بإنشاء الصورة بهدف المزاح فقط. يواجه المشتبه به الآن اتهامات بعرقلة عمل السلطات العامة عن طريق الخداع والتضليل. أثار انتشار الصورة المزيفة انتقادات حادة للسلطات المحلية بسبب انخداعها السريع، مما أدى إلى إضاعة وقت ثمين كان يمكن استغلاله في تعقب الذئب الحقيقي. وفي النهاية، تمكنت السلطات من القبض على نيكو باستخدام طلقة مهدئة، دون أن يتعرض لأي إصابات.

وأكدت السلطات أنها تلقت أكثر من 100 بلاغ عن مشاهدات للذئب، بعضها كان مزيفًا أو مضللًا، مما يعكس التحدي المتزايد الذي تواجهه الشرطة في عصر الذكاء الاصطناعي. لم يقتصر تأثير هروب نيكو على الجانب الأمني فحسب، بل أثار اهتمامًا إعلاميًا واسعًا داخل كوريا الجنوبية وخارجها. وقد ألهم هروب نيكو حتى إنشاء عملات مشفرة meme، كما دفع الرئيس الكوري إلى التعبير عن قلقه بشأن الحادث.

هذا الحادث يسلط الضوء على ضرورة تطوير استراتيجيات جديدة لمواجهة التحديات التي تفرضها تقنيات الذكاء الاصطناعي، وخاصة فيما يتعلق بمكافحة المعلومات المضللة وضمان سلامة الجمهور. كما يؤكد على أهمية التحقق من صحة المعلومات قبل الاعتماد عليها في اتخاذ القرارات الرسمية، خاصة في الحالات التي تتطلب استجابة سريعة وفعالة





OKAZ_online / 🏆 17. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

كوريا الجنوبية الذكاء الاصطناعي جرائم إلكترونية ذئب هارب تضليل دايجون

United States Latest News, United States Headlines