كوريا الشمالية تعلن أن وضعها النووي "لا رجعة فيه" وتصف دعوات النزع بأنها "أضغاث أحلام"

كوريا الشمالية ترفض بقوة دعوات الولايات المتحدة وحلفائها لنزع سلاحها النووي وتعتبر برنامجها النووي ضمانة أمنية لا رجعة فيها

أكدت كوريا الشمالية يوم الأحد أن وضعها كدولة نووية已成为 "أمرًا لا رجعة فيه"، متحديةً بذلك الدعوات الأمريكية وحلفائها لنزع سلاحها النووي. يأتي هذا التصريح في أعقاب اجتماع وزاري بين الولايات المتحدة و اليابان في طوكيو يوم الجمعة، حيث أعاد الحلفاء تأكيد التزامهم بـ"نزع السلاح النووي الكامل من شبه الجزيرة الكورية"، وفقًا لبيان صدر عن وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في سول.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بيانًا لمتحدث كوري شمالي لم تكشف عن هويته، وقد وصف المتحدث الخطاب الأمريكي وحلفاءه بأنه "فارغ" ولن يؤثر أبدًا على موقف كوريا الشمالية الثابت. ووصف فكرة نزع سلاح الطرف الآخر بأنها "غير عقلانية" و"أضغاث أحلام خيالية"، مشيرًا إلى أن برنامج بلاده النووي represents "ضمانة أمنية قوية للاستقرار والسلام الإقليميين".

وقد حجج المتحدث بأن مبرر استمرار البرنامج النووي يعود إلى بيع الولايات المتحدة منظومات أسلحة متطورة لكل من سول وطوكيو، مما يعزز من شعورCOREA الشمالية بالتهديد. وشدد المتحدث على أنه "مهما حاولت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية الدخول في جدال فارغ، فلن تغير أبدًا موقف كوريا الشمالية الحالي كدولة نووية". وتظهر هذه التصريحات تعميق الانقسام بين حوالي قمة هانوي الفاشلة عام 2019 بين كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب، والتي انتهت دون التوصل إلى أي اتفاق.

وقد أشار المتحدث ضمنيًا إلى فشل المفاوضات السابقة بقوله: "لا يمكن لأحد أن يستعيد دعوة نزع السلاح النووي التي فقدت نهائيًّا في ظل مجريات العصر"، مما يعني أن كوريا الشمالية تعتبر نزع السلاح النووي أمرًا منتهيًا تمامًا. وتشكل هذه المواقف تحديًا جديدًا للجهود الدبلوماسية المتواصلة، وتؤكد استمرارCOREA الشمالية في تlickبرنامجها العسكري رغم العقوبات الدولية والضغوط المتزايدة





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